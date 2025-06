Intrados bahnbrechender Bericht „State of the 9-1-1 Industry“ (Status der Notrufbranche) zeigt Zukunft der Notfallhilfe auf

Bericht beleuchtet den technologischen Wandel im Bereich der öffentlichen Sicherheit

LONGMONT, Colorado, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intrado Life & Safety, Inc. (Intrado)Bericht 2025 zum Stand der Notrufbranche veröffentlicht, eine eingehende Analyse der Trends und regulatorischen Entwicklungen, die die Zukunft der Notfallversorgung prägen werden. Intrado untersucht, wie technologische Fortschritte und ein wachsendes Ökosystem für die öffentliche Sicherheit sowohl Chancen als auch Herausforderungen bei der Umsetzung mit sich bringen, während die Branche bestrebt ist, die erweiterten Funktionen der Next Generation 9-1-1 (NG9-1-1)-Systeme (Notfallsysteme der nächsten Generation) einzuführen.

„Wir erleben derzeit eine echte technologische Renaissance im Bereich der öffentlichen Sicherheit“, so Mitautor John Snapp, VP of Technology bei Intrado. „Innovationen verbessern den Notrufdienst 9-1-1 in vielerlei Hinsicht. Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn verbinden nun Notrufe aus Gebieten, die zuvor nicht zuverlässig abgedeckt waren. Cloud-basierte Systeme verbessern die Zuverlässigkeit und Sicherheit. KI-Tools sind vielversprechend, um Anrufe effektiver zu bearbeiten und die erhebliche Belastung der Mitarbeiter im Bereich Notruf-Telekommunikation zu reduzieren.“

Der Bericht identifiziert sieben transformative Trends, die den Notrufdienst 9-1-1 neu gestalten, und liefert wertvolle Einblicke, wie neue Marktteilnehmer im Bereich Notrufe die Möglichkeiten zur Einleitung von Notfallmaßnahmen erweitern. Schulen, Automobilunternehmen, Alarmunternehmen und Hersteller von Verbrauchergeräten schließen sich traditionellen Akteuren wie Notrufzentralen (PSAPs), Regierungsbeamten, Kommunikationsanbietern und Technologieanbietern an, um den Zugang zu Notfallhilfe über die Notrufnummer 9-1-1 sicherzustellen.

Wichtige Erkenntnisse aus dem Bericht „2025 State of the 9-1-1 Industry” von Intrado sind unter anderem:

Einführung des Notrufsystems 9-1-1 der nächsten Generation schreitet schrittweise voran : Die Einführung von NG9-1-1 schreitet langsam voran. Unterschiede in der Auslegung und Anwendung gängiger Standards wie i3 durch PSAPs und Technologieanbieter führen zu unnötiger Komplexität. Die FCC hat die erforderlichen Strukturen für den Einführungsprozess geschaffen, allerdings werden wahrscheinlich Bundesmittel erforderlich sein, um NG9-1-1 in den USA flächendeckend einzuführen.

: Die Einführung von NG9-1-1 schreitet langsam voran. Unterschiede in der Auslegung und Anwendung gängiger Standards wie i3 durch PSAPs und Technologieanbieter führen zu unnötiger Komplexität. Die FCC hat die erforderlichen Strukturen für den Einführungsprozess geschaffen, allerdings werden wahrscheinlich Bundesmittel erforderlich sein, um NG9-1-1 in den USA flächendeckend einzuführen. Cyberabwehr muss verbessert werden : PSAPs unternehmen mehr, um sich vor der Zunahme von Cyberangriffen wie Ransomware, Social Engineering und DDoS/TDoS zu schützen. Eine größere Einheitlichkeit der Sicherheitsstandards in den verschiedenen Rechtsordnungen wird die Notrufzentralen in die Lage versetzen, der wachsenden Bedrohung durch staatliche Akteure besser zu begegnen.

: PSAPs unternehmen mehr, um sich vor der Zunahme von Cyberangriffen wie Ransomware, Social Engineering und DDoS/TDoS zu schützen. Eine größere Einheitlichkeit der Sicherheitsstandards in den verschiedenen Rechtsordnungen wird die Notrufzentralen in die Lage versetzen, der wachsenden Bedrohung durch staatliche Akteure besser zu begegnen. Ausweitung der Satellitenabdeckung : Ergänzende Abdeckung aus dem Weltraum verändert die Verfügbarkeit des Notrufs über Satellit und erweitert die Notfallkommunikationsmöglichkeiten.

: Ergänzende Abdeckung aus dem Weltraum verändert die Verfügbarkeit des Notrufs über Satellit und erweitert die Notfallkommunikationsmöglichkeiten. Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch : KI-Tools werden für Notrufzentralen verfügbar und helfen bereits dabei, operative Herausforderungen zu lösen.

: KI-Tools werden für Notrufzentralen verfügbar und helfen bereits dabei, operative Herausforderungen zu lösen. Beschleunigte Cloud-Migration : Immer mehr Notrufzentralen stellen von herkömmlichen lokalen Lösungen auf cloudbasierte Anrufbearbeitungssysteme um, wodurch das Risiko von Systemausfällen verringert und die geografische Flexibilität erhöht wird.

: Immer mehr Notrufzentralen stellen von herkömmlichen lokalen Lösungen auf cloudbasierte Anrufbearbeitungssysteme um, wodurch das Risiko von Systemausfällen verringert und die geografische Flexibilität erhöht wird. Diversifizierung des Geräteökosystems : Notrufe an die 9-1-1 kommen aus einer Vielzahl von Geräten und Kontexten, darunter Smartwatches, IoT-Geräte und Autounfallstellen.

