Un Sistema revolucionario de bloques robóticos 'BotBlocks' transformará la construcción de casas en México

Casas Incablock BotBlocks, Ermita Sur - Tijuana, BC Estructura Casa Incablock BotBlocks - Ensenada, BC Sistema Constructivo BotBLocks

Glohab, una innovadora empresa que transformara la construcción sin precedentes en México introduce BotBlocks, el revolucionario sistema de bloques robóticos

Las nuevas tecnologías como los bloques robotizados de BotBlocks están transformando la construcción, por su fácil aprendizaje y adaptabilidad del producto aumentando la mano de obra calificada” — Daniel D. Correa, Ph.D.

CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, January 22, 2025 / EINPresswire.com / -- La industria de la construcción en México está a punto de experimentar un cambio sin precedentes gracias a la introducción de BotBlocks, el innovador sistema de bloques robóticos desarrollado por la empresa líder en tecnología de construcción, Glohab, Inc.BotBlocks es un sistema de construcción automatizado que utiliza bloques robóticos para crear estructuras sólidas y duraderas en un tiempo récord. Este sistema revolucionario ha sido diseñado para simplificar y agilizar el proceso de construcción, eliminando la necesidad de mano de obra especializada y reduciendo significativamente los costos de construcción.Este sistema está clasificado “ para uso con mano de obra no calificada ”, permite a los trabajadores sin experiencia construir como profesionales con poca supervisión. BotBlocks reduce los costos de la mano de obra especializada hasta en un 80% al eliminar la necesidad de maestros especialistas en pegar bloques, lo que hace que la construcción de alta velocidad y precisión sea accesible para todos.Cada bloque está diseñado para auto alinearse y entrelazarse perfectamente, sin necesidad de usar mortero. El diseño de colocar los bloques contrapeados en las hiladas crea paredes seguras, mientras que los bloques robóticos de esquinas e intersecciones garantizan conexiones de pared estructuralmente sólidas y estables. Con este sistema, cada bloque tiene un propósito, y cada pared es estructuralmente sólida mientras se esté construyendo.A diferencia de los métodos tradicionales, BotBlocks utiliza un sistema de apilamiento en seco, sin mortero al tener cada bloque un amarre tipo "machimbrado" para que amarren entre si mientras se construye el muro, no hay retrasos por la espera para que el mortero se seque: los trabajadores pueden construir y ensamblar continuamente, completando la estructura de una casa en solo dos o tres días, dependiendo de su tamaño.El sistema cuenta con una variedad de bloques robóticos, como bloques dinteles, medios, bloques de extremos, cuenta con bloques de esquina y bloques de intersección que llevan la cavidad incorporada para hacer los castillos. El sistema cuenta con BotBlocks prefabricados con cajas eléctricas, para teléfono o para cable pre instaladas y o con orificios pre perforados para plomería y gas. A medida que se construyen las paredes, los trabajadores pueden instalar los conductos para el cableado eléctrico, las tuberías de agua y desagüé mientras ensamblan los BotBlocks en una pared.El objetivo de BotBlocks es brindar simplicidad, eficiencia y eficacia en la construcción, permitiendo a desarrolladores, constructores y familias que utilizan la autoconstrucción llevar a cabo sus proyectos sin sufrir la escasez de mano de obra especializada. Además, este sistema también es amigable con el medio ambiente, ya que utiliza materiales reciclables y reduce el desperdicio de materiales de construcción."Estamos emocionados de expandir BotBlocks en el mercado mexicano. Este sistema es una verdadera revolución en la industria de la construcción y estamos seguros de que cambiará la forma en que se construyen las estructuras para viviendas y edificios comerciales en nuestro país. Con BotBlocks, la construcción será más rápida, más eficiente y más accesible para todos", dijo el Director General de Glohab Mexico S.A.de C.V., Daniel D. Correa, Ph.D.BotBlocks ya ha sido probado con éxito en proyectos de vivienda en Baja California, México y ha recibido elogios por su eficiencia y calidad. La empresa espera que este sistema sea ampliamente adoptado en todo el país y contribuya al crecimiento y desarrollo de la industria de la construcción en México que enfrenta un déficit de un 20% en mano de obra especializada en la construcción, grandes proyectos como el de INFONAVIT se verían afectados por este problema.Para obtener más información sobre BotBlocks y su impacto en la industria de la construcción en México, visite el sitio web o comuníquese con el equipo de relaciones públicas de la empresa.Teléfono: 664-396-1389Para obtener más información sobre esta tecnología, visite www.incablock.com

The Incablock Botblocks construction system

