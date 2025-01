Logipharma Annonce Les Evénements Marquants Du Programme Bien Rempli De Son 25e Anniversaire

Le programme de la 25e édition du salon LogiPharma est désormais disponible.

LYON, FOREIGN, UNITED KINGDOM, January 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- Le programme de la 25e édition du salon LogiPharma est désormais disponible. Découvrez la liste impressionnante d’intervenants et de séminaires pour cet événement marquant.

Il aura lieu à Lyon du 8 au 10 avril et s’apprête à accueillir 2 500 délégués de tout le secteur logistique pharmaceutique et des sciences de la vie. Cet événement comprend également LogiMed, le plus grand événement de la chaîne logistique des dispositifs médicaux au monde.

Comme pour les années précédentes, LogiPharma offre de multiples points de contact aux délégués pour leur permettre d’acquérir de nouvelles perspectives et d’établir des liens avec leurs pairs du secteur, de la découverte des nouvelles innovations mises sur le marché par les sponsors de l’événement dans la zone d’exposition à la création d’une expérience sur mesure avec des « filières » spécifiques de l’industrie selon leurs besoins en termes de connaissances.

Les filières de LogiPharma 2025 incluent l’évolution de la stratégie, la planification et conception du réseau, les chaînes logistiques numérisées de nouvelle génération, les opérations à température contrôlée, l’optimisation de la logistique interconnectée, la distribution et l’entreposage, l’évolution de la gestion de l’approvisionnement et des fournisseurs, la transformation des chaînes de valeur - intégration clinique et gestion des lancements, ainsi qu’une filière consacrée aux chaînes logistiques MedTech.

Pour les délégués qui cherchent à se tenir au fait des dernières tendances et sujets du moment, les séances plénières dans le hall principal proposent un programme de conférences et de panels par des leaders du secteur élaboré avec soin.

Participant au principal interview sur la préparation au lancement intégrée lors du premier jour de l’événement, Wayne Rothman, vice-président de la gestion de la chaîne de valeur mondiale de Johnson & Johnson, a déclaré : « les discussions n’ont jamais eu une aussi grande portée et ampleur que pour le 25e anniversaire de LogiPharma. J’attends avril avec impatience ».

Les séances plénières de la première journée à ne pas manquer incluent notamment l’étude de cas principale présentée par Steffen Lang, président des opérations et membre du comité directeur de Novartis. Au cours de cette séance intitulée Delivering Technology-Driven Operations Transformation: How to deliver increased productivity and patient connection (Vers une transformation technologique des opérations : optimiser la productivité et la relation avec le client), Steffan Lang explorera la manière de créer un changement durable pour accélérer la croissance, renforcer votre pipeline et améliorer la productivité.

Elle sera suivie par une table ronde sur la manière d’arriver à un équilibre sur le plan opérationnel en étudiant comment vous pouvez atteindre vos objectifs de développement durable, de résilience et d’efficacité tout en garantissant les meilleurs résultats pour les patients.

Plus tard dans la journée, la conférence inspirante, un événement toujours très apprécié par les délégués, sera donnée par l’alpiniste international Kenton Cool, qui compte 18 ascensions de l’Everest à son actif.

Le deuxième jour sera consacré à l’IA, en commençant par une présentation de Ruth Beadle, directrice de la chaîne logistique de Sanofi. Dans cette présentation intitulée ‘All In on AI’ Story: How to integrate E2E, elle vous dira tout sur l’histoire de l’IA de Sanofi et comment intégrer E2E pour réaliser des miracles de science pour vos patients.

Le point culminant de la conférence, sur le plan social, est la soirée du 25e anniversaire de LogiPharma, qui se déroulera au Musée des Confluences de Lyon le mardi 9 avril.

Le dernier jour de ce programme bien rempli comprendra des discussions sur des sujets allant de l’amélioration de la collaboration entre professionnels de santé et les patients à la réalisation de la transformation dans tous les secteurs.

Oscar De Bok, PDG de DHL Supply Chain, a déclaré : « LogiPharma réunit les leaders du secteur d’activité pour discuter de l’impact des nouvelles tendances des secteurs des sciences de la vie et de la santé sur les chaînes logistiques de nos clients, ce qui en fait un événement incontournable pour innover dans la logistique pharmaceutique ».

Will Robinson, directeur de la conférence LogiPharma, a déclaré : « chaque année, nous sommes à l’écoute de ce qui intéresse les délégués passés et potentiels, d'où un programme extrêmement varié pour répondre à tous leurs souhaits.

De la croissance notable de l’IA à la perspective toujours plus présente de développement durable, notre programme reflète le dynamisme et l’effervescence du secteur logistique pharmaceutique en 2025.

Vous pouvez désormais télécharger le programme sur: https://shorturl.at/gSZQD

