LumenHaus und Matratzen Concord: Gemeinsam für eine smarte und komfortable Energiewende

KÖLN, Germany, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LumenHaus GmbH, die innovative Plattform für dezentrale und nachhaltige Energieversorgung, geht eine spannende Partnerschaft mit Matratzen Concord, einem der bekanntesten Fachhändler für Schlaflösungen in Deutschland, ein. Gemeinsam bringen sie smarte Energielösungen und Wohnkomfort zusammen – und schaffen so ein modernes, zukunftsfähiges Wohnerlebnis für Haushalte in ganz Deutschland.

vlnr: Adrian Bühler (LH Marketing Director), Michael Li (MC CEO), Dr. Dai Wang (LH CEO), Martin Beyer (LH Business Director) Günter Föckersperger (MC Sales Director)

Die Energiewende und die digitale Transformation verändern das Leben in Deutschland rasant. Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich heute mehr Komfort und Nachhaltigkeit in ihren vier Wänden – und setzen zunehmend auf smarte Technologien. Gleichzeitig wächst der sogenannte „Schlafmarkt“: Angesichts steigender Stresslevels und einem stärkeren Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden entstehen neue Möglichkeiten, Energie-Innovationen in den Alltag zu integrieren.

Hier setzt die Partnerschaft von LumenHaus und Matratzen Concord an. Mit innovativen Technologien wie Solarpanels, Batteriespeichern, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen ermöglicht LumenHaus eine nachhaltige und bequeme Energiezukunft. Diese Lösungen werden ab sofort in ausgewählten Filialen von Matratzen Concord erlebbar gemacht. Kundinnen und Kunden können dort hautnah erfahren, wie sich Komfort und saubere Energie perfekt ergänzen.

„Wir glauben, dass smarte Energie so intuitiv und persönlich sein sollte wie eine erholsame Nacht. Mit dieser Partnerschaft machen wir saubere Energie greifbar, sichtbar – und zu einem festen Bestandteil des Alltags", so Dr. Dai Wang, Mitgründer und CEO von LumenHaus GmbH.

„Das ist mehr als nur eine Zusammenarbeit – es ist eine gemeinsame Vision: Wir verwandeln traditionelle Wohnräume in intelligente, nachhaltige Lebenswelten", ergänzt Michael Li, CEO von Matratzen Concord.

Über Matratzen Concord

Matratzen Concord wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Köln. In Deutschland, Österreich und der Schweiz betreibt Matratzen Concord hunderte von Einzelhandelsgeschäften. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige Schlaflösungen zu liefern und ein gesünderes Leben durch innovative Erfahrungen im Einzelhandel zu fördern.

Über LumenHaus GmbH

LumenHaus ist eine innovative Plattform, die die Energiewende durch dezentrale, gemeinschaftsbasierte und nachhaltige Energieversorgung vorantreibt. Partner und Kunden profitieren gleichermaßen von der Plattform, die eine nachhaltige und komfortable Energiezukunft ermöglicht.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fa24ce4b-2a82-472f-ada1-97ef28cca0d5

Kontakt: suri.song@lumenhaus.com

