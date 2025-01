Cima Paper diventa Zeus Packaging Italia: una nuova era di forza, dimensione ed eccellenza

Zeus Packaging Italia

Zeus Group annuncia il rebranding di Cima Paper in Zeus Packaging Italia, operativo da gennaio 2025, per innovazione, qualità e crescita sostenibile.

GARBAGNATE, LC, ITALY, January 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Zeus Group è lieto di annunciare il rebranding ufficiale di Cima Paper in Zeus Packaging Italia , operativo da gennaio 2025. Questa trasformazione segna la conclusione di un ampio processo di riorganizzazione, ristrutturazione, integrazione e allineamento durato 18 mesi, posizionando l’azienda per una crescita a lungo termine e un miglioramento del servizio clienti.In seguito all’acquisizione di Cima Paper da parte di Zeus Group a giugno 2023, sono emerse alcune irregolarità operative, che hanno richiesto una revisione approfondita e una ristrutturazione dell’azienda. Questo processo ha incluso la razionalizzazione dei flussi operativi per garantire maggiore efficienza e trasparenza, allineando al contempo l’azienda alle infrastrutture globali e all’expertise leader di Zeus Group. Infine, l’azienda ha subito cambiamenti trasformativi per offrire maggiore valore, affidabilità e innovazione ai clienti.Questi cambiamenti necessari hanno rafforzato l’azienda e l’hanno dotata degli strumenti per servire meglio i suoi clienti e stakeholder.Cima Paper è stata a lungo riconosciuta come leader nel settore della carta e dell’imballaggio in Italia, nota per la commercializzazione e trasformazione di carta per la produzione di anime e servizi di lavorazione personalizzati. Zeus Paper, divisione specializzata di Zeus, offrirà ai clienti il vantaggio di una maggiore flessibilità, qualità e servizi integrativi. L’azienda fornirà una gamma più ampia di prodotti e servizi per la carta, e i clienti avranno accesso a servizi avanzati di lavorazione della carta con attrezzature moderne ed efficienti tra cui macchine ribobinatrici e taglierine.Grazie all’esperienza globale di Zeus Packaging come acquirente di carta, Zeus Paper offrirà una sicurezza di approvvigionamento senza pari e l’accesso a prezzi competitivi sul mercato per una vasta gamma di tipologie di carta.Combinando la ricca storia di Cima con l’expertise all’avanguardia di Zeus Group, Zeus Paper porterà soluzioni innovative e personalizzate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti.Mauro Montepiani, Direttore Commerciale, ha commentato:“Questo rebranding rappresenta il culmine di un impegno significativo e di una dedizione alla riorganizzazione e al rafforzamento dell’azienda. Combinando l’eredità di Cima con l’esperienza globale di Zeus Group, stiamo creando un’azienda pronta ad affrontare le sfide future, onorando al contempo il suo patrimonio storico e le sue capacità attuali. Siamo entusiasti di presentare Zeus Packaging Italia come partner in grado di offrire più sicurezza, più prodotti e più competenze.I nostri clienti possono essere certi che questa trasformazione porta non solo cambiamenti, ma anche miglioramenti a ogni livello. Il rebranding di Cima Paper in Zeus Packaging Italia è una testimonianza della costruzione di aziende forti e sostenibili.”Keith Ockenden, CEO di Zeus Group, ha aggiunto:“Questo cambiamento garantisce continuità ai clienti, introducendo al contempo l’affidabilità e l’innovazione per cui Zeus Packaging è conosciuta.”Il passaggio a Zeus Packaging Italia segna un nuovo inizio: con solide fondamenta, esperienza globale e un team dedicato, Zeus Packaging Italia è ben posizionata per guidare il mercato delle soluzioni di imballaggio e carta.

