Colorado updates vehicle emissions testing programs for extra convenience and to further protect air quality

Denver (Jan. 16, 2025): The Colorado Air Quality Control Commission has approved two key updates to the state’s vehicle emissions testing program. The commission introduced self-service kiosks for testing gasoline-powered and hybrid vehicles. The kiosks will be open 24 hours every day of the week. The commission also adopted stricter emissions compliance requirements for diesel-powered vehicles. The new changes aim to modernize the testing process and protect the air quality across the Front Range.

“Protecting Colorado’s clean air is a responsibility we all share,” said Michael Ogletree, the director of the CDPHE Air Pollution Control Division. “Testing your vehicle’s emissions is a short-term action that yields long-term benefits for our air quality and community health. We’re proud to update these programs and make inspections more convenient than ever for Coloradans.”

The January rulemaking updates Colorado Air Quality Regulations 11 and 12. Regulation 11 outlines how the state should run its motor vehicle emissions inspection program for vehicles that use gasoline. Regulation 12 focuses on reducing emissions from diesel vehicles.

Key revisions include:

24/7 self-service kiosks: Owners of gasoline-powered and hybrid vehicles required to undergo on-board diagnostic tests will be able to test their emissions anytime through new self-service kiosks in 2026.

Owners of gasoline-powered and hybrid vehicles required to undergo on-board diagnostic tests will be able to test their emissions anytime through new self-service kiosks in 2026. Stricter diesel-vehicle emissions standards: The Air Quality Control Commission reduced the opacity standard for diesel vehicles from 40% to 20% opacity measured over five seconds. In smoke testing, the opacity of a diesel vehicle’s exhaust is a way of measuring how well the vehicle prevents excessive smoke and associated pollutants. This new standard aligns with the performance capabilities of newer diesel vehicles.

The Air Quality Control Commission reduced the opacity standard for diesel vehicles from 40% to 20% opacity measured over five seconds. In smoke testing, the opacity of a diesel vehicle’s exhaust is a way of measuring how well the vehicle prevents excessive smoke and associated pollutants. This new standard aligns with the performance capabilities of newer diesel vehicles. Enhanced diesel compliance procedures: The program has new protocols to detect emissions control tampering.

Motor vehicle emissions are one of the largest sources of volatile organic compounds and nitrogen oxides emissions in the state. These pollutants are known as “ozone precursors,” which react in heat and sunlight to form harmful ground-level ozone pollution. Vehicle emissions are also large sources of particulate matter, which can be harmful to public health with disproportionate impacts to communities overburdened by pollution.

The updated diesel-emissions opacity standard can help owners by ensuring their vehicles are running efficiently. Addressing issues like excessive smoke early on can improve fuel economy and reduce wasted fuel, saving drivers money in the long run while reducing the vehicle’s environmental impact.

In its 2023 report, the air division found that its program continues to be a cost-effective way of reducing an average of seven tons per day of air pollution emissions. The program is also responsible for helping identify emissions-related vehicle problems, leading to improved fuel economy and reduced greenhouse gas emissions. The state estimates that in 2023, these repairs saved 1.5 millions gallons of gasoline and $5.2 million in fuel cost for residents.

The Regional Air Quality Council has also launched a new program in 2025 to help Colorado motorists meet emissions standards. The nonprofit’s Clean Air Auto Repair program provides no-cost replacements or repairs of emissions-related vehicle problems such as damaged catalytic converters, faulty gas caps, and dirty engine air filters. Drivers can review the program’s eligibility requirements and apply through the nonprofit’s website.

Additionally, income-qualified residents who may be looking to replace a vehicle that fails a Colorado emissions test are eligible to apply for a rebate to purchase or lease an electric vehicle through the state’s Vehicle Exchange Colorado Program.

Denver (16 de enero de 2025): La Comisión de Control de la Calidad del Aire aprobó dos actualizaciones importantes del programa de pruebas de emisiones vehiculares del estado. La comisión introdujo quioscos de autoservicio para hacer las pruebas de emisiones de los vehículos a gasolina y los vehículos híbridos. Estos quioscos estarán abiertos las 24 horas del día, los siete días de la semana. La comisión también adoptó requisitos más estrictos para el cumplimiento de las normas que se aplican a los vehículos a diésel. El propósito de estos cambios es modernizar el proceso que se debe seguir para las pruebas de emisiones y preservar la calidad del aire en la zona del Front Range.

