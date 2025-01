Colorado takes action towards reducing pollution from air toxics

Air Quality Control Commission adopts rule prioritizing five air toxics

Denver (Jan. 17, 2025): The Colorado Air Quality Control Commission has adopted a new rule that identifies five priority air toxics for which the state will next establish health-based standards and emissions regulations. The priority air toxics are benzene, ethylene oxide, formaldehyde, hexavalent chromium compounds, and hydrogen sulfide. The commission will review this list every five years to determine whether to add more priority air toxics.

“We have many future actions planned to reduce emissions of harmful air toxics in Colorado communities, and selecting priority air toxics is an important first step, ” said Michael Ogletree, the director of the state's Air Pollution Control Division. “We’re grateful for the rigorous public input and scientific expertise that helped us identify these five priority air toxics. We will continue engaging Colorado communities and using the best available data and science as we move forward to establish health-based standards and reduce these air pollutants.”

Air toxics cause or are suspected of causing cancer, birth defects, and other negative health impacts. Air toxics include gasses, industrial solvents, and heavy metals. This new rule aligns with Colorado’s Public Protections from Toxic Air Contaminants Act. The law focuses on measuring and mitigating outdoor air toxics from a variety of sources. The five air toxics identified in the rule have unique sources and can cause harmful health impacts:

Benzene: emitted during oil and gas production, fuel combustion, from gasoline stations, and from industrial activities such as waste disposal and cement manufacturing. Long-term exposure to benzene can cause cancer, blood and bone marrow disorders, and can cause reproductive impacts such as chromosomal abnormalities.

emitted during oil and gas production, fuel combustion, from gasoline stations, and from industrial activities such as waste disposal and cement manufacturing. Long-term exposure to benzene can cause cancer, blood and bone marrow disorders, and can cause reproductive impacts such as chromosomal abnormalities. Ethylene oxide: used to sterilize medical equipment for use in hospitals and other medical settings. Long-term exposure to ethylene oxide can lead to cancer, reproductive effects, and respiratory irritation.

used to sterilize medical equipment for use in hospitals and other medical settings. Long-term exposure to ethylene oxide can lead to cancer, reproductive effects, and respiratory irritation. Formaldehyde: emitted during fuel combustion from sources such as engines, industrial boilers, and residential wood burning. It also is emitted during other industrial processes such as pulp and paper products manufacturing and surface coating. Chronic exposure to formaldehyde can cause cancer, asthma, and irritation of the eyes, nose, and throat.

emitted during fuel combustion from sources such as engines, industrial boilers, and residential wood burning. It also is emitted during other industrial processes such as pulp and paper products manufacturing and surface coating. Chronic exposure to formaldehyde can cause cancer, asthma, and irritation of the eyes, nose, and throat. Hexavalent chromium compounds: emitted from sources such as coal-fired power plants, glass manufacturing plants, and during the coating of metal parts. Long-term exposure to hexavalent chromium compounds can result in respiratory issues and cancer.

emitted from sources such as coal-fired power plants, glass manufacturing plants, and during the coating of metal parts. Long-term exposure to hexavalent chromium compounds can result in respiratory issues and cancer. Hydrogen sulfide: emitted by sources such as petroleum refineries, landfills, wastewater treatment plants, asphalt manufacturing, and gas processing plants. Long-term exposure to hydrogen sulfide can lead to health impacts such as low blood pressure, headache, chronic cough, and psychological disorders.

The commission adopted the five priority air toxics using information prepared by the CDPHE Air Pollution Control Division. The division shared the best-available data, including public input and input from a technical working group of scientific experts. The experts reviewed a framework to analyze which toxic air contaminants posed the highest risk to Coloradans, and took into account how air toxics impact communities already disproportionately impacted by pollution. Next, the division will work on proposing health-based standards for each of the five priority air toxics through a separate rulemaking later in 2025. In February, the commission will hold a public hearing with the scientific technical working group about the process for determining health-based standards.

Later in 2025, the division will also request a rulemaking hearing with the commission on proposed emission control strategy regulations for the five air toxics. The division has also developed a separate rulemaking proposal to enhance air toxics reporting in Colorado, which the commission will consider in April 2025.

Visit the division’s Public Protections from Air Toxics Act web page to learn more.



Stay connected:

Sign up for CDPHE Air Pollution Control Division email updates.

Explore upcoming public participation opportunities on air quality.

Email cdphe.commentsapcd@state.co.us with questions or comments on air quality.

####

Colorado adopta medidas para reducir los efectos de los contaminantes tóxicos del aire

La Comisión de Control de la Calidad del Aire adoptó una norma que da prioridad a cinco contaminantes tóxicos del aire

Denver (17 de enero de 2025): La Comisión de Control de la Calidad del Aire de Colorado adoptó una nueva norma que identifica cinco contaminantes tóxicos del aire prioritarios para los cuales el estado establecerá normas sanitarias y reglamentos sobre las emisiones a continuación. Estos contaminantes tóxicos del aire prioritarios son el benceno, el óxido de etileno, el formaldehído, los compuestos del cromo hexavalente y el sulfuro de hidrógeno. La comisión repasará la lista cada cinco años para determinar si se añadirán otros contaminantes.

«Hemos planeado muchas medidas que tomaremos en el futuro para reducir las emisiones de los contaminantes tóxicos del aire perjudiciales en las comunidades de Colorado, y el hecho de elegir los contaminantes prioritarios es un primer paso muy importante», expresó Michael Ogletree, director de la División de Control de la Contaminación del Aire del estado. «Estamos muy agradecidos con el público por sus rigurosos aportes y pericia científica, que nos ayudaron a identificar estos cinco contaminantes tóxicos del aire prioritarios. Continuaremos solicitando la participación de las comunidades de Colorado y usando los mejores datos científicos que existan para seguir adelante, establecer normas sanitarias y reducir estos contaminantes atmosféricos».

