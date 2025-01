Creatio Merayakan Tahun Terobosan Inovasi AI dan Pertumbuhan Global

Pada 2024, perusahaan menjadi unicorn luar biasa dari top-line secara year-over-year sebesar 45%

BOSTON, MA, UNITED STATES, January 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Creatio , vendor global platform AI-native yang mengotomatiskan CRM dan alur kerja dengan no-code, menjadikan tahun 2024 sebagai tahun yang gemilang. Perusahaan meraih rekor baru dalam hal pelanggan perusahaan dan korporasi baru, serta membentuk 250 kemitraan baru. Di tahun 2024, Creatio juga meraih pencapaian baru: menggalang kapital sebesar $200 juta dengan valuasi $1,2 miliar. Investasi ini dipimpin oleh Sapphire Ventures, dengan keikutsertaan dari StepStone Group dan investor saat ini yaitu Volition Capital dan Horizon Capital. Momen ini adalah investasi minoritas yang berfokus mendorong ekspansi global Creatio serta menggalakkan komitmen perusahaan atas inovasi dalam bidang AI, No-Code, dan automasi CRM Era Baru.Creatio mengakselerasi kemajuan divisi Litbang di tahun 2024 dengan meluncurkan lima pembaruan mayor untuk platform. Di bulan Oktober, perusahaan menyajikan rilis paling inovatif sejauh ini - Creatio Energy 8.2, yang mendukung semua pola kunci AI - agentik, generatif, dan prediktif - dalam arsitektur yang kohesif juga sederhana, sehingga memberdayakan pengguna untuk menciptakan dan memodifikasi keterampilan AI seiring berjalan melalui AI Command Center.Berkat investasi berkelanjutan pada platform serta dukungan yang sinambung dari mitra channel, Creatio berhasil memperoleh rekor baru atas pelanggan perusahaan baru serta menggantikan platform terdahulu dengan automasi era baru untuk City of Boston, PeoplesBank, Minnwest Bank, Nelnet Business Services, Respect Energy, Everwise Credit Union, ProSource Wholesale, Purplebricks, Banco Internacional, Bay Federal Credit Union, Credins Bank, dan masih banyak lagi. Creatio mengukuhkan kehadirannya dalam industri layanan finansial dengan pertumbuhan pendapatan secara year-over-year sebesar 59% dalam institusi perbankan, koperasi kredit, juga asuransi.Creatio melanjutkan perluasan bisnisnya melalui pelaksanaan efektif atas strategi yang berpusat pada mitra. Perusahaan membangun relasi dengan lebih dari 250 mitra baru, termasuk kerja sama strategis bersama Deloitte Digital, Accenture, dan Coforge. Sebagai bagian dari kemitraan, Deloitte Digital akan mendirikan Creatio Center of Excellence serta mempekerjakan juga memberdayakan 1.000 pakar guna mendukung proyek global Creatio.Creatio melibatkan komunitasnya dengan lebih mendalam melalui rangkaian acara No-Code Days di 13 kota besar di seluruh dunia. Dengan membangun kepemimpinan no-code sejalan dengan Buku Pedoman No-code, Creatio meluncurkan No-Code Toolkit, sumber daya online baru yang membantu pelanggan serta mitra dalam mengakselerasi penciptaan aplikasi no-code.Di tahun 2024, perusahaan memperkuat posisinya dalam berbagai laporan analis kunci. Creatio diakui sebagai satu-satunya Leader dalam Low-Code Platforms for Citizen Developers Forrester Wave 2024. Creatio dinobatkan sebagai Leader dalam Gartner’s Magic Quadrant for B2B Marketing Automation Platforms 2024, dan sebagai Visionary dalam Magic Quadrant untuk Sales Force Automation Platforms 2024.Perusahaan juga telah diakui sebagai Tempat Kerja Terbaik oleh The Boston Globe, berkat komitmennya untuk membina budaya tempat semua orang dapat berkembang serta mewujudkan seluruh potensinya."2024 merupakan tahun yang inspiratif bagi