«La protección de la calidad del aire de Colorado es una responsabilidad compartida», manifestó Michael Ogletree, director de la División de Control de la Contaminación del Aire del CDPHE. «Las pruebas de emisiones vehiculares son una medida a corto plazo que aporta beneficios a largo plazo, tanto para la calidad del aire como para la salud de la comunidad. Tenemos el orgullo de actualizar estos programas y hacer que las inspecciones sean más convenientes que nunca para la población de Colorado».

En la audiencia normativa de enero se actualizaron los Reglamentos 11 y 12 relativos a la calidad del aire. El Reglamento 11 explica cómo el estado debe llevar a cabo el programa de inspección de emisiones para los vehículos motorizados que usan gasolina. El Reglamento 12 se enfoca en la reducción de las emisiones de los vehículos a diésel.

Las siguientes son algunas de las principales revisiones:

Quioscos de autoservicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana: a partir de 2026, las y los propietarios de vehículos a gasolina y vehículos híbridos que deban hacer una prueba de diagnóstico a bordo (OBD) podrán realizar la prueba de emisiones en cualquier momento en los quioscos de autoservicio.

a partir de 2026, las y los propietarios de vehículos a gasolina y vehículos híbridos que deban hacer una prueba de diagnóstico a bordo (OBD) podrán realizar la prueba de emisiones en cualquier momento en los quioscos de autoservicio. Normas más estrictas para las emisiones de los vehículos a diésel: la Comisión de Control de la Calidad del Aire disminuyó del 40 % al 20 % el requisito de opacidad durante cinco segundos para los vehículos a diésel. En la prueba de humos, la opacidad del escape de los vehículos a diésel ofrece una manera de medir la eficacia del vehículo para evitar el exceso de humo y los contaminantes relacionados. Esta nueva norma coincide con la capacidad de desempeño de los vehículos a diésel más nuevos.

la Comisión de Control de la Calidad del Aire disminuyó del 40 % al 20 % el requisito de opacidad durante cinco segundos para los vehículos a diésel. En la prueba de humos, la opacidad del escape de los vehículos a diésel ofrece una manera de medir la eficacia del vehículo para evitar el exceso de humo y los contaminantes relacionados. Esta nueva norma coincide con la capacidad de desempeño de los vehículos a diésel más nuevos. Mejores procedimientos de cumplimiento para los vehículos a diésel: el programa cuenta con nuevos protocolos para detectar la adulteración de los sistemas de control de emisiones.

Las emisiones vehiculares son una de las principales fuentes de compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno del estado. Estos contaminantes se conocen como “precursores del ozono” y producen contaminación perjudicial por ozono a nivel del suelo cuando reaccionan con el calor y la luz solar. Las emisiones vehiculares son asimismo una fuente importante de material particulado, que puede ser perjudicial para la salud pública y afectar de manera desproporcionada a las comunidades que experimentan una carga excesiva de la contaminación.

La norma de opacidad actualizada para las emisiones puede ayudar a las y los propietarios a asegurarse de que el funcionamiento de sus vehículos a diésel sea eficaz. Cuando se toman medidas temprano para reducir el exceso de humo, es posible economizar y reducir el desperdicio de combustible, lo cual permite ahorrar dinero a largo plazo, a la par que se reduce el impacto que el vehículo tiene para el medio ambiente.

Tal como se indica en el informe anual de 2023, la división del aire halló que su programa continúa siendo una manera rentable de eliminar, como promedio, siete toneladas de emisiones contaminantes del aire por día. El programa también contribuye a identificar los problemas vinculados con las emisiones que presentan los vehículos, a consecuencia de lo cual se economiza más combustible y se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. El estado calcula que, en 2023, estas reparaciones ahorraron 1.5 millones de galones de gasolina y una cantidad de $5.2 millones por concepto de combustible a la población del estado.

El Consejo Regional de la Calidad del Aire también lanzó un nuevo programa en 2025 con el fin de ayudar a las y los conductores de Colorado a cumplir con las normas sobre las emisiones vehiculares. El programa Clean Air Auto Repair (CAAR) de la organización sin fines de lucro ofrece remplazar o reparar, sin costo alguno, ciertas piezas que podrían estar causando problemas con las emisiones vehiculares, como los catalizadores dañados, tapones de gasolina defectuosos y filtros de aire del motor sucios. Las y los conductores pueden consultar los requisitos de elegibilidad y presentar una solicitud para el programa a través del sitio web de la organización sin fines de lucro.

Además, las y los habitantes que cumplan con ciertos requisitos de ingreso y que deseen remplazar un vehículo que no pasó la prueba de emisiones de Colorado pueden solicitar una rebaja para comprar o rentar un vehículo eléctrico a través del Programa de Intercambio de Vehículos de Colorado.

