Government proposes two salary increases for education sector employees in 2025

Дачић је на отварању међународне конференције „Европска безбедносна политика на раскршћу” оценио да је порука коју Мађарска шаље најавом о подизању ограде на граници са Србијом негативна, и да не одговара 21. веку. Став Владе Србије о овом питању је јасно изречен и биће поновљен на заједничкој седници са Владом Мађарске, нагласио је он и поручио да је Србија против ограде, али да није против борбе против илегалних миграција. Први потпредседник Владе је указао на то да, и поред најаве Будимпеште о подизању зида, седница влада двеју земаља није отказана и биће одржана 1. јула, уз оцену да Београд и Будимпешта имају добре односе. Он је навео да је о томе разговарао са министром спољних послова Мађарске Петером Сијартом, који му је пренео да зид нема никакве везе са билатералним односима са Србијом. Разговарамо о томе да рушимо зидове и правимо мостове, а сада подижемо неке нове, истакао је Дачић и оценио да је овај потез Мађарске контрапродуктиван и да односе двеју земаља враћа деценијама уназад. Такође, он је указао на то да је безбедносна политичка архитектура Европе пала на испиту предвиђања будућности, и нагласио да треба да се одлучи да ли хоћемо Европу зидова и ограда, или заједничког поверења и решавања проблема. Први потпредседник Владе је објаснио да не мисли на систем раног упозоравања, већ на то да постоје разне кризе у свету које нас изненађују, док истовремено имамо стотине хиљада разних експерата из свих области који раде у државним и међународним институцијама, који анализирају међународну ситуацију. Дачић, који је и председавајући ОЕБС-у, подсетио је на то да је самит те организације одржан 2013. године у Кијеву, и да тада није било ни речи о кризи, која је у тој земљи избила свега два месеца касније. Месецима уназад, како је нагласио, ОЕБС упозорава на то да се у Македонији направи заједнички приступ са другим међународним организацијама, али оне нису имале времена да се баве том темом. Сада се бавимо последицама. Бојим се да је потребно много више политичке мудрости и промишљања да бисмо могли да вратимо функцију ОЕБС-а каква је била од почетка, односно да та организација буде веза између истока и запада, најбољи механизам и платформа за спречавање сукоба и отклањање негативних последица сукоба, истакао је Дачић. Према његовим речима, ОЕБС је организација која је политички везана за Србију, јер је она учествовала у њеном оснивању као део бивше Југославије, при чему су теме и тезе које је Тито имао у свом говору пре 40 година веома сличне данашњим. У политичком смислу, осим што нема блоковске поделе света, имамо атмосферу хладног рата, терминологије и реторике, па и подела на основу те линије, прецизирао је он и додао да је кључна реч тада била "детант", то јест опуштање, што је потреба и данас, када ОЕБС обележава 40 година постојања. Председавање ОЕБС-у је стога, како је рекао, испит за Србију у смислу да ли је озбиљна држава која може да председава овој организацији, уместо да буде њена тема као пре две деценије.

