Le rapport met en évidence les changements technologiques en cours dans le domaine de la sécurité publique

LONGMONT, Colorado, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intrado Life & Safety, Inc. (Intrado), leader dans le domaine des communications et des technologies du service d’urgence 911, a publié aujourd’hui son Rapport 2025 sur l’état du service d’urgence 911. Le rapport est une analyse approfondie des tendances et des évolutions réglementaires qui façonnent l’avenir des interventions d’urgence. Intrado examine comment les progrès technologiques et l’écosystème croissant de la sécurité publique créent à la fois des opportunités et des défis de mise en œuvre, alors que le secteur s’efforce de déployer les fonctionnalités améliorées des systèmes 911 de nouvelle génération (NG9-1-1).

« Nous assistons à une véritable renaissance technologique dans le domaine de la sécurité publique », a déclaré John Snapp, co-auteur et vice-président de la technologie chez Intrado. « Les innovations améliorent le service d’urgences 911 sur plusieurs fronts. Les satellites en orbite basse relient désormais les appels d’urgence provenant de zones qui n’étaient auparavant pas couvertes de manière fiable. Les systèmes basés sur le cloud améliorent la fiabilité et la sécurité. Les outils d’Intelligence Artificielle semblent prometteurs pour traiter plus efficacement les appels et pour réduire le stress important pesant sur les répartiteurs téléphoniques du 911. »

Le rapport identifie sept tendances transformatrices qui redéfinissent le service d’urgence 911, et fournit des informations importantes sur la manière dont les nouveaux participants au secteur du service 911 augmentent la capacité à déclencher une intervention d’urgence. Écoles, constructeurs automobiles, fournisseurs de systèmes d’alarme et fabricants d’appareils à destination du grand public s’associent aux acteurs traditionnels tels que les centres d’appels d’urgence, les responsables gouvernementaux, les fournisseurs de services de communication et de technologies pour garantir l’accès aux secours d’urgence via le 911.

Le rapport 2025 d’Intrado sur l’état du service d’urgence 911 présente des conclusions essentielles, notamment :

Progression lente de l’adoption des services d’urgence de nouvelle génération : l’adoption du système NG9-1-1 progresse, mais lentement. Les différences dans la manière dont les centres d’appels d’urgence et les fournisseurs de technologies interprètent et appliquent les normes communes, telles que la norme i3, ajoutent une complexité inutile. La FCC (Commission Fédérale des communications) a fourni la structure nécessaire au processus de déploiement. Cependant, un financement fédéral sera probablement nécessaire pour mettre en place le NG9-1-1 de bout en bout aux États-Unis.

: l’adoption du système NG9-1-1 progresse, mais lentement. Les différences dans la manière dont les centres d’appels d’urgence et les fournisseurs de technologies interprètent et appliquent les normes communes, telles que la norme i3, ajoutent une complexité inutile. La FCC (Commission Fédérale des communications) a fourni la structure nécessaire au processus de déploiement. Cependant, un financement fédéral sera probablement nécessaire pour mettre en place le NG9-1-1 de bout en bout aux États-Unis. Améliorations nécessaires des cyberdéfenses : les centres d’appels d’urgence redoublent d’efforts pour se protéger contre la recrudescence des cyberattaques, telles que les ransomwares, l’ingénierie sociale et les attaques DDoS/TDoS. Une plus grande cohérence des normes de sécurité entre les juridictions permettra aux centres d’appels d’urgence de faire face à la menace croissante que représentent les acteurs étatiques.

: les centres d’appels d’urgence redoublent d’efforts pour se protéger contre la recrudescence des cyberattaques, telles que les ransomwares, l’ingénierie sociale et les attaques DDoS/TDoS. Une plus grande cohérence des normes de sécurité entre les juridictions permettra aux centres d’appels d’urgence de faire face à la menace croissante que représentent les acteurs étatiques. Expansion de l’accès grâce à la couverture satellite : la couverture supplémentaire depuis l’espace transforme la disponibilité des services d’urgence par satellite, et accroît les capacités de communication d’urgence.

: la couverture supplémentaire depuis l’espace transforme la disponibilité des services d’urgence par satellite, et accroît les capacités de communication d’urgence. Émergence des outils d’Intelligence Artificielle : les outils d’IA sont désormais accessibles aux centres d’appels d’urgence, et contribuent déjà à résoudre les défis opérationnels.

: les outils d’IA sont désormais accessibles aux centres d’appels d’urgence, et contribuent déjà à résoudre les défis opérationnels. Accélération de la migration vers le cloud : de plus en plus de centres d’appels d’urgence abandonnent les solutions traditionnelles sur site au profit de systèmes de gestion des appels basés sur le cloud. Cela permet de réduire le risque de panne du système et d’améliorer la flexibilité géographique.

: de plus en plus de centres d’appels d’urgence abandonnent les solutions traditionnelles sur site au profit de systèmes de gestion des appels basés sur le cloud. Cela permet de réduire le risque de panne du système et d’améliorer la flexibilité géographique. Diversification de l’écosystème des appareils : les demandes d’assistance au service 911 proviennent d’un éventail plus large d’appareils et de situations, notamment les montres connectées, les appareils IoT et les lieux des accidents de voiture.

