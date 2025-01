State health officials remind Coloradans it’s not too late to get your flu vaccine

Denver (Jan. 9, 2025) — State health officials are reminding Colorado residents it’s not too late to get your flu vaccine. The flu vaccine offers protection from the seasonal flu viruses currently circulating in Colorado’s communities. Everyone aged 6 months and older should get their annual flu vaccine.

While healthy people normally recover from the flu, getting a vaccine may reduce your chance of spreading the virus, including to those at high risk for severe complications from the flu. This includes children under 5 years old, adults aged 65 years and older, adults with certain chronic health conditions, pregnant people, and babies younger than 6 months who can’t get the vaccine.

In recent weeks, there has been an increase in influenza activity across Colorado. As of Jan. 4, there were 278 influenza hospital admissions in the state, up from 246 the previous week, and 140 on Dec. 21. In addition, 19.77% of tests reported to the state last week tested positive for flu.

“We are seeing a concerning uptick in flu cases in Colorado and we do not believe we have hit the peak of this year’s flu season within the state,” said Dr. Rachel Herlihy, state epidemiologist, CDPHE. “Getting vaccinated remains the best way to protect yourself and others and will provide protection for the remainder of the flu season.”

Medicare, Medicaid, CHP+, and most private health insurers cover the full cost of the flu vaccine. You don’t have to pay anything to health care providers that accept your health plan. If you don’t have health insurance, you can still get the flu vaccine for free or low cost at certain health care providers. Free and low-cost vaccine providers, as well as additional information on flu vaccines, can be found at 123protectyouandme.org. Protect yourself and your loved ones against the flu by contacting your health care provider, a local pharmacy, or your local public health agency to make a vaccine appointment today.

In addition to getting vaccinated, the following steps can help prevent the spread of the flu:

Practice good hand hygiene: Wash your hands frequently with soap and water for at least 20 seconds, or use an alcohol-based hand sanitizer.

Cover your coughs and sneezes: Use a tissue to cover your mouth and nose when you cough or sneeze, then dispose of the tissue properly.

Stay home when you're sick: If you are experiencing flu-like symptoms, stay home from work or school to avoid spreading the virus to others.

Avoid touching your face: Avoid touching your eyes, nose, and mouth, as germs can easily spread this way.

Denver (9 de enero de 2025) — Los funcionarios del Estado les recuerdan a los coloradenses que aún no es tarde para aplicarse la vacuna contra la gripe influenza. Esta vacuna ofrece protección contra los virus de la gripe estacional que circulan actualmente en las comunidades de Colorado. Todos los coloradenses, a partir de los 6 meses de edad, deben aplicarse la vacuna estacional contra la gripe influenza.

Si bien las personas sanas normalmente se recuperan de la gripe, la vacunación reduce la posibilidad de contagiar el virus, incluso a aquellas personas con alto riesgo de padecer complicaciones graves debidas a esta enfermedad. Esto incluye a niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años, adultos con ciertas afecciones crónicas, embarazadas y bebés menores de 6 meses que no pueden inmunizarse.

En las últimas semanas, la actividad de la influenza en todo Colorado ha aumentado de manera significativa. Los recuentos que fueron realizados hasta el 4 de enero, indican que ha habido 278 admisiones hospitalarias por influenza en Colorado (cabe señalar que, la semana anterior, esta cifra era 246 y solo 140 hasta el 21 diciembre de 2024). Además, la semana pasada, el 19.77% de las pruebas de detección de influenza reportadas al Estado dieron positivo.

La Dra. Rachel Herlihy, epidemióloga estatal del CDPHE, declaró: “Estamos observando en Colorado un aumento preocupante de los casos de gripe. No creemos que se haya alcanzado el pico de la enfermedad en la temporada de este año en el Estado. Vacunarse sigue siendo la mejor manera de protegerse y proteger a los demás. La vacuna le proporcionará protección durante el resto de la temporada de gripe influenza”.

Medicare, CHP+, Medicaid y la mayoría de los seguros médicos privados se harán cargo del costo de la vacuna contra la gripe. Usted no tiene que pagar nada a los proveedores de atención médica que aceptan su plan de salud. Si no tiene seguro de salud, puede vacunarse contra la gripe gratuitamente o a bajo costo en ciertos sitios prestadores de servicios de salud. Para hallar informaciones sobre vacunas gratuitas y a bajo costo y proveedores de vacunas contra la gripe influenza, visite 123protegeteatiyami.org. Protéjase a sí mismo y a sus seres queridos contra la gripe. Comuníquese con su proveedor de atención médica, su agencia local de salud pública o la farmacia de su vecindario para programar hoy mismo una cita de vacunación.

Aparte de la vacunación, las siguientes medidas pueden ayudar a prevenir la propagación de la gripe influenza:

Ponga en práctica buenos hábitos de higiene manual: Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o utilice un desinfectante de manos a base de alcohol.

Cúbrase cuando tosa y estornude: Utilice un pañuelo de papel para taparse la boca y la nariz al toser o estornudar, y deséchelo de modo correcto.

Quédese en casa cuando esté enfermo: Si tiene síntomas parecidos a los de la gripe influenza, quédese en casa y no concurra a su lugar de trabajo o escuela para evitar propagar el virus a los demás.

Evite tocarse el rostro: Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca: tenga en cuenta que los gérmenes pueden propagarse fácilmente de esta forma.

