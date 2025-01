EBC Financial Group explora as mudanças econômicas da Indonésia em meio às reformas ousadas de Prabowo

As ousadas reformas econômicas de Prabowo Subianto estão remodelando o cenário financeiro da Indonésia, abrindo novas oportunidades para comerciantes e investidores.

INDONESIA, January 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Como a quarta nação mais populosa do mundo e a maior economia do Sudeste Asiático, a Indonésia teve um ano marcante em 2024, marcado por uma eleição presidencial histórica e mudanças significativas na política econômica. A eleição de Prabowo Subianto como presidente deu início a ambiciosas reformas fiscais e econômicas, criando efeitos cascata em todo o cenário financeiro da Indonésia. Com implicações de longo alcance para os mercados de câmbio, títulos do governo e ações, as mudanças sinalizam novas oportunidades para traders e investidores enquanto se preparam para 2025. O EBC Financial Group (EBC) desvenda esses desenvolvimentos, fornecendo insights para os participantes do mercado que navegam no terreno econômico em evolução da Indonésia.

Políticas econômicas definem o cenário pós-eleitoral

As eleições de 2024 foram concluídas com a vitória decisiva de Prabowo Subianto, capturando 58% dos votos nacionais. Desde então, sua administração delineou uma série de programas econômicos ambiciosos, incluindo uma iniciativa de Refeição Nutritiva Gratuita de US$ 28 bilhões voltada para crianças e mulheres grávidas, com o objetivo de abordar déficits nutricionais em todo o país. Embora esses planos tenham sido elogiados por seu impacto social, eles vêm com desafios fiscais significativos.

O governo indonésio também introduziu um pacote de estímulo econômico impressionante no valor de IDR 827 trilhões (aproximadamente US$ 51,65 bilhões) para ajudar a amortecer o impacto do aumento do IVA em bens selecionados de 11% para 12%, a partir de 1º de janeiro de 2025. Bens essenciais permanecem isentos ou sujeitos a taxas mais baixas, refletindo os esforços do governo para equilibrar as metas fiscais com a proteção ao consumidor. Esta iniciativa visa sustentar a demanda doméstica ao mesmo tempo em que apoia projetos de desenvolvimento em larga escala, como a construção da nova capital, Ibu Kota Nusantara (IKN). Analistas do EBC observam que, embora essas medidas fiscais possam impulsionar o crescimento de curto prazo, elas também levantam preocupações sobre potenciais pressões de liquidez de longo prazo no mercado de títulos, garantindo monitoramento rigoroso por investidores.

Mercados de moeda, títulos e ações refletem as prioridades econômicas em mudança da Indonésia

O ano eleitoral de 2024 viu desenvolvimentos importantes nos mercados financeiros da Indonésia, moldados por novos programas de gastos do governo e estratégias fiscais. Esses movimentos de mercado destacam a intrincada interação entre estratégias fiscais, confiança do investidor e condições econômicas globais.



A rupia indonésia experimentou flutuações ao longo de 2024, impulsionadas por políticas fiscais domésticas e fatores globais externos. Apoiados por relatórios recentes, analistas da EBC sugerem que a rupia permanece sob pressões de depreciação no início de 2025, influenciada por incertezas econômicas globais e mudanças de política previstas nas principais economias. O Banco da Indonésia, o banco central da República, atribuiu as recentes pressões cambiais à postura agressiva contínua do Federal Reserve, que impactou os fluxos de capital em mercados emergentes como a Indonésia. Apesar desses desafios, as intervenções do Banco da Indonésia, incluindo sua presença no mercado de títulos e esforços de estabilização cambial, visaram manter a confiança na resiliência da moeda.

No âmbito dos mercados de títulos, os empréstimos do governo para financiar programas sociais ambiciosos e projetos de infraestrutura impulsionaram mudanças na dinâmica do mercado de títulos. A propriedade do Banco da Indonésia de aproximadamente 25% do mercado de títulos do governo levantou preocupações de liquidez entre os investidores, com implicações para a estabilidade de longo prazo dos mercados de dívida. O envolvimento significativo do banco central reflete esforços para apoiar prioridades fiscais, mas também desencadeou discussões sobre o potencial crowding out de investimentos privados em títulos do governo. Como o governo da Indonésia continua a tomar

empréstimos para financiar grandes iniciativas, monitorar essas implicações de liquidez será crucial para os investidores.

Olhando para os mercados de ações, o Jakarta Composite Index (JCI) teve um ano misto, pois vários setores responderam aos padrões de gastos do governo. As ações de infraestrutura, particularmente aquelas vinculadas a Nusantara, ganharam força devido ao aumento do investimento público. Enquanto isso, setores como agricultura e educação tiveram crescimento, alinhados com o foco do governo em aumentar a produtividade e o bem-estar social. O EBC destaca que, embora esses setores apresentem oportunidades de valor, os traders devem permanecer vigilantes quanto aos riscos externos, como flutuações nos preços das commodities e mudanças no mercado global.

Integrar a IA nas tendências de ações setoriais é um foco importante para 2025

Além disso, a recente adesão da Indonésia ao bloco BRICS como membro pleno acentua seu papel crescente nos assuntos econômicos globais, influenciando potencialmente os fluxos futuros de comércio e investimento. Internamente, o Ministério Komdigi anunciou planos para regulamentar o uso de IA, visando equilibrar a inovação com considerações éticas e proteção ao consumidor. Analistas da EBC apontam que a regulamentação da IA apresenta desafios e oportunidades, particularmente para setores como finanças, manufatura e agricultura.

· Educação e Agricultura: Ferramentas habilitadas para IA, como análises preditivas para rendimentos de safras e tecnologias educacionais personalizadas, têm o potencial de aumentar a eficiência do setor. Isso se alinha com o foco da política da Indonésia em melhorar a produtividade nessas áreas.

· Infraestrutura e Cidades Inteligentes: Investimentos em soluções orientadas por IA para infraestrutura de cidades inteligentes, incluindo a IKN, posicionaram empresas de tecnologia como participantes-chave na narrativa de crescimento, contribuindo para o desempenho positivo das ações em ações relacionadas.

· Indústrias voltadas para a exportação: apesar do sentimento cauteloso dos investidores em setores voltados para a exportação, as inovações orientadas por IA na otimização da cadeia de suprimentos e gestão de recursos oferecem perspectivas potenciais de crescimento a longo prazo.

Uma perspectiva global sobre a evolução financeira da Indonésia

O ano eleitoral de 2024 na Indonésia é uma prova da resiliência e do potencial de crescimento da nação. Para comerciantes e investidores, serve como um lembrete da interação dinâmica entre política e mercados. À medida que 2025 se desenrola, oportunidades nos mercados de moeda, títulos, ações e commodities aguardam aqueles prontos para se envolver com o cenário financeiro em evolução da Indonésia.