: les demandes d’assistance au service 911 proviennent d’un éventail plus large d’appareils et de situations, notamment les montres connectées, les appareils IoT et les lieux des accidents de voiture. La législation et la réglementation stimulent les améliorations technologiques du service 911 : Depuis des décennies, les principales mises à niveau technologiques et améliorations de la fiabilité du service d’urgence 911 ont été réalisées en réponse à la législation et à la réglementation fédérales, par exemple les exigences imposées aux fournisseurs de services de communication concernant le service 911 amélioré sans fil, le service 911 par SMS, la précision de la localisation, le routage basé sur la localisation, la numérotation directe pour le service d’urgence, la localisation pour envoi de secours et, désormais, le NG9-1-1. Un nombre croissant d’États et de localités sont également en train de définir des exigences en matière d’intervention d’urgence.



« Notre objectif avec ce rapport est de documenter les communications d’urgence telles qu’elles se présentent aujourd’hui et d’établir un point de référence pour mesurer les progrès réalisés », a conclu la co-auteure Lauren Kravetz, vice-présidente des affaires gouvernementales chez Intrado. « Au regard de la politique relative au 911, le secteur continue de se tourner vers la FCC pour créer une structure permettant d’améliorer à l’échelle nationale la technologie et la fiabilité des services d’urgence, tandis que la législation des États renforce la protection des installations essentielles telles que les écoles. Intrado continue de plaider en faveur de la loi 9-1-1 SAVES, qui ouvre la voie à un financement fédéral pour mettre en place le NG9-1-1 de bout en bout aux États-Unis et à une adoption plus large des technologies qui réduisent les délais d’intervention d’urgence, améliorent le fonctionnement des centres d’appels d’urgence et, en fin de compte, sauvent des vies. »

Réactions du secteur

Association APCO International des responsables des communications de sécurité publique

« Nous sommes reconnaissants du rapport d’Intrado sur l’état du service d’urgence 911, d’autant plus que la nécessité de passer de la technologie obsolète aux réseaux de nouvelle génération devient de plus en plus urgente afin de protéger le public, de promouvoir la sécurité nationale et de se prémunir contre les cyberattaques », a déclaré Mel Maier, PDG et directeur exécutif d’APCO International. « À cette fin, nous apprécions particulièrement qu’Intrado ait mis en avant le guide définitif de l’APCO sur le service 911 de nouvelle génération comme une ressource destinée à aider les parties prenantes dans cette transition cruciale, et nous saluons la reconnaissance par Intrado du rôle essentiel et croissant des répartiteurs téléphoniques à mesure que le service 911 évolue. »

Association nationale des administrateurs du 911 (NASNA)

« En tant que porte-parole des programmes d’urgence 911 à travers le pays, la NASNA salue l’étude exhaustive d’Intrado comme un outil très utile pour guider la transition vers le 911 de nouvelle génération et d’autres questions d’actualité auxquelles est confronté le service d’urgence 911 », a déclaré Harriet Rennie-Brown, directrice exécutive de la NASNA. « Ce type d’analyse stratégique renforce notre capacité à traiter les questions complexes liées à l’évolution des appels d’urgence et, en fin de compte, à sauver des vies. »

Association nationale des services de numéros d’urgence (NENA)

« Ce rapport perspicace célèbre non seulement les progrès impressionnants réalisés dans l’évolution du service 911, mais met également en lumière les défis et les opportunités qui subsistent », a déclaré Brian Fontes, PDG du groupe NENA : Association du service 911. « Il rappelle avec force à quel point il est essentiel d’aligner le service d’urgence 911 sur la façon dont les gens communiquent aujourd’hui. »

Commission du 911 de Caroline du Nord

« Ayant été invitée à examiner le rapport d’Intrado sur l’état du service d’urgence 911 avant sa publication, je suis heureuse de faire part à mes collègues de la communauté du 911 à travers le pays de mon impression favorable quant à l’exhaustivité et à l’étendue de ce rapport. Je n’ai pas lu de document aussi complet sur le service d’urgence 911 depuis de nombreuses années », a déclaré L.V. Pokey Harris, directrice exécutive de la Commission du 911 de Caroline du Nord. « J’encourage toutes les personnes associées au service du 911 de quelque manière que ce soit, quel que soit leur niveau d´expérience ou leur ancienneté, à prendre le temps de le lire attentivement et à le partager avec les autres membres de leur réseau associés au service du 911 à quelque titre que ce soit. »

Le rapport 2025 sur l’état du service d’urgence 911 d’Intrado est disponible pour téléchargement à l’adresse suivante : www.intrado.com/resources/state-of-the-9-1-1-industry-report-2025.

À propos d’Intrado

Intrado est le partenaire incontournable de ceux qui s’engagent à sauver des vies et à protéger les communautés dans le monde entier. En tant que fournisseur mondial de premier plan de solutions fiables d’intervention d’urgence, Intrado améliore la sécurité publique en mettant en relation les personnes qui ont besoin d’aide avec les secours. L’entreprise associe des systèmes hérités, une technologie moderne et des collaborateurs passionnés et dévoués pour créer des solutions de bout en bout innovantes, résilientes, intuitives et pertinentes. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.intrado.com.

