Creatio viert een baanbrekend jaar van AI-innovatie en wereldwijde groei

Het bedrijf werd in 2024 een unicorn, voortzette met een indrukwekkende omzetgroei van 45% op jaarbasis.

BOSTON, MA, UNITED STATES, January 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Creatio , een wereldwijde leverancier van een AI-native platform voor het automatiseren van CRM en no-code workflows, heeft in 2024 een baanbrekend jaar achter de rug. Het bedrijf verwelkomde een recordaantal nieuwe zakelijke klanten en sloot 250 nieuwe partnerschappen. Creatio heeft in 2024 ook een beslissende mijlpaal bereikt: een kapitaalverhoging van $200 miljoen bij een waardering van $1,2 miljard. Deze investeringsronde werd door Sapphire Ventures geleid, met een deelname van de StepStone Group plus de huidige investeerders Volition Capital en Horizon Capital. De ronde is een minderheidsinvestering die is gericht op het stimuleren van Creatio’s wereldwijde expansie en de toewijding van het bedrijf aan innovatie op het gebied van AI, no-code en CRM automatisering voor een nieuw tijdperk.Creatio versnelde zijn R&D ontwikkelingen in 2024 met de lancering van vijf belangrijke platformupdates. In oktober onthulde het bedrijf Creatio Energy 8.2, zijn meest innovatieve release tot nu toe. Deze release ondersteunt alle belangrijke AI-patronen: agentisch, generatief en voorspellend. Het doet dit binnen een samenhangende en eenvoudige architectuur, waardoor gebruikers in staat worden gesteld om direct via het AI Command Center AI-vaardigheden te creëren en aan te passen.Dankzij de doorlopende investeringen in het platform en de voortdurende ondersteuning van Creatio’s kanaalpartners, heeft Creatio een recordaantal nieuwe zakelijke klanten verworven. Het heeft door middel van een nieuw tijdperk automatisering diverse legacy platforms vervangen voor de City of Boston, PeoplesBank, Minnwest Bank, Nelnet Business Services, Respect Energy, Everwise Credit Union, ProSource Wholesale, Purplebricks, Banco Internacional, Bay Federal Credit Union, Credins Bank en vele andere. Creatio versterkte zo zijn aanwezigheid in de financiële dienstverlening met een omzetgroei van 59% op jaarbasis bij banken, kredietverenigingen en verzekeringsinstellingen.Creatio bleef zijn activiteiten opschalen door een sterke uitvoering van zijn partnergestuurde strategie. Het bedrijf ging relaties aan met meer dan 250 nieuwe partners, waaronder een strategische alliantie met Deloitte Digital, Accenture en Coforge. Als onderdeel van de samenwerking zal Deloitte Digital een Creatio Center of Excellence opzetten en 1.000 experts in dienst nemen om wereldwijd Creatio projecten te ondersteunen.Creatio heeft zijn community verder betrokken via de No-Code Days evenementenserie in 13 grote steden wereldwijd. Voortbouwend op zijn no-code leiderschap rond het No-code Playbook, lanceerde Creatio de No-Code Toolkit, een nieuwe online resource die klanten en partners helpt de oplevering van no-code applicaties te versnellen.In 2024 heeft het bedrijf zijn sterke posities in belangrijke analistenrapporten verder verbeterd. Creatio werd erkend als de enige leider in de Low-Code Platforms for Citizen Developers Forrester Wave 2024. Creatio is daarnaast benoemd tot leider in het Magic Quadrant van Gartner voor B2B Marketing Automation Platforms 2024 en tot visionair in het Magic Quadrant voor Sales Force Automation Platforms 2024.Het bedrijf is ook erkend als een Top Place to Work door The Boston Globe, dankzij zijn inzet voor het cultiveren van een cultuur waarin iedereen kan gedijen en zijn volledige potentieel kan bereiken.