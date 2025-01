WISeKey gründet Wohltätigkeitspartnerschaften, um digitale Identitäten und finanzielle Integration für mehr als eine Milliarde Menschen zu liefern

DAVOS, Schweiz - 21. Januar 2025 - WISeKey International Holding („WISeKey“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: WKEY; SIX: WIHN), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Cybersicherheit, künstliche Intelligenz (KI) und Internet der Dinge (IoT), gab heute auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos eine bahnbrechende Partnerschaft mit Abraham House (The House of Abraham) und der Global Financial Literacy Initiative (GFLI) bekannt. Diese Zusammenarbeit ist ein grosser Schritt auf dem Weg zur Bereitstellung sicherer digitaler Identitäten und zur finanziellen Inklusion von mehr als einer Milliarde Menschen ohne Bankkonto auf der ganzen Welt.

Die Partnerschaft steht im Einklang mit der Mission von Abraham House, die darin besteht, globale Zusammenarbeit und Resilienz zu fördern und gleichzeitig zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) 16 und Target 9 beizutragen. Mithilfe von WISeKeys hochmoderner Plattform für digitale Identitäten, WISeID, und GFLIs Expertise im Bereich der Finanzbildung soll die Initiative die Menschen stärken, die globale Sicherheit erhöhen und ein integratives Wachstum fördern.

Eine Vision für Empowerment und Inklusion

Das Abraham House, das diese Woche auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos ins Leben gerufen wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Interessengruppen zusammenzubringen, um globale Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Sie wurde von Daniel Shakhani und Jennifer de Broglie mitgegründet“. Das Ziel von Abraham House ist es, die innovativsten Denker der Welt miteinander zu verbinden und sie zusammenzubringen, um Lösungen zu finden, die durch Philanthropie und soziale und humanitäre Massnahmen einen positiven Einfluss auf die Welt haben können. Finanzielle Inklusion und Alphabetisierung sind wesentliche Elemente der Befähigung derjenigen in der Gesellschaft, die sich vom System ausgeschlossen fühlen. Da die Welt immer digitaler wird, müssen die Menschen das Gefühl haben, dass ihr Geld sicher ist und dass sie wissen, wie sie damit umgehen müssen. Die Partnerschaft mit WISeKey kann dazu beitragen“, meint Shakhani.

Im Mittelpunkt dieser Bemühungen steht die innovative WISeKey-Plattform, die sichere Lösungen für das Identitätsmanagement für Privatpersonen, Unternehmen und Regierungen bietet. Zu ihren Hauptmerkmalen gehören die folgenden Elemente:

Sichere Kommunikation mit rechtsgültigen digitalen Signaturen und verschlüsselten Online-Interaktionen.





mit rechtsgültigen digitalen Signaturen und verschlüsselten Online-Interaktionen. Höhere Sicherheit, die durch doppelte Authentifizierung und eine Blockchain-basierte Infrastruktur für verteilte und föderierte Identitätsattribute gekennzeichnet ist.





die durch doppelte Authentifizierung und eine Blockchain-basierte Infrastruktur für verteilte und föderierte Identitätsattribute gekennzeichnet ist. Skalierbare Dienstleistungen, die sich durch anpassbare Lösungen auszeichnen, die für globale Skalierbarkeit und Flexibilität geeignet sind.





Diese Initiative unterstreicht die Mission des Hauses Abraham, Gräben zu überbrücken und eine globale Architektur für digitale Identitäten zu schaffen, die sich auf Menschenrechte und Sicherheit konzentriert.

Mit der GFLI die finanzielle Bildung voranbringen

Die Global Financial Literacy Initiative (GFLI) wurde von James Rosebush und Daniel Shakhani gegründet und 2023 auf dem World Economic Forum ins Leben gerufen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, mehr als eine Milliarde Menschen weltweit zu erreichen, indem sie Menschen mit den Werkzeugen und dem Wissen ausstattet, die sie für finanzielle Stabilität benötigen. Durch die Partnerschaft mit WISeKey und Abraham House will die GFLI Menschen ohne Bankkonto erreichen, indem sie ihnen sichere digitale IDs zur Verfügung stellt und ihnen Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen verschafft. James Rosebush ist ein weltweit anerkannter Finanzpädagoge, Autor und ehemaliger Chefberater von Präsident Ronald Reagan. Als Mitbegründer der Global Financial Literacy Initiative stützt sich Rosebush auf sein umfassendes Fachwissen, um Einzelpersonen und Organisationen zu befähigen, finanzielle Stabilität und langfristigen Erfolg zu erreichen.

