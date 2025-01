当社は、ベトナムの高速鉄道建設事業が同国の経済的自立を促すだけでなく、ASEAN域内の物流や、建材需要の押し上げなどに影響を与えると予測しています。

VIETNAM, January 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- ベトナムの高速鉄道プロジェクトは同国が長年温めてきた新幹線構想を復活させるもので、総額670億米ドルにのぼる一大プロジェクトです。ハノイとホーチミンを結ぶ全長1,500kmのこの高速鉄道は、所要時間を6時間以内に短縮し、ベトナムを東南アジアの物流大国として地位を確立します。EBC Financial Group(以下、当社)は、このような大規模なインフラ投資から生み出される投資機会に注目し、情報に基づいた意思決定に役立つ見解を発表しました。

このプロジェクトの最大の特徴は、資金調達を国内融資に依存していることです。国内の資金を活用することで、国外からの財務リスクを軽減させ、プロジェクトの実行をよりコントロールしやすくなり、経済的な独立性を強化することができます。これにより、持続可能な成長と回復力というベトナムの長期ビジョンに沿った金融戦略が確立され、自立的・持続可能な発展が可能になります。

大規模インフラ開発がもたらす変化

これまでの高速鉄道開発の取り組みは、海外からの資金調達へ過度に依存していたことと、不利な条件によって進展がみられませんでした。今回の取り組みでは、国内からの資金調達を行うことで、ベトナムがプロジェクトの実行と成果を主体的にコントロールできるようになりました。

物流事業にとどまらず、鉄道の開発は雇用の創出、地元産業の強化、公共インフラの改善にも役立っています。またアナリストによると、ベトナムの国内総生産(GDP)の大幅な上昇、サプライチェーンネットワークにおける国際競争力の向上が見込まれています。

このような大規模なインフラ整備の波及効果は、各種金融機関が注目しています。世界の金融市場がベトナムの経済発展に注目している中、当社は市場動向を追跡し、経済の変化に対応する投資家に情報提供をすることで、ベトナムとの交流に貢献しています。

外貨依存から経済的自立へ

ベトナムが高速鉄道建設プロジェクトの資金調達に国内融資を優先することは、大規模プロジェクトにおけるこれまでの海外融資への依存から脱却したことを意味します。この取り組みは、国際融資市場に関連するリスクを軽減させるだけでなく、経済的自立への移行を示しています。地元の資金や資源を活用することで、ベトナムは独自に開発軌道を形成できる能力を強化し、他のASEAN諸国に影響を与えると見られます。

グローバルな投資家にとって、この動きは単なるインフラ開発のマイルストーンを意味するものだけではなく、経済の成長と可能性を示すものでもあり、安定した有望な市場としてのベトナムの魅力を高めるものでもあります。ベトナムはASEAN経済における役割を強化しており、経済的に自立したことで、地域の政策や投資戦略を形成する上で影響力を更に示すことができると見られます。

コモディティ市場への影響

ベトナムの高速鉄道プロジェクトは、鉄鋼、セメント、エネルギーなどの建設資材の需要を急増させ、世界のコモディティ市場に波及効果をもたらすと予想されています。このインフラ建設のニーズを満たすために建設資材がベトナムに流入することで、域内外の供給業者が生産量と価格の変動に直面する可能性があります。建設資材に対する需要の急増は、建設や輸送産業の原動力となる原油などのコモディティにも二次的な影響を及ぼす可能性があります。アナリストによれば、このような動きはサプライチェーンを再構築を促し、コモディティ輸出国の市場の安定性に影響を与える可能性があります。当社は、このような主要コモディティに関する投資判断と取引アクセスを提供し、投資家がこのような市場の変化を的確に把握できるようお手伝いします。

ASEANの連携に関する展望

「ベトナムの高速鉄道プロジェクトは、地域統合と世界貿易への参加に向けた決定的な一歩であり、この変革的なインフラは、コモディティ取引業者や世界の投資家から大きな注目を集めるでしょう」と、当社英国法人CEOのデイビッド・バレットは指摘しました。

この高速鉄道によりベトナムは、ASEANにおける物流・貿易ネットワークの中心に位置づけられます。同域内および域外との連携の強化は、グローバルなサプライチェーンにおけるベトナムの影響力の高まりを示すものとなります。また国内からの資金調達は経済的自立を示すことから域内各国に影響を与える可能性があります。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