“2024 is een inspirerend jaar voor Creatio geweest. Samen met ons ongelooflijke team en partners geven we vorm aan de toekomst van AI-automatisering. Creatio’s groei dit jaar weerspiegelt de erkenning van klanten van de transformerende kracht van AI en no-code en de diepgaande impact die het heeft op hun organisaties. Door baanbrekende AI-innovatie te combineren met een oprechte zorg voor onze community, blijft Creatio een impact op de markt maken,” aldus Katherine Kostereva, de CEO van Creatio.De hoogtepunten van 2024:Productinnovatie:- De presentatie van Creatio AI : een evolutie van verenigde AI-native mogelijkheden die naadloos zijn ingebed in het gehele no-code platform en CRM toepassingen.- De lancering van de meest innovatieve release tot nu toe: Creatio Energy 8.2. Deze release ondersteunt alle belangrijke AI-patronen binnen een uniforme architectuur. Gebruikers kunnen hiermee via het AI Command Center moeiteloos AI-vaardigheden creëren en deze in realtime aanpassen. De release bevat niet alleen meer dan 20 kant-en-klare AI-vaardigheden voor CRM en workflowautomatisering, maar biedt ook 180+ nieuwe CRM en no-code mogelijkheden.- Er zijn meer dan 50 connectoren, sjablonen en verticale oplossingen toegevoegd aan de Creatio Marketplace.No-code marktontwikkeling:- Er werd een No-Code Days evenementreeks gehouden in 13 grote landen wereldwijd, waaronder Miami, Boston, New York, Chicago, Londen, Parijs, Sydney, Dubai, Warschau, Riyad, Jakarta, Mexico City en Almaty.- De No-Code Toolkit werd gelanceerd, een nieuw online hulpmiddel dat klanten en partners zowel helpt om sneller no-code applicaties op te leveren, als om het gebruik van no-code met vertrouwen op te schalen.- Het bedrijf nam samen met het partnernetwerk deel aan 100 branche evenementen om zo het nieuwe tijdperk van bedrijfsautomatisering, met behulp van het AI-native no-code platform, te promoten.Erkenning en awards:- Genoemd als de enige leider in de 2024 Low-Code Platforms for Citizen Developers door Forrester Research.- Erkend als leider in het Magic Quadrant for B2B Marketing Automation Platforms, 2024.- Erkend als visionair in het Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms, 2024.- Erkend als sterke performer in The Forrester Wave™: Customer Service Solutions, Q1 2024.- Erkend als leider in de LCAP Technology Value Matric 2024 door Nucleus Research.- Voor het zevende jaar op rij een 5-sterrenbeoordeling ontvangen in de CRN Partner Program Guide.- Gold Stevie Awardgewonnen bij de 2024 International Business Awards- Tot winnaar uitgeroepen van de Company of the Year StevieAward bij de 2024 American Business Awards- 2024 MarTech Breakthrough Award gewonnen voor beste marketing prestatiebeheeroplossing.- Uitgeroepen tot Top 100 Software Company van 2024, met de eerste plaats in de CRM categorie.- Creatio is door de Boston Globe uitgeroepen tot Top Place to Work in 2024.Organisatieontwikkeling:- Rajeev Dham trad vanuit Sapphire Ventures toe tot de Raad van Bestuur van Creatio.- Het Go-To-Market team werd in zijn leidinggevende functies op vicepresident niveau uitgebreid door de benoeming van Burley Kawasaki (Product Marketing en Strategie), Phil Russell (GTM, Noord-Amerika), Yos Dappu (GTM, Azië), Zach Hotchkiss (GTM, Australië), David Szen (Sales Excellence), Gereint Collier (Customer Success, Europa) en Sunniya Saleem (Digital Marketing).Over CreatioCreatio is een wereldwijde leverancier van een AI-native platform voor het automatiseren van CRM en no-code workflows. Er worden dagelijks in 100 landen door duizenden klanten miljoenen workflows op ons platform gelanceerd. Een oprechte zorg voor onze klanten en partners is een bepalend onderdeel van Creatio’s DNA.Ga voor meer informatie naar www.creatio.com

