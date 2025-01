EBC Financial Group สำรวจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียท่ามกลางการปฏิรูปครั้งใหญ่ของประธานาธิบดี Prabowo

การปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ของประธานาธิบดี Prabowo Subianto กำลังกำหนดรูปแบบใหม่ให้กับภูมิทัศน์ทางการเงินของอินโดนีเซีย และเปิดโอกาสให้กับนักลงทุน

การสำรวจพัฒนาการทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี Prabowo EBC Financial Group วิเคราะห์การปฏิรูปการคลัง แนวโน้มตลาด และโอกาสการลงทุน

INDONESIA, January 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- ในฐานะประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลกและมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ทางเศรษฐกิจ ภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งประวัติศาสตร์ในปี 2024 การขึ้นดำรงตำแหน่งของ Prabowo Subianto นำมาซึ่งการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการคลังครั้งใหญ่ ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภาคการเงินของประเทศ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลกระทบที่สำคัญต่อการตลาดสกุลเงิน พันธบัตรรัฐบาล และหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักลงทุนในปี 2025 EBC Financial Group (EBC) ได้วิเคราะห์พัฒนาการเหล่านี้เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกแก่นักลงทุนที่กำลังเผชิญกับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของอินโดนีเซีย

นโยบายเศรษฐกิจกำหนดภูมิทัศน์หลังการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งปี 2024 จบลงด้วยชัยชนะของ Prabowo Subianto ด้วยคะแนนเสียง 58% รัฐบาลใหม่ได้ประกาศนโยบายเศรษฐกิจครั้งใหญ่หลายโครงการ รวมถึงโครงการอาหาฟรีที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มูลค่าถึง 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับเด็กและสตรีมีครรภ์ เพื่อลดปัญหาการขาดสารอาหารทั่วประเทศ แม้ว่าโครงการนี้จะได้รับการยกย่องในด้านผลกระทบทางสังคม แต่ก็เผชิญกับความท้าทายทางการคลังอย่างมาก

นอกจากนี้ รัฐบาลยังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 827 ล้านล้านรูเปียห์ (ประมาณ 1.81 ล้านล้านบาท) เพื่อลดผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้าบางประเภทจาก 11% เป็น 12% ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 โดยสินค้าจำเป็นยังคงได้รับการยกเว้นหรือเก็บภาษีในอัตราที่ลดลง ซึ่งสะท้อนถึงการสร้างสมดุลระหว่างการคลังกับการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและสนับสนุนโครงการพัฒนาเมืองหลวงแห่งใหม่ “อิบูโกตานูซันตารา ( Ibu Kota Nusantara : IKN )” นักวิเคราะห์ของ EBC ระบุว่า แม้นโยบายการคลังดังกล่าว อาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่ก็อาจนำไปสู่แรงกดดันด้านสภาพคล่องในตลาดพันธบัตรระยะยาว ซึ่งนักลงทุนควรติดตามอย่างใกล้ชิด

ตลาดการเงิน พันธบัตร และหุ้นสะท้อนถึงความสำคัญของนโยบายเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปของอินโดนีเซีย

ปี 2024 ถือเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินอินโดนีเซีย จากโครงการใช้จ่ายของรัฐบาลและกลยุทธ์ด้านการคลังใหม่ ๆ การเคลื่อนไหวของตลาดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างนโยบายการคลัง ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และสภาพเศรษฐกิจโลก

ค่าเงินรูเปียห์ของอินโดนีเซียมีความผันผวนตลอดปี 2024 เนื่องจากนโยบายการคลังภายในประเทศและปัจจัยเศรษฐกิจโลก จากรายงานล่าสุด นักวิเคราะห์จาก EBC คาดว่า รูเปียห์ยังคงเผชิญแรงกดดันจากการอ่อนค่าต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2025 สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ธนาคารกลางอินโดนีเซียระบุว่า ความกดดันต่อค่าเงินส่วนหนึ่งมาจากมาตรการธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลต่อกระแสเงินทุนในตลาดเกิดใหม่ อย่างไรก็ตาม ธนาคารอินโดนีเซียยังคงดำเนินมาตรการแทรกแซงตลาดพันธบัตรและดูแลเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

