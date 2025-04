BTCC Exchange ve Red Eagle Foundation, Premier League Efsanesi Matt Le Tissier'in Katıldığı Kent Construction Golf Cup Etkinliğinde Dezavantajlı Çocuklar için 30.000 £ Bağış Topladı

Bu duyuruya eşlik eden bir medya içeriğine bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

VILNIUS, Litvanya, April 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dünyanın en uzun süredir hizmet veren kripto borsası olan BTCC, prestijli London Golf Club'da 27 Mart 2025'te düzenlenen Kent Construction Golf Cup etkinliğinin başarısı için bir kez daha Red Eagle Foundation ile iş birliği yapmanın gururunu yaşadı. Etkinliğin ana sponsoru olan BTCC, Birleşik Krallık genelindeki engelli, dezavantajlı ve ölümcül hastalıklarla mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla masraflar düşüldükten sonra 30.000 £ bağış toplanmasına yardımcı oldu.

Red Eagle Foundation ile ikinci kez iş birliği yapan BTCC, topluma yönelik hayır işleri yapmaya ve fark yaratan projeleri desteklemeye devam ediyor. Kent Construction Golf Cup, sektör genelinden 28 takımı heyecan dolu bir yarışma ve bağış toplama günü için London Golf Club'ın Heritage sahasında bir araya getirdi.

Etkinliğin öne çıkan anları arasında komedyen Aaron James’in eğlenceli gösterisi, televizyon spor programı yorumcusu Scott Minto ve Premier League efsanesi Matt Le Tissier ile gerçekleştirilen bir soru-cevap oturumu ve eski European Tour oyuncusu Steven Tiley'nin yer aldığı heyecan dolu bir yarışma yer aldı. AIMIS takımı birincilik ödülünü evine götürürken Clean Slate Demolition takımı ikinci oldu.

BTCC'nin Marka Direktörü Aaryn Ling, Matt Le Tissier'in etkinliğe katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Red Eagle Foundation ile yaptığımız ikinci iş birliği, bizim için topluma yönelik hayır işleri yapmanın bir yolu." dedi Aaryn. "Matt Le Tissier'in desteği olağanüstüydü. Varlığıyla hem ortamın enerjisini hem de bağışları artırmaya yardımcı oldu."

BTCC ile Red Eagle Foundation arasındaki iş birliği gelecekte de devam edecek; dezavantajlı çocuklara destek olmaya yönelik yeni hayırseverlik girişimlerinin planlanmasına şimdiden başlandı.

BTCC, sadık topluluğuna duyduğu minnettarlığın bir göstergesi olarak, Matt Le Tissier imzalı bir formayı hediye edeceği bir kampanya da başlatacak. Bu kampanyayla ilgili daha fazla bilgi almak için hayranlara ve destekçilere borsanın X (eski adıyla Twitter) hesabını yakından takip etmeleri öneriliyor.

BTCC hakkında

2011 yılında kurulan BTCC, kripto alım satımını güvenilir ve erişilebilir hâle getirmeyi hedefleyen öncü kripto para borsalarından biridir. BTCC on yılı aşkın tecrübesiyle ve topluluk odaklı kampanyalarıyla kripto alım satım işlemleri için güvenli bir platform sunuyor.

Resmî web sitesi: https://www.btcc.com/tr-TR

X: https://x.com/BTCCexchange

İletişim: press@btcc.com

