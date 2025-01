Neoviva العيادة الأولى من نوعها لمعالجة الإدمان في سويسرا التي تقدم ضمانة بالسرية والخصوصية

لوسيرن، سويسرا, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- أطلقت Neoviva، وهي عيادة طبية رائدة وفاخرة لمعالجة الإدمان ومتخصصة في إعادة التأهيل، برنامج الضمانات الأول والوحيد من نوعه في سويسرا في معالجة الإدمان. بفضل النهج المنظّم والمخصّص للغاية، يسمح برنامج Neoviva بتلبية الاحتياجات الفريدة لكل عميل، إذ تستخدم العيادة مزيجاً من الوسائل العلاجية المتطورة والحديثة وخدمات الرعاية اللاحقة الشاملة. هذا وتعدّ الضمانة التي توفرها العيادة Neoviva Guarantee شهادة على فعالية برنامجها المخصّص الرائد Signature Programme، كما يعكس الثقة في قدرة البرنامج على مساعدة العملاء على تحقيق التعافي المستدام.

وقالت Fenina Erpf، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لعيادة NEOVIVA إلى جانب Oliver Neubert، مؤسس عيادة NEOVIVA، في معرض تعليقها: "يشكّل سجّلنا الحافل بقصص النجاح في التعافي المستدام وعدم الانتكاس شهادة على قدراتنا الغنية عن التعريف في هذا المجال. بالتالي، يمثّل إطلاق ضمانة Neoviva Guarantee انعكاساً لالتزامنا بترجمة الأقوال إلى أفعال. نحن مقتنعون بشدة بفعالية برنامجنا لدرجة أننا مستعدون لدعم عملائنا لفترة طويلة بعد مغادرتهم عيادتنا. فالبرنامج ليس عبارة عن رحلة علاجية فحسب، إنما نعتبره شراكة لمدى الحياة في التعافي."

هذا وتُمنح الضمانة Guarantee إلى العملاء الذين يكملون ما لا يقل عن ستة أسابيع ضمن برنامج Neoviva Signature ويلتزمون بخطة الرعاية اللاحقة المستمرة على مدى 30 أسبوعاً. وفي حال تعّرض العميل المتعافي للانتكاس في غضون عام واحد بعد إكمال البرنامج، يمكنه العودة إلى العيادة لتلقي العلاج الإضافي المكثف لمدة تصل إلى أربعة أسابيع دون أي تكلفة إضافية.*

تحتلّ عيادةNEOVIVA الفاخرة لإعادة التأهيل وعلاج الإدمان موقعاً مثالياً على ضفاف بحيرة لوسيرن الهادئة، وتقدم مزيجاً من الرعاية عالمية المستوى والبيئة الحصرية والهادئة. تقع عيادتنا ضمن بيئة تحاكي المنتجعات الفندقية، وبالتالي، فهي توفر للعملاء جواً مثالياً يمزج بين الراحة والخصوصية والسرية التامة، ما يضمن لهم مساحة آمنة وداعمة لبلوغ التعافي. وبفضل هذه الميزات الفريدة من نوعها، توفر هذه المنشأة للعملاء الأدوات والاستراتيجيات اللازمة للتكّيف مع الحياة بعد رحلة العلاج، والتمتع في الوقت عينه بالجمال الخلاب لجبال الألب السويسرية.

لمحة عن Neoviva:

تعدّ عيادة Neoviva مركزاً فاخراً لإعادة التأهيل في سويسرا، هي تقدم الخطط العلاجية المخصصة لتعزيز الصحة العقلية وعلاج الإدمان. توفر العيادة مجموعة من المنهجيات الرائدة، وتتميز بتوفير نسبة عالية من الموظفين الكافين لكل العملاء، فضلاً عن التزام راسخ بالتحول الشخصي العميق. تساهم هذه الميزات في جعل Neoviva أكثر من مجرد مركز لإعادة التأهيل وعلاج الإدمان – إذ يمكن اعتبارها تجربة مغيّرة للحياة للأشخاص الذين يبحثون عن التعافي الدائم والمستدام.

*تطبق الشروط والأحكام.