„Indem wir die vertrauenswürdige Technologie von WISeKey mit der kollaborativen Vision von Abraham House und der Fähigkeit der Global Financial Literacy Initiative, Menschen zu erreichen und aufzuklären, verbinden, bekämpfen wir die finanzielle Ungleichheit auf globaler Ebene “, sagte Daniel Shakhani.

Vibrierender Aufruf zum Handeln, indem Sie der Initiative beitreten

Die Initiative ruft Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen dazu auf, sich an den Bemühungen zu beteiligen, indem sie über WISeID.com digitale Identitäten erstellen. Diese kollaborative Plattform stellt einen kollektiven Schritt in Richtung Frieden, Fortschritt und Wohlstand dar und ermöglicht es den Beteiligten, positive Veränderungen über Grenzen hinweg voranzutreiben.

Über das Abraham House

Abraham House ist eine globale Organisation, die sich der Förderung von Frieden, Zusammenarbeit und Innovation widmet. Sie bringt Einzelpersonen und Organisationen zusammen, um globale Herausforderungen zu bewältigen und greifbare Vorteile für zukünftige Generationen zu schaffen.

Über die Global Financial Literacy Initiative (GFLI)

Die von James Rosebush und Daniel Shakhani gegründete GFLI ist eine im Vereinigten Königreich unter dem Namen Kingdom Network eingetragene Wohltätigkeitsorganisation und in den USA eine 501(c)(3)-Organisation. Sie arbeitet mit führenden Organisationen zusammen, um finanzielle Bildung und Stabilität in grossem Maßstab zu fördern.

Über WISeKey

WISeKey International Holding Ltd („WISeKey “, SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) profiliert sich als weltweit führender Anbieter von Cybersicherheit, digitaler Identität und IoT-Lösungsplattformen. Es operiert als Holdinggesellschaft mit Sitz in der Schweiz über mehrere operative Tochtergesellschaften, von denen sich jede auf spezifische Aspekte seines Technologieportfolios konzentriert. Zu den Tochtergesellschaften gehören (i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), die sich auf Halbleiter, PKI und Post-Quantum-Technologieprodukte konzentriert, (ii) WISeKey SA, die sich auf RoT- und PKI-Lösungen für die sichere Authentifizierung und Identifizierung im IoT, Blockchain und KI spezialisiert, (iii) WISeSat AG, die sich auf Weltraumtechnologie für die sichere Satellitenkommunikation, insbesondere für IoT-Anwendungen, konzentriert, (iv) WISe. ART Corp, die sich auf vertrauenswürdige NFT-Blockchains konzentriert und den WISe.ART-Marktplatz für sichere NFT-Transaktionen betreibt, und (v) SEALCOIN AG, die sich auf das dezentrale physische Internet mit DePIN-Technologie konzentriert und die Entwicklung der SEALCOIN-Plattform beherbergt.

Jede Tochtergesellschaft trägt zur Mission von WISeKey, das Internet sicherer zu machen, bei, indem sie sich auf ihre jeweiligen Forschungs- und Fachgebiete konzentriert. Ihre Technologien fügen sich nahtlos in die globale Plattform von WISeKey ein. WISeKey sichert digitale Identitäts-Ökosysteme für Einzelpersonen und Objekte durch den Einsatz von Blockchain-, KI- und IoT-Technologien. Mit mehr als 1,6 Milliarden Mikrochips, die in verschiedenen IoT-Sektoren eingesetzt werden, spielt WISeKey eine entscheidende Rolle bei der Sicherung des Internets von allem. Die Halbleiter des Unternehmens generieren wertvolle Big Data, die, wenn sie mit KI analysiert werden, Geräteausfälle vorausschauend verhindern können. WISeKey geniesst das Vertrauen der kryptografischen Wurzel OISTE/WISeKey und bietet eine sichere Authentifizierung und Identifizierung für IoT-, Blockchain- und KI-Anwendungen. Die Vertrauenswurzel WISeKey gewährleistet die Integrität von Online-Transaktionen zwischen Objekten und Personen. Weitere Informationen über die strategische Ausrichtung von WISeKey und seinen Tochtergesellschaften finden Sie unter www.wisekey.com.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über WISeKey International Holding Ltd und seine Geschäfte. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen oder Errungenschaften von WISeKey International Holding Ltd wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden. WISeKey International Holding Ltd stellt diese Mitteilung zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung und verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und ist kein Angebotsprospekt im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes („FinfraG “), der Vorgängergesetzgebung des FinfraG oder der Werbung im Sinne des FinfraG. Die Anleger sollten sich auf ihre eigene Bewertung von WISeKey und seinen Wertpapieren verlassen, einschließlich der Verdienste und Risiken, die damit verbunden sind. Nichts in diesem Dokument ist ein Versprechen oder eine Darstellung der zukünftigen Leistung von WISeKey und sollte auch nicht als solches betrachtet werden.

