CDPHE launches new online tools for easier access to information about air permits and inspections

Denver (Jan. 8, 2025): The CDPHE Air Pollution Control Division has launched two new tools as part of its data access initiative. The environmental justice summary dashboard allows users to identify air pollution sources in their zip code that may soon submit a permit. The inspections data visualization tool shows inspections at facilities across Colorado related to air quality requirements. The new tools are part of the division’s ongoing, multi-year focus on modernizing technology and expanding public access to information.

“Key tenets of environmental justice are fair treatment and meaningful involvement of communities. These new tools provide more information than ever before about future air permits and completed inspections at the local level,” said CDPHE Air Pollution Control Division Director Michael Ogletree. “In particular, the environmental justice summary dashboard enables Coloradans to anticipate potential projects in their community before the state even receives an air permit application. We’re pleased to provide Coloradans with more and earlier access to the information they’ve told us they want.”

“We’ve heard communities want this information, and we’re listening,” said CDPHE Air Pollution Control Division Environmental Justice and Outreach Unit Supervisor Breanna González. “These new tools provide unprecedented insights into the air division’s permitting and inspection processes. We hope communities use this information to stay engaged, ask questions, and learn more about how we can all do our part to protect clean air together.”

Environmental justice summary dashboard

Colorado Air Quality Control Commission Regulation 3 requires most air pollution sources to submit an environmental justice summary before an air permit application. That means environmental justice summaries provide early notice before the division receives an air permit application. The environmental justice summary dashboard allows users to find a specific facility by name or enter a zip code for a list of recent submissions within a one-mile radius. Learn more through the new tool’s user guide and video tutorial.

The division will host two live online tutorials about how to use this tool in 2025. Register to join a tutorial:

In 2025, the division will also begin sharing regular updates on environmental justice summaries it has received and verified. Subscribe to the division’s air permit public notice email list to receive updates on environmental justice summaries and permits open for public comment.

Environmental justice summaries include environmental health data about the community where an air pollution source operates. If the source operates in a disproportionately impacted community, it may be required to meet enhanced air monitoring or air pollution control requirements. The division also encourages sources in disproportionately impacted communities to proactively conduct community engagement early in the permitting process.

Environmental justice summaries are part of Colorado’s work enhancing protections for disproportionately impacted communities through the air permitting process. These include low-income communities, communities of color, and communities exposed to more environmental pollution. The state first adopted environmental justice summary requirements in the spring of 2023 as part of implementing Colorado’s Environmental Justice Act.

Inspections data visualization tool

The division ensures permitted air pollution sources follow applicable rules and regulations in several ways, including through inspections. The inspections data visualization tool allows users to find completed inspections across Colorado within a specified date range. Users can also search for specific air pollution sources by company name, facility name, or identification number to learn about the division’s most recent inspection and access related documents. The tool includes inspections data starting in January 2022 and will continue to update with the latest data. Inspections do not necessarily indicate potential air quality violations.

Air division data modernization background

These new tools are part of the division’s ongoing, multi-year data modernization project. The division received funding in July 2022 to upgrade technology and enhance access to information. Recent accomplishments include:

An interactive, air quality records map, launched in March 2023.

An air pollution data visualization tool, launched in December 2023.

An online submission tool for permittees, launched in summer 2024. This tool is for air pollution sources that must submit required documents, such as air pollutant emissions notices or reports. The division will continue adding new electronic forms to this tool in 2025.

The division expects to continue expanding its data modernization project through 2027 and beyond. The division will continue to share updates and milestones on this ongoing work.

Stay connected:

Sign up for CDPHE Air Pollution Control Division email updates.

Explore upcoming public participation opportunities on air quality.

Email cdphe.commentsapcd@state.co.us with questions or comments on air quality.

###

CDPHE lanza nueva herramienta en línea para facilitar el acceso a la información sobre los permisos de calidad del aire y las inspecciones

Denver (8 de enero de 2025): La División de Control de la Contaminación del Aire del CDPHE lanzó dos nuevas herramientas como parte de su iniciativa de acceso a los datos. El cuadro de mando o dashboard de resúmenes de justicia ambiental permite identificar las fuentes de contaminación atmosférica que pronto podrían solicitar un permiso en el área correspondiente a un determinado código postal. La herramienta de visualización de datos de las inspecciones muestra las inspecciones vinculadas a los requisitos de calidad del aire que se llevan a cabo en Colorado. Estas nuevas herramientas son parte del enfoque en curso de la división de modernizar la tecnología y ampliar el acceso a la información para el público en el transcurso de los próximos años.