Creatio. Bersama dengan tim juga mitra kami yang istimewa, kami membentuk masa depan automasi AI. Pertumbuhan Creatio di tahun ini mencerminkan pengakuan dari pelanggan atas kekuatan transformatif dari AI serta no-code dan dampak mendalam yang terjadi pada organisasi mereka. Dengan memadukan inovasi AI yang disruptif dengan genuine care terhadap komunitas kami, Creatio terus menciptakan pengaruh di marketplace," ujar Katherine Kostereva, CEO Creatio.Sorotan Utama Tahun 2024:Inovasi Produk:- Menyajikan Creatio AI , evolusi dari kapabilitas AI-native terpadu yang tersemat di seluruh platform no-code dan aplikasi CRM.- Meluncurkan rilis paling inovatifnya hingga saat ini - Creatio Energy 8.2. Rilis tersebut mendukung semua pola AI kunci di dalam arsitektur terpadu. Pengguna dapat dengan mudah menciptakan serta memodifikasi keterampilan AI dalam waktu nyata melalui AI Command Center. Rilis tersebut menampilkan lebih dari 20 keterampilan AI siap pakai untuk automasi CRM dan alur kerja, bersama dengan 180+ kapabilitas CRM dan no-code baru.- Menambahkan 50+ solusi konektor, template, dan industri ke dalam Creatio Marketplace.Pengembangan Pasar No-code:- Menyelenggarakan rangkaian acara No-Code Days di 13 negara besar di seluruh dunia, termasuk Miami, Boston, New York, Chicago, London, Paris, Sydney, Dubai, Warsaw, Riyadh, Jakarta, Kota Meksiko, dan Almaty.- Meluncurkan No-Code Toolkit, sumber daya online baru yang membantu pelanggan juga mitra dalam mengakselerasi penciptaan aplikasi no-code dan memperluas penggunaan no-code dengan percaya diri.- Bersama dengan mitra jaringan kerjanya, Creatio berpartisipasi dalam 100 acara industri untuk mengusung era baru automasi bisnis menggunakan platform no-code AI-native.Pengakuan & Hadiah:- Dinobatkan sebagai satu-satunya Leader dalam evaluasi 2024 Low-Code Platforms for Citizen Developers oleh Forrester Research.- Diakui sebagai Leader dalam Magic Quadrant for B2B Marketing Automation Platforms, 2024.- Diakui sebagai Visionary dalam Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms, 2024- Diakui sebagai Strong Performer dalam The Forrester Wave™: Customer Service Solutions, Q1 2024- Diakui sebagai Leader dalam LCAP Technology Value Matric 2024 oleh Nucleus Research.- Selama tujuh tahun berturut-turut, menerima penilaian bintang 5 dalam CRN Partner Program Guide.- Memenangkan Gold Stevie Awarddalam 2024 International Business Awards- Dinobatkan sebagai pemenang di Company of the Year StevieAward dalam 2024 American Business Awards- Memenangkan 2024 MarTech Breakthrough Award untuk solusi manajemen kinerja pemasaran terbaik.- Dinobatkan sebagai Top 100 Software Company of 2024, dan meraih posisi #1 dalam kategori CRM.- The Boston Globe menobatkan Creatio sebagai Tempat Kerja Terbaik di 2024.Pengembangan Organisasional:- Rajeev Dham bergabung dengan Dewan Direksi Creatio dari Sapphire Ventures.- Memperluas tim Go-To-Market dengan mengangkat Burley Kawasaki (Product Marketing and Strategy), Phil Russell (GTM, Amerika Utara), Yos Dappu (GTM, Asia), Zach Hotchkiss (GTM, Australia), David Szen (Sales Excellence), Gereint Collier (Customer Success, Eropa), dan Sunniya Saleem (Digital Marketing) untuk peran kepemimpinan tingkat VP.Tentang CreatioCreatio adalah vendor global platform AI-native yang berfungsi untuk mengotomatiskan CRM dan alur kerja dengan no-code. Jutaan alur kerja tiap hari diluncurkan pada platform kami di 100 negara oleh ribuan klien. Genuine care untuk para klien dan mitra kami merupakan bagian utama dari DNA Creatio.Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi www.creatio.com

