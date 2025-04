Bitget společně s hvězdou FC Barcelona Raphinhou uvádějí novou reklamní kampaň propagující chytřejší kryptoměnová řešení

VICTORIA, Seychely, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, zahajuje dynamickou kampaň se španělskou ligou LALIGA, ve které se představí hvězdný barcelonský křídelník Raphinha. Nová spolupráce představuje inovativní obchodní nástroje platformy Bitget –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Copy Trading, Launchpool a Pre-market –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a pomocí série dubnových videí kreativně propojuje přesnost vrcholového fotbalu se strategickým obchodováním kryptoměn.

Tak jako Raphinha okouzluje svým sambovým stylem při kličkování mezi obránci či precizní tiki-takou na hřišti, nástroje Bitgetu umožňují obchodníkům obratnost a předvídavost při transakcích s kryptoměnami. Tři reklamní spoty kampaně prezentují tuto harmonii a propojují průkopnický přístup LALIGY ke sportu s technologicky vyspělými obchodními řešeními burzy Bitget.

„Ve fotbale rozhodují o vstřelení branky či promarnění šance zlomky vteřiny,“ uvedl Jorge de la Vega, výkonný ředitel LALIGY. „Partnerství se společností Bitget odráží naše společné zaměření na inovace, výkon a strategii –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ať už na hřišti nebo na trzích.“ Tento názor sdílí i Raphinha, který si nedávno připsal padesátý gól letošní sezóny v dresu FC Barcelona: „Fotbal i obchodování vyžadují rychlé myšlení a správné nástroje. Platforma Bitget pomáhá obchodníkům udržet si náskok, přesně jako my to děláme na hřišti.“

Kampaň není jen o hvězdné síle, ale také o aktivním zapojení. Bitget spustí vzdělávací iniciativy pro uživatele a obchodní výzvy, které účastníkům umožní vyhrávat exkluzivní ceny LALIGY, včetně vstupenek na zápas Raphinhy v dresu vedoucí Barcelony. Představte si to jako hattrick příležitostí: učit se, obchodovat a vyhrávat.

„Na tomto partnerství mě nejvíc vzrušuje nejen to, že se krypto a fotbal ocitly v centru pozornosti, ale i to, jak jsou si tyto světy v podstatě podobné. Když se Raphinha dostane k míči, zpracovává v reálném čase rozmístění, dynamiku a příležitosti, podobně jako zkušený obchodník čte pohyby na trhu,“ uvedla Gracy Chen, generální ředitelka společnosti Bitget. „Vytvořili jsme nástroje, které uživatelům poskytují stejnou výhodu: Copy Trading umožňuje učit se od profesionálů, Launchpool přináší pasivní příjem bez námahy a Pre-market nabízí včasné příležitosti k výhře,“ dodala. „Tato kampaň je oslavou tohoto strategického myšlení, ať už obchodujete na naší platformě, nebo sledujete, jak Raphinha září na Camp Nou.“

Pověst LALIGY jako průkopníka v oblasti využívání moderních technologií se dokonale shoduje s posláním platformy Bitget zpřístupňovat obchodování s kryptoměnami a učinit jej intuitivním. Jak ve fotbale, tak v obchodování jsou základem úspěchu strategie, načasování a provedení – ať už jde o dokonale přesnou přihrávku či správně načasovanou obchodní pozici. Tato kampaň je nejnovější kapitolou v rostoucím sportovním odkazu platformy Bitget, která spolupracuje s fotbalovou legendou Lionelem Messim a italským fotbalovým klubem Juventusem Turín. V průběhu kampaně chtějí Bitget a LALIGA povzbudit fanoušky i obchodníky k inteligentnějšímu a strategičtějšímu přístupu v oblasti kryptoměn i mimo ně.

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3 založená v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 100 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování obchodů a dalším obchodovacím řešením a zároveň nabízí v reálném čase přístup k ceně Bitcoinu , Etherea a dalších kryptoměn. Bitget Wallet , dříve známá pod názvem BitKeep, je prvotřídní multichainová kryptopeněženka, která nabízí celou řadu komplexních řešení a funkcí Web3, včetně funkcí peněženky, směny tokenů, NFT Marketplace, prohlížeče DApp a dalších.

Společnost Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoğlu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a İlkin Aydın (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