: Notrufe an die 9-1-1 kommen aus einer Vielzahl von Geräten und Kontexten, darunter Smartwatches, IoT-Geräte und Autounfallstellen. Gesetzgebung und Regulierung treiben technologische Verbesserungen im Notrufdienst 9-1-1 voran: Seit Jahrzehnten werden in Reaktion auf Bundesgesetze und Vorschriften wesentliche technologische Upgrades und Zuverlässigkeitsverbesserungen im Bereich der Notrufe vorgenommen – beispielsweise Anforderungen an Kommunikationsanbieter in Bezug auf erweiterte Notrufe über WLAN, SMS-Notruf, Standortgenauigkeit, standortbasierte Weiterleitung, Direktwahl für 9-1-1, verfügbarer Standort und nun NG9-1-1. Immer mehr Bundesstaaten und Kommunen legen derzeit auch Anforderungen für Notfallmaßnahmen fest.



„Unser Ziel in diesem Bericht ist es, die Notfallkommunikation in ihrer heutigen Form zu dokumentieren und einen Maßstab für die Messung von Fortschritten zu schaffen“, fasst Mitautorin Lauren Kravetz, VP of Government Affairs bei Intrado, zusammen. „Was die Notrufpolitik angeht, blickt die Branche weiterhin auf die FCC, um die Struktur für landesweite Verbesserungen der Notruftechnologie und -zuverlässigkeit zu schaffen, während die Gesetzgebung der Bundesstaaten den Schutz für wichtige Einrichtungen wie Schulen verbessert. Intrado setzt sich weiterhin für den 9-1-1 SAVES Act ein, einen Weg zur Bundesfinanzierung für die flächendeckende Einführung von NG9-1-1 in den USA und für eine breitere Einführung von Technologien, die die Reaktionszeiten im Notfall verkürzen, den Betrieb von Notrufzentralen verbessern und letztendlich Leben retten.“

Reaktionen der Branche

Association of Public-Safety Communications Officials (APCO International)

„Wir begrüßen den Bericht von Intrado über den Status des Notrufsystems, insbesondere da die Umstellung von der veralteten Notruftechnologie auf die Notrufnetzwerke der nächsten Generation immer dringlicher wird, um die Öffentlichkeit zu schützen, die nationale Sicherheit zu fördern und vor Cyberangriffen zu schützen“, so Mel Maier, CEO und Executive Director von APCO International. „In diesem Zusammenhang schätzen wir besonders, dass Intrado den maßgeblichen Leitfaden von APCO zum Notruf der nächsten Generation als Ressource hervorgehoben hat, um Interessengruppen bei diesem wichtigen Übergang zu unterstützen, und begrüßen Intrados Anerkennung der entscheidenden und wachsenden Rolle von Telekommunikationsfachkräften im Zuge der Weiterentwicklung des Notrufsystems.“

National Association of State 911 Administrators (NASNA)

„Als Sprachrohr der staatlichen Notrufprogramme in den gesamten Vereinigten Staaten begrüßt die NASNA die umfassende Studie von Intrado als sehr nützliches Instrument, um den Übergang zum Notruf der nächsten Generation und andere aktuelle Probleme im Zusammenhang mit dem Notrufdienst 9-1-1 zu begleiten“, so Harriet Rennie-Brown, Geschäftsführerin der NASNA. „Diese Art der strategischen Analyse stärkt unsere Fähigkeit, die komplexen Probleme im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Notrufsystems anzugehen und letztendlich Leben zu retten.“

National Emergency Number Association (NENA)

„Dieser aufschlussreiche Bericht würdigt nicht nur die beeindruckenden Fortschritte, die bei der Weiterentwicklung des Notrufs 9-1-1 erzielt wurden, sondern beleuchtet auch die Herausforderungen und Chancen, die noch bestehen“, sagt Brian Fontes, CEO von NENA: The 9-1-1 Association. „Er erinnert uns eindringlich daran, wie wichtig es ist, den Notruf an die heutige Art der Kommunikation anzupassen.“

Notrufzentrale North Carolina

„Ich wurde gebeten, den Bericht von Intrado über den Stand der Notrufbranche vor seiner Veröffentlichung zu prüfen, und freue mich, meinen Kollegen in der Notruf-Community im ganzen Land mitzuteilen, wie beeindruckt ich von der Gründlichkeit und Tiefe des Berichts bin. Ich habe seit vielen Jahren kein umfassenderes Dokument zum Thema Notrufe gelesen“, so L.V. Pokey Harris, Executive Director der Notrufzentrale North Carolina. „Ich möchte alle, die in irgendeiner Weise mit dem Notruf zu tun haben, unabhängig von ihrer Erfahrung oder der Dauer ihrer Tätigkeit, dazu ermutigen, sich etwas Zeit zu nehmen, um diesen Bericht zu lesen und ihn auch an andere in ihrem Netzwerk weiterzugeben, die in irgendeiner Funktion mit dem Notruf zu tun haben.“

Der Bericht „2025 State of the 9-1-1 Industry” von Intrado steht zum Download bereit unter: www.intrado.com/resources/state-of-the-9-1-1-industry-report-2025.

Über Intrado

Intrado ist der unverzichtbare Partner für alle, die sich weltweit für die Rettung von Menschenleben und den Schutz von Gemeinschaften einsetzen. Als weltweit führender Anbieter von zuverlässigen Notfalllösungen verbessert Intrado die öffentliche Sicherheit, indem es Hilfe für Menschen in Not bereitstellt. Das Unternehmen verbindet langjährige Erfahrung, moderne Technologie und engagierte Mitarbeiter, um innovative, robuste, intuitive und aufschlussreiche End-to-End-Lösungen zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.intrado.com.

Medienkontakt

IntradoPR@ICRInc.com

