Libro de advertencia sobre gastos imprudentes publicado por el autor Dr. Matt Drucker

TORONTO y NUEVA YORK, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Level Ten Books Inc. anunció hoy el lanzamiento en Norteamérica de un nuevo e importante libro para ayudar a las personas que enfrentan incertidumbre económica y dificultades financieras.





“El arte y la ciencia de gastar menos: observaciones conductuales sobre el uso imprudente del dinero cotidiano” está escrito por el Dr. Matt Drucker, psicólogo conductual y especialista en asesoramiento sobre estrés financiero.

“Gastar Menos” se basa en la investigación y las observaciones del Dr. Drucker durante su época como director del Consumer Money Lab, financiado por el gobierno australiano, un grupo de investigación que dirigió talleres de finanzas personales en comunidades de todo el sudeste de Australia, 2014-2022.

“Escribí este libro para defender el control del comportamiento personal sobre el gasto. En él, demuestro cómo las influencias ambientales matizadas están impulsando profundos niveles de consumismo, lo que resulta en niveles cada vez mayores de gasto excesivo, abuso de tarjetas de crédito y deuda crónica para millones de personas en todo el mundo”, dice Drucker. "Mi enfoque al escribir fue analizar mis observaciones como ensayos breves para que las personas puedan identificar las situaciones de gasto en las que se encuentran".

Gastar Menos tiene 170 temas de ensayo que incluyen: La nueva clase de deuda global; El mito de la terapia de compras; La locura estadística de los billetes de lotería; No hay señales de parada en Internet; y extraños en línea que le dicen qué comprar.

"La gente está ansiosa por comprender su comportamiento financiero y lo que pueden cambiar", dice la editora y presidenta de Level Ten Books, la Dra. Anna Dowbiggin. “El discurso inicial de Matt Drucker sobre “La nueva clase de deuda global” da una idea de su franqueza y su enfoque decidido y sin remover para llegar a la causa fundamental de la deuda personal. Analiza las consecuencias del gasto excesivo e imprudente de las que otros libros no parecen hablar, por ejemplo, el acaparamiento, la salud mental y los efectos dañinos de Internet en el gasto de los consumidores.

En el momento de la publicación del libro, los consumidores norteamericanos estaban endeudados por 1,17 billones de dólares en sus tarjetas de crédito, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, noviembre de 2024.

ISBN: 978-1-0690463-3-8

