Share your feedback on Hanford cleanup communications and public involvement

You're invited to share your thoughts and recommendations on Hanford Site cleanup communications and public involvement over the past year.

Ecology, on behalf of the Tri-Party Agreement agencies (Ecology, U.S. Department of Energy, and the U.S. Environmental Protection Agency), is conducting the 2024 Tri-Party Agreement Public Involvement Survey.

This survey helps us evaluate public perception of outreach and engagement related to Hanford cleanup efforts.

Together, the agencies engage the public through meetings, comment periods, social media, websites, and more. These opportunities are intended to provide meaningful ways for the public to participate and help the agencies meet legal and regulatory requirements.

The Hanford Site produced more than 70 tons of plutonium from World War II through the Cold War. When plutonium production ceased in 1989, the site’s mission shifted to the environmental cleanup of significant chemical and radioactive waste left behind.

Energy is the federal agency responsible for Hanford and its cleanup, while Ecology and EPA regulate the cleanup.

We want to hear from you—whether or not you participated in meetings or comment periods last year.

Your feedback helps us improve how we share Hanford-related information and conduct public involvement.

The survey is available in both English and Spanish. It will be open from Jan. 13 – Feb. 12, 2025. Results will be shared later this year via our website and social media.

You can also access the most recent Tri-Party Agreement Public Involvement Summary on Ecology’s website.

Questions? Contact Ryan Miller at 509-537-2227 or Hanford@ecy.wa.gov.

Le invitamos a compartir sus pensamientos y recomendaciones respecto de las comunicaciones y los esfuerzos de participación pública relacionados con la limpieza del Sitio Hanford durante el año pasado.

Ecología, en nombre de las agencias del Acuerdo Tripartito (Ecología, Departamento de Energía de EE. UU. y Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.), está llevando a cabo la encuesta de Participación Pública del Acuerdo Tripartito para el año 2024.

Esta encuesta nos ayuda a evaluar la percepción que el público tiene sobre los esfuerzos de alcance comunitario y participación pública relacionados con la limpieza de Hanford.

Juntas, las agencias interactúan con el público a través de reuniones, períodos de comentarios, las redes sociales, sus sitios web y más. Hacemos esto para proporcionarle al público formas significativas de participar y ayudar a las agencias a cumplir con los requisitos legales y reglamentarios.

El Sitio Hanford produjo más de 70 toneladas de plutonio entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Cuando la producción de plutonio terminó en 1989, la misión para el sitio cambió a la limpieza ambiental de significativos desechos químicos y radiactivos que permanecían allí.

El Departamento de Energía de los Estados Unidos es la agencia federal responsable de Hanford y su limpieza, mientras que Ecología y EPA son responsables de regular la limpieza.

Queremos escuchar lo que piensa, haya participado usted o no en reuniones o períodos de comentarios públicos durante el año pasado.

Sus comentarios nos ayudan a mejorar las formas en que compartimos información de Hanford y proporcionamos oportunidades de participación pública.

La encuesta está disponible en inglés y en español. Puede completarse del 13 de enero al 12 de febrero de 2025. Los resultados se compartirán a finales de este año en nuestro sitio web y las redes sociales.

También puede acceder al Resumen de Participación Pública del Acuerdo Tripartito más reciente en el sitio web del Departamento de Ecología.

Si tiene preguntas, llame a Ryan Miller al 509-537-2227 o envíe un correo electrónico a Hanford@ecy.wa.gov.