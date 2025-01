THE FUTURE ROCKS 呈獻 THE GODDESS系列，進軍輕奢珠寶市場

The Goddess系列廣告大片 The Goddess系列展示了女性日常生活中遇到的不同場景—無論是工作、運動或休閒時刻,完美體現新品的百搭性。 金色Gaia頸鍊配Aphrodite及Astra吊飾 銀色Phoebe頸鍊配Selene及Clio吊飾 金色Athena頸鍊

THE FUTURE ROCKS 自創品牌 DESIGN LAB 誠摯推出的 The Goddess 系列,正式宣告於2025年擴展業務至輕奢珠寶市場。

推出The Goddess系列不僅是引入新的珠寶;我們更希望藉此頌揚女性日常生活中所展示的個人特色和美。我們相信珠寶應該給予佩帶者鼓勵和力量,期待看到顧客們佩戴The Goddess系列時的自信閃耀。” — Anthony Tsang,THE FUTURE ROCKS 首席執行官

HONG KONG, January 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- 為慶祝2025年的到來,THE FUTURE ROCKS 自創品牌 DESIGN LAB 誠意推出的The Goddess系列,藉此宣布擴展業務至輕奢珠寶市場。這個令人驚艷的新系列旨於展現女性氣質、力量和永恆之美,讓大家在新的一年中如女神般璀璨動人。

The Goddess系列巧妙地結合了典雅美學原型和現代設計,特顯高端魅力,迎合現代潮流人士對時尚的追求。該系列包含六條頸鍊和七款獨特可拆卸吊飾,每一款都以神話女神命名,並以925純銀鍍18K黃金和銠18K金,確保其抗氧化效果和耐用性。

受大地之母Gaia和新月女神Phoebe的啟發,這兩條優雅的同名頸鍊擁抱無盡創意的可能性,每條皆配有可拆卸的單顆培育白色藍寶石吊飾,包括梨形切割的Perse, 三角形切割的Astra, 馬眼形切割的Clio和圓形切割的Nyx。所有吊飾均可單獨購買,另外更有三款鑲嵌培育白色藍寶石的鋪石吊飾:圓形(Iris)、心形( Aphrodite )和條形(Selena)設計供選擇。

以Artemis 、 Hebe、 Athena 和 Hera 命名的頸鍊各具獨特風格,綴以由0.5卡至8.3卡不等的培育白色藍寶石設計。鎖鏈頸鍊可以隨意搭配吊飾並調整頸鍊長度,打造適合各個場合的個性化風格。

廣告大片中的The Goddess系列展示了女性日常生活中遇到的不同場景—無論是工作、運動或休閒時刻,完美體現新品的百搭性。除了悅目的視覺呈現,廣告大片更注重引導自我發現的過程,賦予女性自信地展現自身獨特的氣質,駕馭女神般奪目的光輝。

隨著THE FUTURE ROCKS踏足輕奢珠寶市場,The Goddess系列代表品牌進入一個新的女性賦權時代,鼓勵大家慶祝自己的獨特性,輕鬆駕馭任何日常場合,為造型增添亮點。

The Goddess系列於2025年1月7日起在 THE FUTURE ROCKS 官方網站發售。

註冊即可享有首筆訂單 10% 的折扣,收取最新消息、享受預購獨家體驗和會員專屬促銷,



關於 THE FUTURE ROCKS

THE FUTURE ROCKS 是全球首屈一指的未來前瞻珠寶目的地。未來前瞻的材料,包括回收材料、實驗室生長的鑽石和寶石,是 THE FUTURE ROCKS 所有作品的核心,既傳遞強烈的聲明,又留下更溫柔的遺產。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.