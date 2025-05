EBC Financial Group：フランスとの100億ドルの協定と米国との協力強化によるベトナムの戦略的台頭

EBC Financial Group:米国とフランスの国旗が柔らかく照らすベトナムのスカイラインは、世界の貿易外交と国境を越えた投資における同国の役割の高まりを象徴しています。

ベトナムとフランスの100億ドルの取引や米国との関係深化は目立つトピックである見出しではなく、アジアにおける貿易の流れと投資家心理の変化を示唆しています。

VIETNAM, May 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- ベトナムは、多極化した世界市場で、地政学的・経済的な架け橋としての地位を急速に築き上げています。5月26日、フランスのエマニュエル・マクロン大統領のハノイ国賓訪問中、両国は航空、エネルギー、インフラ、医薬品分野において100億ドルを超える協定に署名しました。この発表は、米越貿易交渉の激化に続くものであり、西洋諸国双方にとってベトナムの戦略的魅力が高まっていることは明らかです。

EBC Financial Group(EBC)は、この外交的橋渡しが、分断された世界経済における世界の資本フロー、国境を越えた貿易戦略、そして投資家のポジショニングにどのような影響を与えるかを検証します。

ベトナム・フランス協定:100億ドル規模の意向表明

ベトナム・フランス首脳フォーラムでは、エアバス、EDF、サノフィとの主要パートナーシップを含む30件以上の商業協定が締結されました。これらの協定は、フランスにとってベトナムにおける過去最大の投資イニシアチブであり、EUが多様化戦略を進める中で、投資先としてのベトナムの魅力をさらに高めるものです。

ベトナム・プラスによると、フランスはベトナムにとってEUの中で第4位の貿易相手国です。一方、ベトナム商工会議所(VCCI)傘下のWTOセンターは、ベトナムとEU間の貿易総額は2024年に684億ドルに達し、ベトナムの黒字は2023年の287億ドルから350億ドルに増加すると報告しています。これらの新たな協定は、ベトナムがクリーンエネルギー、先進製造業、そしてテクノロジー輸出の地域ハブとなるという野心を加速させると期待されています。

EBC(英国)のCEO、デビッド・バレット氏は「これは単なる外交ではなく、経済的なポジショニングといえます。ベトナムは、特定の勢力圏に縛られることなく、多様な資本を惹きつけています。これは、今日の分断された世界情勢において、稀有な優位性です。」と述べました。

米越関係:好調に拡大

同時に、ベトナムは米国との商業的・戦略的関係を強化し続けています。主要な協力分野には、半導体、重要鉱物、クリーンエネルギー、AIを活用した製造業などがあり、これらはすべて、ワシントンより広範な「チャイナ・プラス1」戦略とリスク回避戦略にとって極めて重要です。

米国通商代表部(USTR)によると、米国とベトナム間の物品貿易総額は2024年に1,366億ドルに達し、2023年から19.3%(221億ドル)増加した。これにより、ベトナムは米国にとって2018年の12位から7位の貿易相手国となります。米国はまた、2023年末に正式化された米越包括的戦略パートナーシップに基づく取り組みを通じて、ベトナムのデジタル経済への支援を約束しています。

バレット氏は「ベトナムは米中貿易摩擦の渦中において、中立的な製造拠点としての立場から長年恩恵を受けてきましたが、その力関係は変化しつつあります。過去の政権は地域同盟の構築を目指してきましたが、将来の米国指導部、特にトランプ政権下では、ベトナムのような国々をパートナーとしてではなく、より広範な経済政策における圧力源として捉えるようになるかもしれません」と付け加えました。

トレーダーと市場にとっての意味

西洋諸国がベトナムでの貿易拠点確保を競う中、EBCのアナリストはトレーダーが注目すべき3つの市場シグナルを挙げています。

通貨の変動:外国投資の流入が加速するにつれ、ベトナムドン(VND)は、特に政策調整や金利調整を予想する中で、変動幅が拡大する可能性があります。

インフラと株式のリプライシング:エネルギーと輸送における大規模プロジェクトは、現地のインフラ、物流、建設株のバリュエーションの変動につながる可能性があります。

セクターローテーションのシグナル:米国とフランスが半導体、グリーンテクノロジー、医薬品に共同で注力していることは、これらのセクターのベトナム企業、特に国境を越えた合弁事業の可能性や政府支援による事業拡大計画を持つ企業にとって追い風となる可能性があります。

再編された世界における台頭するハブ

世界が分断されつつある時代において、ベトナムの慎重な外交は、二元的な同盟関係を避けながらあらゆる方向から資本を誘致するという、新たな経済・統治モデルを反映しています。EBCは、ベトナムの重要性の高まりを、輸出の面だけでなく、アジア太平洋地域における回復力、中立性、そしてイノベーションを求める投資家にとっての長期的な投資対象として捉えています。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

https://www.ebc.com/jp/

