Mindtech、Automotive World 2025に出展し、先進の車内モニタリングソリューションを展示

Mindtechはオートモーティブワールド2025でChameleonとDolphinプラットフォームを発表し、合成データが車内モニタリングを革新する様子を紹介します。

SHEFFIELD, SOUTH YORKSHIRE, JAPAN, January 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- 2025年1月21日、東京 – 合成データソリューションのパイオニアであるMindtechは、オートモーティブワールド2025で画期的なChameleonおよびDolphin DataOpsプラットフォームを展示し、合成データが安全性、快適性、効率性を向上させるために車内監視システムに革命をもたらしていることを実証します。

東京で開催されるオートモーティブワールド2025は、モビリティ、AI、コネクテッドカーのグローバルリーダーが一堂に会する自動車業界最大級の展示会です。このイベントは、輸送の未来を形作る画期的な技術を紹介するための最高のプラットフォームとして機能します。

車内モニタリング市場は、子供の存在検出、ドライバーの注意散漫監視、占有分析などのAIを活用した安全機能の進歩に支えられ、2025年までに56億ドルを超えると予想されています。 Mindtechの 革新的なプラットフォームにより、自動車メーカーは比類のない精度と速度でAIモデルをトレーニングし、この競争環境で優位に立つことができます。

「車内AIシステムは、眠気や気晴らしを検出するだけでなく、急速に進化しています」と、MindtechのCOOであるChris Longstaff氏は述べています。「例えば、暑い日に車内に置き去りにされた子供をAIシステムとして認識できる車両を想像してみてください。MindtechのChameleon合成データ作成プラットフォームを使用すると、メーカーは、さまざまな照明条件、さまざまな子供の姿勢、チャイルドシートなどの障害物など、さまざまなシナリオをシミュレートできます。この精度により、AIは重要な安全イベントと誤報を区別し、開発時間とコストを削減しながら人命を救う機能を提供できます。」

MindtechのChameleonプラットフォームにより、メーカーは頭のポーズ、スケルトンのキーポイント、視線入力など、詳細な注釈を含むカスタマイズされたデータセットを作成できます。マルチカメラセットアップとRGBおよびNIRサポートを統合することにより、このプラットフォームは比類のない柔軟性と精度を提供します。 また、死角検出やリバースカメラなどのテクノロジーに対応した魚眼カメラシミュレーションも備えており、広角の視覚条件でAIモデルが最適に機能することを保証します。さらに、Chameleonのフォトリアルなデジタルヒューマンは、プライバシーコンプライアンスを維持しながら、システムの偏りを防ぎ、堅牢性を向上させ、包括性を確保するために不可欠な肌の色を完全にカバーします。

Dolphin DataOpsプラットフォームは、ハイブリッドデータセットの管理とデプロイを効率化することでChameleonを補完し、開発サイクルの短縮とシームレスな統合を実現します。

「自動車メーカーは、高度な安全機能を迅速かつコスト効率よく提供しなければならないという大きなプレッシャーにさらされています」と、日本市場担当カントリーマネージャーの齋藤正氏は述べています。「Mindtechのプラットフォームは、誤検知の削減からプライバシーコンプライアンスの確保まで、実際の条件下で確実に動作するAIシステムをパートナーがトレーニングできるようにすることで、独自の利点を提供します。これは業界にとってゲームチェンジャーです。」

Mindtechは、オートモーティブワールド2025のブース #E58-24に出展し、参加者は合成データがインキャビンモニタリングとAI開発の未来をどのように推進しているかを見ることができます。

今すぐ登録してオートモーティブワールド2025に参加し、Mindtechのイノベーションの実例をご覧ください:

オートモーティブワールド2025のビジター登録

イベントの詳細については、公式ウェブサイト「オートモーティブワールド2025」をご覧ください。

エディターズノート

Mindtechについて

ビジョンデータ分析と合成データ作成のためのMindtech Globalソフトウェアプラットフォームは、企業が堅牢なAIベースのコンピュータービジョンソリューションを開発できるようにします。当社の技術により、お客様は市場投入までの時間を大幅に短縮し、開発コストを従来の方法の数分の一に削減することができます。

英国に本社を置き、米国と極東で事業を展開するMindtechは、Appen、Deeptech Labs、Edge、In-Q-Tel、Merciaなどの投資家から支援を受けています。

インタビュー、メディア画像、デモのリクエストについては、 www.mindtech.globalをご覧ください。

