アブルッツォワインDOP とピアーヴェチーズDOP 日本でさらに高い人気を獲得

155店のレストランが参加したEUTOP-ASIAプロジェクトのプロモーション活動 「レストランウィーク」の主役を務めた製品の販売が増大

ROMA, ITALY, January 13, 2025 / EINPresswire.com / -- ローマ、2025年1月7日 - わずか1ヶ月で7.439本のアブルッツォワインDOPと380㎏のピアーヴェチーズDOPの消費を記録したプロモーション活動「Abruzzo Wine By Glass and Formaggio Piave PDO」では、これらの製品が日本の消費者が好む食材ランキングの上位を占めることが正式に認められました。「本プロジェクトEUTOP-ASIA:トップテイストオリジナル ヨーロッパからの高品質な製品が企画するレストランウィークは今年で二年目を迎え、昨年に比べ、レストランでのオーダー数10%増を記録しました。これは消費者から好評を得た証であり、我々コンソーシアムにとって明るい兆しであると言えます」とアブルッツォワイン保護コンソーシアムの会長アレッサンドロ・ニコデミ氏は語り、次のように続けます。「特に、キャンペーン月間に100本以上の販売を記録した14店のレストランの中でも「ラ・ヴォーリアマッタ ルミネ荻窪店」は1140本という驚異的な記録を達成しました。生産者と輸入業者が直接接する機会を設けながら、我々のキャンペーン活動が市場に大きく貢献しているのが明らかに分かります。さらに、レストランウィークのような消費者に向けた機会を設けることは、確実な販売を促進するカギとなります」。コンソーシアムの意向により、活発な販売活動を行ったレストランは、賞品として、2025年にイタリアでの見学ツアーに招待されます。上で述べた東京の「ラ・ヴォーリアマッタ ルミネ荻窪店」の他に、愛知の「カモシヤ」(販売数614本)および宮城の「オステリア・カンタービレ・ダ・チャオロ」(販売数408本)も見学ツアーに招待されます。11月1~30日まで開催されたレストランウィークには全国から155店のレストランが参加し、パンフレットや記念品を通して、9万6千人の消費者にアブルッツォワインDOPとピアーヴェチーズDOPに直接触れていただきました。さらに、いくつかのレストランでは、シェフによって特別に作られたペアリングを楽しめるメニューを味わっていただきました。独自のレシピを称賛するコンテストでは、数多くの創作メニューの中から3つのレシピが選出され、6㎏におよぶピアーヴェチーズDOPヴェッキオ・セレツィオーネ・オーロが丸ごと授与されました。ヴェッキオ・セレツィオーネ・オーロは最長の熟成期間を経て、ピアーヴェチ―スの中でも最上級とされています。コンテストでは、福岡の「あら木」(ピアーヴェチーズDOPと柿の豆腐ソース添え)、東京の「カルネ&ヴィーノ」(ピアーヴェチーズとお米のクロワッサン)、東京の「神田明神下みやび」(牡蠣の燻製、柿のオーブン焼き、ピアーヴェチーズDOP)の3店が受賞しました。「本年度のレストランウィークは、世界イタリア料理週間(2024年11月16~22日)と重なったこともあり、ピアーヴェチーズのそのままの美味しさだけでなく、見事なレシピのメインの材料ともなる万能な特色に注目が集まりました」とピアーヴェチーズDOP保護コンソーシアムの会長モデスト・デ・チェット氏は語り、次のように続けます。「本プロジェクトを通して、日本の消費者の皆様にピアーヴェDOPについてさらに知識を深めていただき、日常のレシピにも取り入れていただくことが、まさに我々の目的です。シェフのそばで働くことで、甘く深い香り、辛みのない味、原材料をそのまま生かした味、多様な熟成度合を特徴とするピアーヴェチーズは、和食に大変良く合うことが分かりました」。プロジェクトに関する詳細や今後のイベントについてはサイトwww.toptasteoriginal.euでご覧いただけます。。本プロジェクト「EUTOP-ASIA: TOP Taste Original PDO, HIGH quality products from Europe(トップテイスト・オリジナル - ヨーロッパからの高品質な製品)」は各製品の保護コンソーシアムにより推進されるEU連合との共同出資プロジェクトです(EU規則 no. 1144/2014 トピック: AGRIP-SIMPLE-2022-ASIA)。今後のキャンペーン活動に関して、SNSでもフォローお願いします。IG @toptaste_originalpdofromeuYT @TOPTASTEORIGINAL

