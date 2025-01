PTP annonce le lancement en 2025 d’un nouveau guichet unique de contenus sur la santé pour les personnes 2ELGBTQIA+

Pink Triangle Press

L’initiative de Pink Triangle Press répondra à des lacunes importantes et recadrera le discours sur la santé des personnes queer

TORONTO, ONTARIO, CANADA, January 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Pink Triangle Press (PTP) a annoncé un important investissement dans la création d’un guichet unique de renseignements sur la santé crédibles et accessibles pour les Canadiens 2ELGBTQIA+. Ce contenu sur la santé sera offert en français et en anglais sous la forme d’un site Web, de trois infolettres et de contenu multimédia sur les médias sociaux.« Nos recherches indiquent que la santé est une préoccupation importante pour notre communauté. Les personnes queer et trans ont des besoins de santé uniques et se butent souvent à des obstacles qui leur sont propres en matière d’accès à de bons soins », affirme David Walberg, directeur général de PTP. « Les premières années de la crise du SIDA nous ont enseigné que notre communauté doit prendre en charge son propre accès à des soins et à des renseignements sur la santé, car personne d’autre ne le fera à notre place. Aujourd’hui, l’accès aux soins pour les personnes trans, de même que l’éducation sexuelle au sujet des questions queer et trans, sont remis en question et bloqués par des forces conservatrices. »Ces publications sur la santé viendront s’ajouter à la gamme de marques en expansion de l’entreprise médiatique, qui comprend des émissions de télévision, des documentaires, des balados et la publication phare Xtra Magazine. En 2024, PTP a lancé son premier rapport rose sur la représentation des personnes 2ELGBTQIA+ dans les industries audiovisuelles canadiennes (pinkpaper.ca) ainsi qu’un événement national de reconnaissance de la communauté, les Pink Awards (pinkawards.ca).M. Walberg a aussi annoncé aujourd’hui la nomination avec effet immédiat de Ziya Jones, rédacteur.trice en chef de Xtra et responsable de la couverture des questions de santé par le magazine depuis 2020, au poste d’éditeur.trice en chef pour la santé pour PTP. Avant de se joindre à Xtra, Ziya Jones a travaillé comme rédacteur.trice principal.e pour le Reader’s Digest Canada et comme formateur.trice régional.e chargé.e d’enseigner le journalisme de solutions auprès de Journalistes pour les droits humains. Ses textes ont été publiés dans le Toronto Star, Hazlitt, Châtelaine, Maisonneuve et Eater.« Puisque je me penche sur les questions de santé depuis 10 ans en tant que journaliste, je sais que la santé des 2ELGBTQIA+ est souvent mal couverte ou traitée comme accessoire par les médias traditionnels », déclare Jones. « Quel plaisir de pouvoir offrir au public queer et trans des renseignements cruciaux et crédibles sur leur santé et leur bien-être, surtout à cette époque où l’accès aux soins de santé reproductive et d’affirmation de genre est menacé. »Le projet, qui commencera par une étude nationale sur l’état des soins de santé pour les Canadiens queers et trans, aboutira à la publication d’un rapport rose sur la santé des personnes 2ELGBTQIA+ au printemps 2025. PTP Santé sera lancé plus tard en 2025.À propos de Pink Triangle PressPink Triangle Press (PTP) est la principale organisation médiatique et productrice de contenus 2ELGBTQIA+ au Canada. Fondée en 1971, PTP offre du journalisme 2ELGBTQIA+ à travers Xtra Magazine et divers réseaux de distribution de contenus au Canada et à l’étranger. PTP a également produit de nombreux projets télévisuels en plus de gérer le site de voyage Pink Ticket Travel ainsi qu’un site de rencontres pour adultes gais. L’organisation est née du journal de libération gai The Body Politic, que le magazine Masthead a décrit comme l’un des « 20 magazines canadiens les plus influents de tous les temps ».