Los contaminantes tóxicos del aire son la causa, real o presunta, de cáncer, defectos congénitos y otros efectos negativos para la salud. Entre estos contaminantes se incluyen ciertos gases, solventes industriales y metales pesados. Esta nueva norma coincide con lo dispuesto por la ley de medidas de protección pública de los contaminantes tóxicos del aire de Colorado. Esta ley se concentra en medir y mitigar los contaminantes tóxicos del aire exterior que provienen de una variedad de fuentes. Los cinco contaminantes tóxicos del aire identificados en la norma provienen de ciertas fuentes en particular y pueden tener efectos perjudiciales para la salud.

Benceno: se emite durante la producción de petróleo y gas, la combustión de carburantes, en las gasolineras y a consecuencia de ciertas actividades industriales, como la eliminación de desechos y la fabricación de cemento. La exposición a largo plazo al benceno puede causar cáncer, trastornos sanguíneos y de la médula ósea, y afectar la reproducción, como, por ejemplo, causar anomalías cromosómicas.

se emite durante la producción de petróleo y gas, la combustión de carburantes, en las gasolineras y a consecuencia de ciertas actividades industriales, como la eliminación de desechos y la fabricación de cemento. La exposición a largo plazo al benceno puede causar cáncer, trastornos sanguíneos y de la médula ósea, y afectar la reproducción, como, por ejemplo, causar anomalías cromosómicas. Óxido de etileno: se usa para la esterilización del equipo médico en los hospitales y otros establecimientos sanitarios. La exposición a largo plazo al óxido de etileno puede acarrear cáncer, efectos para la reproducción e irritación de las vías respiratorias.

se usa para la esterilización del equipo médico en los hospitales y otros establecimientos sanitarios. La exposición a largo plazo al óxido de etileno puede acarrear cáncer, efectos para la reproducción e irritación de las vías respiratorias. Formaldehído: se libera durante la combustión de carburantes de fuentes como los motores, los calentadores industriales y la quema de leña en los hogares. También se emite durante otros procesos industriales, como la fabricación de pulpa y productos de papel y el revestimiento de superficies. La exposición habitual al formaldehído puede causar cáncer, asma e irritación de los ojos, la nariz y la garganta.

se libera durante la combustión de carburantes de fuentes como los motores, los calentadores industriales y la quema de leña en los hogares. También se emite durante otros procesos industriales, como la fabricación de pulpa y productos de papel y el revestimiento de superficies. La exposición habitual al formaldehído puede causar cáncer, asma e irritación de los ojos, la nariz y la garganta. Compuestos derivados del cromo hexavalente: provienen de fuentes como las centrales eléctricas a carbón, las fábricas de vidrio y también se emiten durante el revestimiento de las piezas de metal. La exposición a largo plazo a los compuestos derivados del cromo hexavalente puede causar problemas respiratorios y cáncer.

provienen de fuentes como las centrales eléctricas a carbón, las fábricas de vidrio y también se emiten durante el revestimiento de las piezas de metal. La exposición a largo plazo a los compuestos derivados del cromo hexavalente puede causar problemas respiratorios y cáncer. Sulfuro de hidrógeno: proviene de fuentes como las refinerías de petróleo, los vertederos, las plantas de tratamiento de aguas residuales, las fábricas de asfalto y las plantas de procesamiento de gas natural. La exposición a largo plazo al sulfuro de hidrógeno puede tener ciertos efectos para la salud, como presión arterial baja, dolores de cabeza, tos crónica y trastornos psicológicos.

La comisión usó la información que preparó la División de Control de la Contaminación del Aire del CDPHE para adoptar los cinco contaminantes tóxicos del aire prioritarios. La división compartió los mejores datos que existen, incluyendo los aportes del público y de un grupo de trabajo técnico integrado por expertas y expertos de la comunidad científica. Este personal experto repasó un marco de referencia para analizar qué contaminantes tóxicos del aire presentaban el mayor riesgo para las y los habitantes de Colorado y tomó en consideración cómo los contaminantes tóxicos del aire afectan a las comunidades que ya se ven afectadas en forma desproporcionada por la contaminación. El próximo paso que tomará la división será proponer normas sanitarias para cada uno de los contaminantes tóxicos del aire. La audiencia para esta propuesta normativa tendrá lugar más adelante este año, 2025. En febrero, la comisión celebrará una audiencia pública con el grupo de trabajo técnico integrado por personal de la comunidad científica para delinear el proceso que se seguirá para la elaboración de las normas sanitarias.

Más adelante este año, la división también solicitará una audiencia normativa a la comisión en relación con los reglamentos propuestos relativos a las estrategias de control de las emisiones para los cinco contaminantes prioritarios. La división también elaboró por separado una propuesta de audiencia normativa para mejorar el proceso de notificación de los contaminantes tóxicos del aire en Colorado, que la comisión tomará en consideración en abril de 2025.

Para obtener más información, visite la página web de la Ley de Medidas de Protección Públicas de la división. La página web de oportunidades de participación pública de la división contiene información sobre las reuniones abiertas al público que se celebrarán sobre las próximas propuestas normativas que surjan en el futuro. Las y los habitantes de Colorado pueden inscribirse para recibir novedades de la división por correo electrónico sobre los contaminantes tóxicos del aire.

Manténgase en contacto:

Inscríbase para recibir noticias por correo electrónico de la División de Control de la Contaminación del Aire del CDPHE.

Explore las próximas oportunidades para que el público participe en las decisiones sobre la calidad del aire.

Envíe un mensaje por correo electrónico a cdphe.commentsapcd@state.co.us si tiene alguna pregunta o comentario sobre la calidad del aire.

####