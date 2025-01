SALESmanago lanza una potente herramienta de personalización para impulsar los ingresos de eCommerce

Esta herramienta brinda a los equipos de comercio electrónico la capacidad de diseñar escenarios que generen experiencias de cliente altamente personalizadas.

MADRID, SPAIN, January 15, 2025 / EINPresswire.com / -- SALESmanago , la plataforma líder en Interacción con el Cliente en Europa con más de 3.000 clientes, lanza hoy una potente herramienta de marketing: Recommendation Architect - diseñada para crear recomendaciones altamente personalizadas basadas en las interacciones y preferencias de los clientes. Desarrollada en respuesta a los comentarios de los clientes y a la rápida evolución del sector del eCommerce, esta herramienta permite a los marketers ofrecer recomendaciones personalizadas de productos y contenidos, potenciando la interacción, la eficiencia y el aumento de los ingresos.Los datos obtenidos por SALESmanago durante el Black Friday 2024 también respaldan la necesidad de una mayor personalización, mostrando que las estrategias adoptadas generaron un 19% más de interacción en todos los canales y un aumento del 11% en el valor medio de los pedidos de productos. Recommendation Architect ha sido diseñada para optimizar las recomendaciones de productos, influir en las decisiones de compra de los clientes y crear escenarios personalizables que se ajusten a los distintos objetivos comerciales.Recommendation Architect continuará desarrollándose en 2025, para ofrecer un análisis detallado que permita a los marketers obtener una comprensión profunda del comportamiento de los clientes a través del análisis de rendimiento, además de fomentar la personalización con la capacidad de clasificar y refinar las recomendaciones.Recommendation Architect ya ha sido implementado en su versión beta por Rebecca Gesmundo, Estratega de Marketing Digital en Borgione, quien comentó: "Recommendation Architect ha demostrado ser muy funcional y eficaz. La posibilidad de crear múltiples escenarios con reglas flexibles ha optimizado nuestros procesos y mejorado significativamente nuestras estrategias de personalización.'"De manera similar, el equipo de Empik Foto destacó los beneficios derivados de una mayor eficiencia: "Al crear escenarios detallados, hemos personalizado las recomendaciones según las necesidades de los clientes, logrando un ahorro significativo de tiempo y mejorando la efectividad de las campañas. La interfaz intuitiva facilitó enormemente la implementación.", afirmó Daria Arkabuz, Experta en Marketing Directo en Empik Foto.Dariusz Knopiński, Vicepresidente de Producto en SALESmanago, comentó: "El panorama fragmentado del martech ha complicado innecesariamente la personalización. Recommendation Architect simplifica este desafío, permitiendo a los equipos de eCommerce ofrecer experiencias personalizadas con facilidad, rapidez y máxima eficiencia. Es una forma más inteligente y eficaz de impulsar el crecimiento, y nos complace ver ya la respuesta tan positiva de los clientes de eCommerce europeos."Recommendation Architect forma parte de la estrategia más amplia de SALESmanago para eliminar la dependencia de soluciones fragmentadas de martech, ofreciendo un enfoque más integrado de la personalización.Para obtener más información sobre Recommendation Architect , visita: www.salesmanago.com

