TU SONRISA VALE X3: UNA INICIATIVA CON CAUSA DE THE DOLPHIN COMPANY

The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, a través de su Fundación Dolphin Discovery I.A.P presenta “Tu Sonrisa Vale X3”

Nuestros visitantes no solo estarán creando recuerdos inolvidables para sí mismos, sino que también tendrán la oportunidad de impactar la vida de quienes más lo necesitan.” — Freddie Gómez, Director Comercial de The Dolphin Company.

CANCúN, QUINTANA ROO, MEXICO, January 17, 2025 / EINPresswire.com / -- The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, a través de su Fundación Dolphin Discovery I.A.P presenta “Tu Sonrisa Vale X3”, una iniciativa de impacto social en la que los participantes obsequiarán a través de su compra, una tercera entrada, sin costo adicional, a una persona en situación de vulnerabilidad.“Tu Sonrisa Vale X3” tiene como objetivo sensibilizar a los visitantes y ofrecerles la oportunidad de contribuir al bienestar de otros miembros de su comunidad. Al adquirir una promoción 2x1 a precio regular a través del call center del parque participante, The Dolphin Company y Fundación Dolphin Discovery I.A.P, destinarán una tercera entrada a personas seleccionadas de asociaciones civiles aliadas a través del programa “Cumplimiento de Sueños". Entre los beneficiarios de esta acción se encuentran niños de casas hogar, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes podrán disfrutar de momentos inolvidables en los parques de The Dolphin Company, como Dolphin Discovery Isla Mujeres que es uno de los hábitats más visitados.A continuación, se presentará el calendario de los demás parques participantes:En los meses de enero y febrero, los parques participantes son Dolphin Discovery Isla Mujeres, ubicado en Isla Mujeres, Quintana Roo, con el número de contacto 998 849 4748, y Selvatica, conocido por su emocionante circuito de 10 tirolesas en Riviera Maya que se encuentra en Puerto Morelos, Quintana Roo, cuyo número es 998 193 3361.En el mes de febrero, el parque Selva Mágica, en Guadalajara, Jalisco, estará disponible para los visitantes, y se puede contactar al 333 674 1290 o directamente en taquilla.En abril, Parque Garrafón, también en Isla Mujeres, Quintana Roo, estará abierto al público y se puede comunicar al 998 849 4748.Finalmente, en noviembre, los parques VenturaPark en Cancún, Quintana Roo, y Aquaventuras Park en Nuevo Vallarta, Nayarit, estarán operativos. El contacto para VenturaPark es 998 849 4748 y para Aquaventuras Park es 322 368 8032The Dolphin Company y Fundación Dolphin Discovery I.A.P, reafirman su compromiso con la comunidad, invitando a todos a unirse a este esfuerzo colectivo para seguir marcando la diferencia.Acerca de The Dolphin Company:Por más de 28 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado ‘La experiencia de su vida’ a más de 21 millones de visitantes en sus más de 30 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal. Para mayor información visite www.thedolphinco.com Acerca de Fundación Dolphin Discovery I.A.PFundación Dolphin Discovery I.A.P. es una institución sin fines de lucro que se constituye como Institución de Asistencia Privada (IAP) en junio del 2014 ante el compromiso y entrega de la empresaThe Dolphin Company hacia su comunidad. La institución tiene como objetivo principal, impulsar el pleno desarrollo de niños y niñas de entre cero a dieciséis años mediante un modelo de cooperación entre los distintos sectores de la comunidad a fin de promover una sociedad civil organizada con un esquema de atención integral. Para mayor información visite www.fundaciondolphindiscovery.org

