VENTURAPARK ANUNCIA FECHAS DEL CHAPUZÓN CANINO 2025

Venturapark, el único parque acuático de Cancún, se enorgullece de anunciar el calendario mensual de uno de sus eventos más esperados, el Chapuzón Canino.

El Chapuzón Canino es la oportunidad perfecta para vivir momentos inolvidables en familia, donde tanto los peludos como sus dueños pueden disfrutar al máximo de nuestras increíbles instalaciones.” — Yanik Iñiguez, Gerente de VenturaPark.

CANCúN, QUINTANA ROO, MEXICO, January 12, 2025 / EINPresswire.com / -- Venturapark, el único parque acuático de Cancún, miembro de la familia The Dolphin Company, se enorgullece de anunciar el calendario mensual de uno de sus eventos más esperados, el Chapuzón Canino. Este evento único ha sido diseñado para que las familias disfruten de un día lleno de diversión junto a sus mascotas en un ambiente seguro y divertido, además de recaudar alimentos para los perros y gatos de refugios locales.Durante un fin de semana al mes, VenturaPark se convierte en un parque pet-friendly. Una de las albercas para perros en Cancún , que mantiene una filtración independiente a las demás, se destina a la diversión de las mascotas. Así mismo, existe un área de juegos especialmente diseñada para ellas. Un equipo capacitado se encuentra disponible para el cuidado de los animales, manteniendo así la seguridad en todo momento y dando oportunidad a los dueños para que disfruten también de las atracciones del parque.El Chapuzón Canino de VenturaPark fue un éxito rotundo en 2024, recaudando más de una tonelada y media de alimento para perros, el cual fue donado a refugios locales a través de Amar es Cuidar, una campaña de tenencia responsable de Dolphin Discovery que apoya a refugios y fauna callejera. Algunos de los refugios beneficiados fueron Adopta un Amigo, Los Perritos de Doña Mago, Cachorrilandia, Floreciendo el Mundo y Dejando Huellas por Cancún. Más de 240 perros disfrutaron de una alberca exclusiva, snacks saludables y actividades especiales. Por su parte, los dueños también pudieron participar en actividades interactivas, disfrutar de áreas de descanso y socializar con otros amantes de los perros.VenturaPark ha dado a conocer las nuevas fechas del Chapuzón Canino 2025. Los próximos eventos se celebrarán durante los siguientes días:enero 11 y 12febrero 8 y 9marzo 8 y 9abril 5 y 6mayo 10 y 11junio 7 y 8julio 12 y 13agosto 20 y 31septiembre 27 y 28octubre 4 y 5noviembre 8 y 9diciembre 13 y 14El Chapuzón Canino es una experiencia perfecta para disfrutar en compañía de tu perro. Durante los días del evento, los asistentes que donen 2 kg de alimento para mascotas podrán adquirir el pase Ventura Fun a un precio especial, el cual les dará acceso a la alberca especial para perros, y a las atracciones acuáticas como nuestra wave pool en wet’n wild , montañas rusas, el carrusel y mucho más. También podrás disfrutar de opciones de alimentos y bebidas durante el día.Además, lo mejor de todo es que tu perro puede disfrutar de todo esto sin ningún costo extra. ¡Es el plan perfecto para pasar un día lleno de diversión y apoyo a los peluditos que más lo necesitan!VenturaPark continúa consolidándose como uno de los lugares pet-friendly en Cancún , donde tanto las mascotas como sus dueños pueden disfrutar de un día especial mientras apoyan causas nobles. Para obtener más información y detalles del evento, los interesados pueden visitar el sitio web oficial y redes sociales de VenturaPark.Acerca de VenturaPark:VenturaPark es el único parque acuático con vista al mar caribe y desde hace más de 26 años ofrece actividades divertidas para toda la familia. Sus visitantes podrán disfrutar de albercas y toboganes, tirolesas, gokarts, montaña rusa, realidad virtual y más de 15 atracciones diferentes en los 5 mundos temáticos que ofrece para refrescarse y divertirse. Para más información visite https://www.venturapark.com/

