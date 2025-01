مجموعة نتام العالمية تعيّن رانيا بنت خلف بن شليان المخلفي كمديرة تنفيذية لمكتب السعودية

تعيين رانيا بنت خلف بن شليان المخلافي مديراً تنفيذياً لشركة نتام في السعودية تم إطلاق موقع ntam.sa لتلبية احتياجات السوق السعودي وإنشاء اتصال مباشر مع المجتمع المحلي. ntam Group

الرياض، المملكة العربية السعودية – 7 يناير 2025 – أعلنت “نتام”، الوكالة الدولية الرائدة في مجال العلامات التجارية والتسويق والخدمات التجريبية، عن تعيين رانيا بنت خلف بن شليان المخلفي كمديرة تنفيذية جديدة لمكتبها في المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا التعيين الاستراتيجي في إطار إيمان “نتام” بـ تمكين المرأة وقدرات القيادة الشبابية السعودية، وتماشياً مع دعمها لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تطوير الكفاءات المحلية وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.

تتمتع رانيا بنت خلف بن شليان المخلفي بخبرة واسعة كرائدة أعمال قادت بنجاح العديد من المشاريع في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج. وتعتبر من الشخصيات البارزة في مجال تطوير الأعمال والابتكار، حيث أطلقت وأدارت مشاريع رائدة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت رانيا بنت خلف بن شليان المخلفي: “أنا فخورة بقيادة فريق ‘نتام’ في المملكة العربية السعودية والمساهمة في تحقيق رؤية 2030. رؤيتنا في ‘نتام’ تتماشى مع طموحات المملكة لتقديم تجارب لا مثيل لها على مستوى عالمي، وأنا ملتزمة بتمكين المواهب السعودية ودعمهم لتقديم الإبداع والابتكار الذي يعكس إمكانيات المملكة الحقيقية.”

وأضاف أحمد فرس، الرئيس التنفيذي لشركة نتام: “رانيا ليست فقط قائدة لمكتبنا في السعودية، بل هي شريكة في مسيرة نمو ‘نتام’ عالمياً انطلاقاً من المملكة. بخبراتها القيادية ورؤيتها المستقبلية، نحن على يقين بأنها ستساهم بشكل كبير في تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في القطاعات الحيوية داخل السعودية وخارجها.”

يأتي مكتب “نتام” في السعودية كجزء من خطط الشركة للتوسع العالمي والتركيز على السوق السعودي، حيث تقود مشاريع استراتيجية في قطاعات السياحة، الرعاية الصحية، والرياضة. ومن خلال المزج بين الخبرات الدولية والفهم العميق للسوق المحلي، تسعى “نتام” إلى تقديم حلول مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات عملائها في المملكة.

عن نتام

“نتام” هي وكالة دولية حائزة على جوائز، مقرها في الشرق الأوسط مع إمكانيات عالمية. تتخصص في تقديم حلول مبتكرة في مجالات العلامات التجارية والتسويق والتكنولوجيا المتقدمة. تعمل “نتام” في الإمارات والسعودية ومصر وإسبانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتلتزم الشركة بالاستدامة والابتكار، معتمدة على استراتيجيات جريئة تركز على الأفراد.

تفضل بزيارة https://ntamgroup.com - https://ntam.sa

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

إلين ساليكوباي

مسؤولة الإعلام

press@ntamgroup.com