«Dos principios fundamentales de la justicia ambiental son el tratamiento equitativo y la participación significativa de las comunidades. Estas nuevas herramientas proporcionan más información que nunca sobre los permisos de calidad del aire que se solicitarán y las inspecciones que se completaron a nivel local», expresó Michael Ogletree, director de la División de Control de la Contaminación del Aire del CDPHE. «Este cuadro de mando con los resúmenes de justicia ambiental, en particular, permite que las y los habitantes de Colorado sepan de antemano qué proyectos podrían tener lugar en sus comunidades, incluso antes de que el estado haya recibido la solicitud de emitir un permiso. Nos da mucho gusto poder ofrecer un mayor y más temprano acceso a la información que interesa a la población de nuestro estado».

«Escuchamos y prestamos atención al deseo de las comunidades de contar con esta información», dijo Breanna González, supervisora de la Unidad de Justicia Ambiental y Extensión de la División de Control de la Contaminación del Aire del CDPHE. «Estas nuevas herramientas permiten comprender de una manera sin precedentes los procesos de gestión de permisos e inspección que lleva a cabo la división del aire. Esperamos que las comunidades aprovechen esta información para participar, hacer preguntas y aprender más acerca de lo que todas y todos podemos hacer para proteger la pureza del aire».

Cuadro de mando de resúmenes de justicia ambiental

Según dispone el Reglamento 3 de la Comisión de Control de la Calidad del Aire, la mayoría de las fuentes de contaminación atmosférica deben presentar un resumen de justicia ambiental antes de solicitar un permiso. Los resúmenes de justicia ambiental son una señal de que la división recibirá una solicitud de permiso de calidad del aire. El cuadro de mando de justicia ambiental permite usar el nombre de un establecimiento o un código postal para ver una lista de las solicitudes que se recibieron en forma reciente dentro de un radio de una milla. Consulte la guía del usuario y este video para aprender más sobre la nueva herramienta.

En 2025, la división ofrecerá dos seminarios web en vivo para aprender a usar la herramienta. Inscríbase para participar en los seminarios:

En 2025, la división también comenzará a publicar periódicamente actualizaciones sobre los resúmenes de justicia ambiental que reciba y haya verificado. Inscríbase en la lista de distribución de la división para recibir novedades sobre los resúmenes de justicia ambiental y los permisos de calidad del aire que están aceptando comentarios del público.

Los resúmenes de justicia ambiental incluyen datos sobre la salud ambiental de la comunidad en que se encuentra la fuente de contaminación. Es posible que se exijan requisitos adicionales de monitoreo y control de la contaminación del aire a las fuentes que operan en las comunidades afectadas de manera desproporcionada. La división también anima a estas fuentes a que tomen la iniciativa de organizar actividades de participación comunitaria en las etapas iniciales del proceso de gestión del permiso.

Los resúmenes de justicia ambiental son parte de la labor que lleva a cabo el estado para aumentar las medidas de protección de las comunidades afectadas de manera desproporcionada que se toman a lo largo del proceso de gestión de permisos. Entre estas comunidades se incluyen las comunidades de bajos ingresos, las comunidades de color y las comunidades que están expuestas a más contaminación ambiental. El estado adoptó por primera vez este requisito de presentar resúmenes de justicia ambiental en la primavera de 2023 como parte del proceso de implementación de la Ley de Justicia Ambiental de Colorado.

Herramienta de visualización de datos de las inspecciones

La división se asegura de diversas maneras de que las fuentes de contaminación atmosférica que tienen un permiso cumplan con las normas y reglamentos pertinentes. Una de estas maneras es mediante inspecciones. La herramienta de visualización de datos de las inspecciones permite buscar las inspecciones que ya se completaron en Colorado dentro de un período determinado de tiempo. También puede especificarse el nombre de la empresa, el nombre del establecimiento o el número de identificación de una fuente de contaminación atmosférica para obtener información sobre la inspección más reciente que realizó la división y consultar los documentos relacionados. La herramienta incluye datos sobre las inspecciones que tuvieron lugar a partir de enero de 2022 y se continuarán añadiendo los datos más recientes a medida que se obtengan. El hecho de que se realice una inspección no significa necesariamente que existe la posibilidad de que se haya cometido una infracción vinculada a la calidad del aire.

Antecedentes de modernización de datos de la división del aire

Estas nuevas herramientas forman parte del proyecto ya en curso de la división de actualizar los datos a lo largo de varios años. La división recibió fondos en julio de 2022 para modernizar la tecnología y facilitar el acceso a la información. Los siguientes son algunos de los logros más recientes:

La división prevé que continuará ampliando el proyecto de modernización de datos durante el año 2027 y los años siguientes. La división continuará compartiendo novedades y los logros que se alcancen con este trabajo, que ya se encuentra en curso.

Manténgase en contacto:

Inscríbase para recibir noticias por correo electrónico de la División de Control de la Contaminación del Aire.

Explore las próximas oportunidades para que el público participe en las decisiones sobre la calidad del aire.

Si tiene alguna pregunta o comentario, envíe un mensaje por correo electrónico a cdphe.commentsapcd@state.co.us.

###