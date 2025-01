EBC Financial Group、インドネシア経済の展望を発表 プラボウォ政権下インドネシアの為替・国債・株式の動向を予測

当社は、プラボウォ政権下によるインドネシア経済および財政改革を分析し、同国市場の動向および投資機会について展望を発表しました。

INDONESIA, January 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- 世界で4番目の人口を抱える東南アジア最大の経済大国であるインドネシアは、2024年の大統領選挙に伴い経済政策の改革が行われました。選出されたプラボウォ・スビアントインドネシア大統領は野心的な経済・財政改革を行い、これは同国の金融情勢、特に為替、国債、株式など広範囲にわたり影響を与えました。EBC Financial Group(以下、当社)はこれらの変化を分析し、進化しつつあるインドネシアの経済展望の予測を発表しました。

選挙後の経済政策について

2024年の選挙では、プラボウォ・スビアント氏が58%の得票率を獲得し、圧倒的な勝利を収めました。政権発足後、プラボウォ政権は、国民全体の栄養不足に対処することを目的とし、子供と妊婦を対象とした280億ドル規模の無料給食プログラムを含む、大規模な経済改革を発表しました。これらの計画は大きな社会的インパクトを与えるものの、財政面では大きな課題をもたらしています。

インドネシア政府は、2025年1月1日より生活必需品を除く一部の商品の付加価値税が11%から12%に引き上げられる影響を抑制するため、827兆ルピア(約8兆円)相当の大規模な景気刺激策を発表しました。財政目標と消費者保護のバランスを図る政府の取り組みを反映しているこの措置は、新首都ヌサンタラ(IKN)の建設などの大規模開発計画を支える一方で、内需を維持することを目的としています。当社のアナリストは、このような財政措置が短期的な成長を刺激する可能性がある一方、債券市場に長期的な流動性圧力をもたらす可能性があると指摘しています。

インドネシアにおける為替・国債・株式相場の振り返り

当社のアナリストによると、ルピアは世界経済の不透明感と主要国で予想される政策転換の影響を受け、2025年初頭に向け引き続き下落圧力にさらされています。最近のルピア下落について、インドネシア中央銀行(Bank Indonesia)は米連邦準備制度理事会(FRB)のタカ派的な姿勢が最近の通貨圧力につながり、新興市場の資本フローに影響を及ぼしていると考えています。しかし、インドネシア中央銀行は為替安定化への取り組みを含む介入を行い、インドネシアルピアの価値を維持しています。

債券市場では、インドネシア銀行が国債市場の約25%を保有するようになったことで、投資家の間で流動性への懸念が高まり、債券市場の長期的な安定に影響を与えるようになりました。国債市場に大きく関与していることは、財政の優先事項を支援するための努力を反映していますが、国債への民間投資の潜在的なクラウディングアウト(群衆化)についての議論も巻き起こしています。インドネシア政府が主要な資金調達のために借り入れを続ける中、このような流動性への影響を見極めることは投資家にとって極めて重要です。

株式市場では、インフラ関連銘柄、特に新首都開発関連銘柄は、公共投資の増加により勢いが増したと同時に、農業や教育などのセクターは、生産性と社会福祉の向上を重視する政府の方針に沿って成長を見せました。当社は、これらのセクターに投資機会がありますが、トレーダーは商品価格の変動や世界市場の変化といった外部リスクへの警戒を怠るべきではないと考えています。

各セクターにおけるAIの活用

当社のアナリストによれば、AIの規制は、特に金融、製造、農業などの分野にとって、チャンスとリスクの両方をもたらします。同国国内では、コムデジ省がAI利用を規制する計画を発表しており、イノベーションと倫理的配慮および消費者保護とのバランスを図っています。

- 教育と農業:AIを用いることで農作物生産量の予測分析や個別化された職業教育プログラムの提供が可能となるため、農業分野での生産効率の向上が見込まれます。これはこれらの分野における生産性向上に重点を置くインドネシアの政策と合致しています。

- インフラとスマートシティ:ヌサンタラを含むスマートシティ向けインフラ整備にAI主導型ソリューションが利用されていることから、テクノロジー企業が成長戦略において重要な役割を担っています。このことが、ハイテク関連銘柄の株価上昇に寄与しています。

- 輸出主導型産業:輸出関連セクターへの投資は控えめであるものの、AI主導によるサプライチェーンの最適化と資源管理により、この産業に長期的な成長がもたらされる可能性があります。

対インドネシア投資の展望

2024年、インドネシアはその回復力と成長の可能性を見せました。同国の成長はまた、トレーダーや投資家にとって、政治と市場のダイナミックな相互作用を思い起こさせるものとなっています。2025年は同国の為替市場、債券市場、株式市場、コモディティ市場などにおいてさまざまな投資機会があると考えられます。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

また、FCバルセロナの公式外国為替パートナーを務めるほか、国連財団の「United to Beat Malaria」キャンペーンを支援しています。さらに、2024年2月より、オックスフォード大学経済学部の公開講座「What Economists Really Do」を後援し、経済学の普及に取り組んでいます。

https://www.ebc.com/jp/

