بورصة BTCC ومؤسسة Red Eagle Foundation تجمعان 30,000 جنيه إسترليني للأطفال المحرومين في فعالية كأس الغولف الخاص بشركة كينت للإنشاءات Kent Construction Golf Cup بمشاركة أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز Matt Le Tissie…

يتوفر مقتطف إعلامي مصاحب لهذا الإعلان من خلال النقر على هذا الرابط.

فيلنيوس، ليتوانيا، , April 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- شاركت BTCC، أقدم بورصة عملات رقمية في العالم، بفخر مجدداً مع مؤسسة Red Eagle Foundation في إقامة فعالية Kent Construction Golf Cup ناجحة في 27 آذار/ مارس 2025 في نادي لندن للغولف London Golf Club الشهير. بصفتها الراعي الرئيسي للفعالية، ساعدت بورصة BTCC في جمع 30,000 جنيه إسترليني بعد خصم التكاليف لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمحرومين والمصابين بأمراض ميؤوس من شفائها في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

والآن في تعاونها الثاني مع مؤسسة Red Eagle Foundation، تواصِل بورصة BTCC رد الجميل ودعم القضايا التي تُحدث فرقاً. جمعت فعالية كأس الغولف الخاص بشركة كينت للإنشاءات Kent Construction Golf Cup 28 فريقاً من جميع أنحاء القطاع لحضور يوم مشوق من المباريات وجمع التبرعات على ملعب Heritage في نادي لندن للغولف London Golf Club.

تضمنت أبرز الأحداث عرضاً ترفيهياً قدّمه الممثل الكوميدي Aaron James، وجلسة أسئلة وأجوبة مع الناقد التلفزيوني الرياضي Scott Minto، وأسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز Matt Le Tissier، ومبارة مشوقة شارك فيها لاعب الدوري الأوروبي السابق Steven Tiley. فازت شركة AIMIS بالجائزة الأولى، بينما حصلت شركة Clean Slate Demolition على المركز الثاني.

أعربت Aaryn Ling، رئيسة قسم العلامات التجارية في شركة BTCC، عن تقديرها لمشاركة Matt Le Tissier في هذه الفعالية. قالت Aaryn: "شراكتنا مع مؤسسة Red Eagle Foundation للمرة الثانية هي طريقتنا في رد الجميل. كان الدعم الذي قدّمه Matt Le Tissier استثنائياً ــــ فقد ساعد حضوره على زيادة الطاقة والتبرعات".

ستستمر شراكة BTCC المستمرة مع مؤسسة Red Eagle Foundation، حيث يجري العمل بالفعل على المزيد من المبادرات الخيرية لدعم الأطفال المحرومين.

تعبيراً عن تقديرها لمجتمعها الوفي، ستُطلق بورصة BTCC أيضاً هدية تتضمن قميصاً يحمل توقيع Matt Le Tissier. ندعو المعجبين والداعمين إلى متابعة المزيد من التفاصيل على الحساب الخاص بالبورصة على منصة X (Twitter).

لمحة عن بورصة BTCC

تأسست BTCC في عام 2011 وهي بورصة رائدة في مجال تداول العملات الرقمية تلتزم بجعل تداول العملات الرقمية موثوقًا ومتاحًا. تُقدِّم BTCC، التي تتمتع بسجل حافل يمتد لعقد من الزمان، منصة آمنة لتداول العملات الرقمية من خلال حملاتها المجتمعية.

الموقع الإلكتروني الرسمي: https://www.btcc.com/ar-EG

منصة X: https://x.com/BTCCexchange

للاتصال: press@btcc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.