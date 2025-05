EBC與Brokeree Solutions建立戰略知識合作夥伴關係，賦能全球交易社區

EBC與Brokeree Solutions宣布達成戰略知識合作夥伴關係,融合頂尖交易智慧與金融科技創新,旨在賦能全球交易社區。

此次合作融合雙方交易專業知識與技術,旨在為全球交易者提供更智能的策略、教育和工具

TAIWAN, May 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- 今日,EBC金融集團,全球領先金融經紀和資產管理公司,與全球多資產經紀商技術服務提供商 Brokeree Solutions 建立戰略知識合作夥伴關係。此次強強聯手標誌著EBC在構建透明化、教育型投資生態的征程上邁出重要一步;雙方將通過專業知識共享、創新技術及實用市場洞見,為全球交易者與投資者創造更大價值。

雙方合作的核心是共享交易知識與經驗,重點發力快速興起的跟單交易領域,幫助新手和老手都能從中受益。EBC與Brokeree將共同開發適合交易者、經紀商和信號提供商的培訓內容和實戰技巧,讓他們能夠更好地運用風控工具、學習行業先進經驗,最終提高整體交易水平。

此次合作的核心共同致力於知識共享,尤其聚焦於快速發展的跟單交易領域,而這一創新模式正持續賦能交易新手與資深從業者。EBC與Brokeree將針對交易者、經紀商及信號提供者,聯合開發定制化教育內容與實踐洞見,以助其應用高效風險管理工具、擁有最佳實踐及全面提升交易表現。

EBC(英國)CEO David Barrett表示:「我們致力於構建一個透明、開放的投資社區,通過提供工具、洞察和教育,來賦能交易者。此次與Brokeree Solutions的合作不僅是技術層面的突破,更是通過專業知識共享來構建一個讓交易者更自信、更易取得成果的交易環境。我們將共同打造一個交易者成長平台,無論初涉市場還是久經沙場,都能在這裡獲得知識進階、能力提升與財富共贏。」

科技驅動的戰略知識合作

Brokeree Solutions 提供一站式社交投資系統解決方案,用戶可直接通過經紀商平臺註冊成為專業交易者或跟隨者。該系統配備智能止損/止盈控制、按比例跟單交易及特定品種信號過濾等高級功能,全方位保障靈活安全的交易體驗。

EBC則通過其全球市場經驗、以投資者為中心的服務理念及高度透明的運營體系,為這次合作注入專業力量,助力交易者將跟單交易轉化為學習工具——這一特性在當前複雜金融環境下尤顯珍貴。通過這次合作,專業級的交易工具將惠及更廣泛的投資者群體,而跟單交易亦將成為普通投資者學習交易技巧、參與市場活動的重要途徑。

知識賦能:EBC與Brokeree聯合推出專題文章與線上研討會

作為這次知識驅動型合作的重要組成,EBC和Brokeree將於五月起聯合推出月度專題文章系列,涵蓋交易與投資多元領域。該系列內容將直擊交易者實際痛點,提供可落地的策略方案以優化交易表現、風險控制與決策品質。每篇文章均融合雙方專業智慧,並通過數字渠道發佈以惠及更廣泛的交易群體。

此外,合作還將包含季度線上研討會計畫,並匯聚了交易者、經紀商與信號提供商,就高影響力議題展開深度探討。首場研討會即將上線,聚焦「風險管理」這一交易領域的核心課題,這對個人還是機構交易者都至關重要。該課程將剖析實用交易技巧、平臺級風控工具與最佳實踐,助力參與者加強交易紀律與資金保護。

這些舉措不僅旨在普及知識,更致力於促進交易社區的深度互動與雙向對話——確保知識在專家與用戶之間、交易前線與技術策略制定者之間形成良性循環。

Brokeree Solutions 區域業務發展總監(亞太、英國及美國)Tatiana Pilipenko表示:「我們珍視客戶對技術與專業能力的信任。此次合作將助力全球交易者與信號提供商掌握高級跟單交易功能,優化跟單策略並提升風控工具使用效能。我們還將幫助經紀商,構建更具包容性和風險意識的市場環境,從而促進業務增長,深化與交易社群的合作關係。」

此次合作充分體現了EBC與Brokeree的共同願景:以科技、教育與透明化為核心,賦能全球交易者。隨著金融市場日趨複雜,雙方合作致力於為每位交易者——無論是新手還是資深人士——提供所需的工具、信心與專業認知,助其做出更聰明、更明智的決策。

而EBC與Brokeree的強強聯手,不僅推動著跟單交易的未來發展,更在構建一個更具信息透明度、互聯性與韌性的投資生態體系。

了解更多關於EBC和Brokeree的信息,請訪問 https://www.ebc.com 及 brokeree.com

【風險提示】差價合約(CFDs)交易採用槓桿機制,可能導致資金快速虧損,並非適合所有投資者。參與交易前,請務必充分評估自身的投資目標、交易經驗及風險承受能力。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.