ในตลาดพันธบัตร รัฐบาลดำเนินการกู้ยืมเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการพื้นฐานและการพัฒนาสังคมขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดพันธบัตรอย่างมีนัยสำคัญ การถือครองพันธบัตรรัฐบาลมีสัดส่วนสูงถึง 25% ของธนาคารอินโดนีเซีย ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของตลาดหนี้ในระยะยาว การมีส่วนร่วมของธนาคารกลางเป็นการสะท้อนถึงความพยายามในการสนับสนุนนโยบายการคลัง แต่ก็อาจนำไปสู่ข้อถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการลงทุนภาคเอกชนในพันธบัตรรัฐบาล ดังนั้น การติดตามผลกระทบด้านสภาพคล่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุน ในขณะที่รัฐบาลยังคงกู้ยืมเพื่อสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่

เมื่อพิจารณาในตลาดหุ้น ดัชนีคอมโพสิตจาการ์ตา (JCI) แสดงแนวโน้มที่ผสมผสานตลอดปีที่ผ่านมา เนื่องจากแต่ละภาคส่วนมีการตอบสนองต่อรูปแบบการใช้จ่ายของรัฐบาล หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการอิบูโกตานูซันตารา ได้รับการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ภาคเกษตรกรรมและการศึกษาก็มีการเติบโตสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสวัสดิการสังคม EBC เน้นย้ำว่า แม้ว่าภาคส่วนเหล่านี้จะมีโอกาสในการสร้างมูลค่า แต่นักลงทุนยังคงต้องพิจารณาความเสี่ยงจากภายนอก เช่น ความผันผวนของราคาโภคภัณฑ์และการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก

บูรณาปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับทุกภาคส่วน: ประเด็นสำคัญในปี 2025

นอกจากนี้ การที่อินโดนีเซียเข้าร่วมเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของกลุ่ม BRICS ยังตอกย้ำถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของประเทศบนเวทีเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อการค้าและการลงทุนในอนาคต ด้านนโยบายภายในประเทศ กระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิทัลของอินโดนีเซีย (Komdigi) ได้ประกาศแผนการกำกับดูแลการใช้งาน AI เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับหลักจริยธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค นักวิเคราะห์จาก EBC มองว่าการกำกับดูแล AI ถือเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสสำคัญ โดยเฉพาะในภาคการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และภาคการเกษตร ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ

การศึกษาและการเกษตร: การนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในด้านการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของอินโดนีเซียที่เน้นการเพิ่มผลิตภาพ

โครงสร้างพื้นฐานและเมืองอัจฉริยะ: การลงทุนในโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเมืองอัจฉริยะ โดยเฉพาะในโครงการเมืองหลวงใหม่ "อิบูโกตานูซันตารา" ส่งเสริมให้บริษัทเทคโนโลยีกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลักดันให้หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมส่งออก: แม้ว่าจะมีความระมัดระวังจากนักลงทุนในภาคการส่งออก แต่นวัตกรรม AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานและการจัดการทรัพยากรยังคงมีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว

มุมมองระดับโลกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินของอินโดนีเซีย

ในการเลือกตั้งปี 2024 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สะท้อนถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียอย่างชัดเจน สำหรับนักลงทุนถือ เป็นสัญญาณเตือนถึงความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างการเมืองและความเคลื่อนไหวของตลาด ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 2025 นี้โอกาสอันหลากหลายทั้งในตลาดเงิน พันธบัตร หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ กำลังรอคอยผู้ที่พร้อมจะก้าวสู่โลกการลงทุนและปรับตัวให้ทันกับทิศทางเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงของอินโดนีเซีย

