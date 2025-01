אירוע מדעי יוקרתי: פורום חתני פרס הונג קונג 2025

קריאה למדענים צעירים מצטיינים באסטרונומיה, מדעי החיים והרפואה, ומדעי המתמטיקה!





הונג קונג, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- הרישום העולמי לפורום חתני הפרס של הונג קונג 2025 - Hong Kong Laureate Forum (הפורום) נפתח כעת וייסגר ב-31 במרץ 2025. אנו מזמינים מועמדים מבוגרי תואר שלישי, סטודנטים לתואר שני (PhD / Master), כמו גם סטודנטים לתואר ראשון בגילאי 35 ומטה הלומדים לימודים או מחקר באסטרונומיה, מדעי החיים והרפואה, מדעי המתמטיקה או תחומים קרובים אחרים. מועמדים זכאים מוזמנים להגיש את בקשותיהם באמצעות https://application.hklaureateforum.org/registration/.

הפורום הראשון הציע פלטפורמה ברמה עולמית, וסיפק הזדמנות למדענים מרחבי העולם לחילופים בין-דוריים, בין-תרבותיים ובין-תחומיים ולעורר השראה לרעיונות חדשים.

הפורום הראשון, שנערך בהצלחה בשנת 2023, זכה לשבחים נרחבים על הדיונים התוססים וחילופי האינטלקטואלים בין המשתתפים, חתני פרס שו (Shaw ) ומדענים מכובדים אחרים מרחבי העולם. בהתבסס על ההצלחה, מועצת פורום חתני הפרס של הונג קונג (HKLF) שמחה להודיע כי המהדורה השנייה של הפורום תתקיים בין התאריכים 5-8 בנובמבר 2025 בהונג קונג. מטרת הפורום היא לעורר רעיונות חדשים ולטפח קשרים ארוכי טווח בין דיסציפלינות, דורות ותרבויות. בנוסף להרצאות מליאה, פאנלים ומפגשים קבוצתיים מקבילים, הפורום יכלול מפגשים בלתי פורמליים, המספקים הזדמנויות רבות לנטוורקינג ודיאלוגים.

פרופ' טימותי וו טונג (Timothy W Tong), SBS, BBS, JP, יו"ר HKLF אמר, "אנו שואפים לטפח סביבה דינמית שבה מדענים צעירים יכולים לעסוק עם מדענים מובילים מרחבי העולם על פני דיסציפלינות שונות. מעמדה הייחודי של הונג קונג כמרכז בינלאומי למחקר מדעי, בשילוב עם התשתית המדעית החזקה שלה והתמיכה הממשלתית, הופכים אותה למיקום האידיאלי למפגש מדעי עולמי כזה בין המשתתפים".

פרופ' אי פיטר גרינברג (E Peter Greenberg), חתן פרס שו למדעי החיים ורפואה 2015 אמר: "אני חושב שזה דבר נפלא להיות מסוגל להפגיש מדענים מנוסים עם אנשים צעירים שמנסים למצוא את דרכם, וזה משהו שהרגשתי שאני חייב להשתתף בו".

פרופ' סיימון ד. מ. וייט (Simon D M White), חתן פרס שו לאסטרונומיה 2017 אמר: "אני רק מצפה לפגוש את הצעירים ולדבר איתם. אני חושב שזה מה שהפורום צריך לעסוק בו וזה בהחלט מה שאני מצפה לו".

200 המדענים הצעירים המצטיינים ביותר ייבחרו להצטרף לפורום על ידי פאנל שיערוך סקירה מדעית המורכב מאקדמאים מקומיים ובינלאומיים. אנו מזמינים מועמדים המעוניינים להגיש מועמדות עד 31 במרץ 2025. למידע נוסף, אנא בקרו באתר https://hklaureateforum.org/en/the-forum/forum-overview. לבירורים, אנא צרו קשר עם programme@hklaureateforum.org.

אודות פורום חתני הפרס בהונג קונג

פורום חתני הפרס של הונג קונג (The Hong Kong Laureate Forum) (הפורום) הוא אירוע חילופי מדע ורשת ברמה עולמית שמאורגן על ידי HKLF כדי לשאוף ולחבר את המנהיגים הנוכחיים והעתידיים במרדף מדעי. מטרת הפורום היא גם לקדם הבנה ואינטרסים של הדור הצעיר בהונג קונג ומחוצה לה בתחומים שונים במדע וטכנולוגיה, במיוחד אסטרונומיה, מדעי החיים והרפואה, ומדעי המתמטיקה.

פורום HKLF הוקם במאי 2019 והוא ממומן במלואו על ידי קרן לי שאו קי (Lee Shau Kee). מונע על ידי מחויבות לקדם את משימתו למרחקים, קרן לי שאו קי הציעה, לאורך השנים, תמיכה ללא גבולות להדרכה ופיתוח כישרונות בהונג קונג, סין היבשתית ומחוצה לה. בנוסף, הקרן מוקדשת להקלה על עוני ולקידום רווחה חברתית, ובכך מועילה לאינספור אנשים. קרן פרס שו (ShawPrize), המארגנת את הפרס הבינלאומי הנודע השנתי, כלומר פרס שו, היא השותפה העיקרית של HKLF. מאז השקתו, HKLF עושה כל מאמץ כדי לקדם את המדע בקהילה וברחבי העולם.

למידע נוסף-מדיה:

Sabrina Wu

Tel: (852) 2905 6504

דוא"ל: sabrinawu@hklaureateforum.org

אתר: https://www.hklaureateforum.org

פייסבוק: Hong Kong Laureate Forum

אינסטגרם: Hong Kong Laureate Forum

לינקדאין: Hong Kong Laureate Forum

Weibo: 香港桂冠論壇

X: Hong Kong Laureate Forum

יוטיוב: Hong Kong Laureate Forum

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd84674a-65a1-4ed9-bb72-616d0b1b291f

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.