Obiettivi più grandi, budget più piccoli: Il 73% dei marketer fatica con meno risorse, nonostante il ricorso all'IA

ROME, ITALY, April 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Una nuova ricerca di SALESmanago , una delle piattaforme di Customer Engagement leader in Europa con oltre 3.000 clienti, ha rilevato che ai marketer europei viene chiesto di ottenere di più con meno, dato che il 73% riferisce di sentirsi sotto pressione a causa dell'aumento degli obiettivi 2025 e della contrazione dei budget.La ricerca, condotta con oltre 150 leader del marketing eCommerce nel Regno Unito, in Polonia e in Italia, ha rilevato che l'IA non è più un optional, con il 71% dei marketer che ha dichiarato di non poter raggiungere i propri obiettivi senza l'automazione e l'intelligenza fornite dall'IA.Tuttavia, l'ascesa dell'IA sta anche creando nuove sfide, con il 55% che ammette che il proprio stack tecnologico è diventato più complesso e difficile da gestire. Inoltre, l'avvento dell'IA ha creato altre pressioni, con il 63% dei marketer dell'e-commerce a cui è stato chiesto di ridimensionare i team a causa delle aspettative guidate dall'automazione. Il Regno Unito è quello che sta affrontando i maggiori vincoli, con il 92% dei marketer che sente la pressione di ridurre i team, seguito dal 60% in Italia e solo dal 36% in Polonia.“Questa ricerca mette in evidenza l'intensa pressione che grava sui marketer dell'e-commerce che si trovano ad affrontare l'incertezza economica e a cui viene chiesto di fare di più con meno”, ha commentato Brian Plackis-Cheng, CEO di SALESmanago. “L'intelligenza artificiale è ormai uno strumento essenziale per il successo e la maggior parte dei marketer l'ha accolta come nuova spalla, ma sta anche rimodellando il settore nel suo complesso, creando opportunità e nuove sfide. Se da un lato l'automazione consente di essere efficienti, dall'altro i marketer si trovano ad affrontare una complessità crescente e aspettative sempre più alte all'interno delle loro organizzazioni. Noi di SALESmanago crediamo che l'IA debba potenziare, non sopraffare, e la nostra missione è quella di garantire che i marketer possano sfruttare tutto il suo potenziale senza aggiungere inutili complessità”.

