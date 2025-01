ماريا كونسيساو ومايندفالي يأخذان المغامرة إلى آفاق جديدة

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 9, 2025 / EINPresswire.com / -- رحلة فريدة وملهمة في الأفق. تعاونت الرياضية، وحاملة 10 أرقام قياسية في موسوعة غينيس، ورائدة الأعمال ماريا كونسيساو مع مايندفالي ومؤسسها فيشن لاخياني في مهمة تمزج بين المغامرة واكتشاف الذات.ستقدم الشراكة بين مايندفالي وماريا للأفراد فرصة فريدة للانطلاق في رحلات استثنائية إلى أعلى قمم العالم - ولكن بشكل مختلف - حيث يدعون المشاركين لتبني التحول واستكشاف إمكاناتهم الداخلية. هذه الشراكة ستعيد تعريف الإمكانات البشرية. مع القيادة الرؤيوية لفيشن ومنصة مايندفالي العالمية، تتجاوز هذه المهمة الأرقام القياسية - لتصبح حركة تحول.ماريا كونسيساو، وهي مواطنة برتغالية ومقيمة فخورة في الإمارات العربية المتحدة، أعادت تعريف ما هو ممكن. بصفتها أول امرأة برتغالية تصعد قمة إيفرست وK2، تشمل إنجازاتها إكمال الإكسبلورر جراند سلام. هذا العام، وضعت ماريا هدفاً جديداً - بدعم لا يتزعزع من مايندفالي - تنطلق ماريا في واحدة من أصعب وأخطر المهام في تسلق الجبال: مواصلة رحلتها لإكمال تحدي القمم الـ 14. وهذا يتضمن تسلق أعلى 14 جبلاً في العالم، كلها فوق 8,000 متر، اثنان منها قد تسلقتهما بالفعل. كل قمة تمثل تحدياً هائلاً، مع مخاطر وأخطار شديدة؛ فقط النخبة من المتسلقين أكملوا هذا الإنجاز. يُعتقد أن أقل من 20 امرأة قد أكملن هذه المهمة.يجلب فيشن لاخياني، مؤسس مايندفالي، خبرته العالمية في التحول الشخصي إلى هذه المبادرة. المعروف بتمكين الأفراد من خلال التعلم المبتكر، يرى فيشن هذه المهمة كفرصة لإلهام وعي ذاتي وارتباط أعمق. "عندما تقف عند سفح قمة ارتفاعها 8,000 متر، فأنت لا تنظر فقط إلى جبل - أنت تنظر إلى إمكاناتك الخاصة،" قال فيشن. "هذا ما تدور حوله هذه الشراكة: دعوة الناس لمشاهدة وتبني الاستثنائي. رحلة ماريا هي دليل على أنه عندما نتحدى المستحيل، نحول أنفسنا. والآن، نحن نأخذ العالم معنا في هذه الرحلة."رددت ماريا هذا الشعور، قائلة: "التسلق ليس فقط حول الوصول إلى القمة - إنه يتعلق بالناس والتحديات والمرونة التي تبنيها على طول الطريق." كما قالت: "إكمال تحدي القمم الـ 14 هو الاختبار النهائي وبدعم مايندفالي، ندعو الناس للانضمام إلى أجزاء من هذه المهمة. سيختبرون الطاقة والزمالة والتحول الذي يحدث عندما تكون محاطاً بشيء أكبر من نفسك."كجزء من هذا التعاون، سيتاح للمشاركين فرصة الانضمام إلى أجزاء من الرحلة، والتسلق إلى المخيمات الأساسية لكانشينجونغا ولوتسي ونانغا باربات. تتضمن "حزمة مغامرة المخيم الأساسي" الحصرية هذه:● تجربة عظمة الجبال: فرصة للوقوف عند سفح بعض أشهر جبال العالم والشعور بحضورها المهيب.● التعلم من مرونة ماريا: الاستماع مباشرة عن العقلية والتحضير والتحمل اللازم لمواجهة أصعب تحديات العالم.● الانغماس في النمو الشخصي: الانضمام إلى ورش عمل حصرية، مستوحاة من رحلة ماريا وتعاليم فيشن.● كن جزءاً من حركة عالمية: تواصل مع أشخاص يشاركونك نفس التفكير وملتزمين بدفع الحدود مثلك.هذه ليست مجرد مغامرة - إنها تاريخ قيد الصنع. شراكة فيشن وماريا ستلهم الملايين، وبالانضمام إلى تجربة المخيم الأساسي الفريدة هذه، ستكون أنت أيضاً جزءاً من هذه القصة الاستثنائية.سيبدأ التسجيل قريباً. في غضون ذلك، تابع @Mindvalley أو @Mariatrugrit على إنستغرام، أو بدلاً من ذلك قم بزيارة www.mindvalley.com أو موقع ماريا على www.mariadaconceicao.com للحصول على آخر التحديثات وتأمين مكانك في هذه المغامرة الحصرية.(انتهى)نبذة عن ماريا كونسيساوماريا كونسيساو هي مغامرة رائدة، وناشطة خيرية، ومتحدثة بارزة ورياضية حققت 10 أرقام قياسية مذهلة في موسوعة غينيس، بما في ذلك أرقام قياسية في سباقات الألترا ماراثون وإكمال سباقات الآيرونمان للترياتلون، رغم عدم وجود خلفية رياضية رسمية لديها. أصبحت أول امرأة برتغالية تتسلق جبل إيفرست، وK2 وتصل إلى القطبين الشمالي والجنوبي. كمقيمة في الإمارات العربية المتحدة، يقترن تفاني ماريا في دفع الحدود البشرية بعملها الإنساني. حصلت على العديد من الجوائز لإنجازاتها، بما في ذلك جوائز دولية لمبادراتها الإنسانية وإنجازاتها الرياضية المذهلة. والآن، صنعت ماريا التاريخ مرة أخرى حيث أصبحت أول امرأة برتغالية تكمل تحدي إكسبلورر جراند سلام المرموق - وهو شهادة على روحها وتصميمها اللذين لا يلينان.Google Drive لصور ماريا: رابط صور ماريا نبذة عن مايندفاليمايندفالي هي المنصة الرائدة عالمياً للنمو والتحول الشخصي، حيث توفر الأدوات والمعرفة والموارد لتمكين الملايين من إطلاق إمكاناتهم الحقيقية. من خلال الدورات وورش العمل والبرامج الإلكترونية الرائدة، تجمع مايندفالي بين أفضل الخبراء العالميين في مجالات العافية واليقظة الذهنية والإنتاجية والقيادة. مع التركيز على التنمية الشاملة، تهدف مايندفالي إلى إعادة تشكيل كيفية تعلم الأفراد ونموهم وعيش حياة مرضية.للمزيد من المعلومات: www.mindvalley.com نبذة عن فيشن لاخيانيفيشن لاخياني هو مؤسس والرئيس التنفيذي لمايندفالي، ورائد أعمال صاحب رؤية، وقائد في حركة النمو الشخصي. المعروف بنهجه المبتكر في التعلم والتحول الشخصي، أنشأ فيشن مجتمعاً عالمياً مكرساً لتمكين الأفراد من تحقيق نجاح استثنائي في جميع مجالات الحياة. من خلال عمله في مايندفالي، أثر فيشن على الملايين حول العالم، مساعداً إياهم على تجاوز القيود وإطلاق كامل إمكاناتهم.صور فيشن: https://www.vishen.com/press/kit

