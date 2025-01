Creatio célèbre une année d'innovation et de croissance mondiale en matière d'IA

En 2024, l'entreprise est devenue une licorne tout en poursuivant son expansion avec une croissance impressionnante de 45 % d'une année à l'autre.

BOSTON, MA, UNITED STATES, January 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Creatio , fournisseur mondial d'une plateforme IA-native permettant d'automatiser le CRM et les flux de travail no-code, a connu une année record en 2024. La société a accueilli un nombre record de nouvelles entreprises et sociétés clientes, et a noué 250 nouveaux partenariats. En 2024, Creatio a également franchi une étape décisive : une levée de fonds de 200 millions de dollars pour une valorisation de 1,2 milliard de dollars. Ce tour de table a été mené par Sapphire Ventures, avec la participation de StepStone Group et des investisseurs actuels, Volition Capital et Horizon Capital. Il s'agit d'un investissement minoritaire destiné à alimenter l'expansion mondiale de Creatio et à renforcer l'engagement de l'entreprise en matière d'innovation dans l'IA, le No-Code et l'automatisation du CRM de la nouvelle ère.Creatio a accéléré ses avancées en matière de R&D en 2024 avec le lancement de cinq mises à jour majeures de la plateforme. En octobre, la société a dévoilé sa version la plus innovante à ce jour - Creatio Energy 8.2, qui prend en charge tous les modèles d'IA clés - agentique, génératif et prédictif - au sein d'une architecture cohérente et simple, permettant aux utilisateurs de créer et de modifier des compétences d'IA à tout moment via un Centre de commande de l'IA.Grâce à un investissement continu dans la plateforme et au soutien permanent de ses partenaires, Creatio a acquis un nombre record de nouvelles entreprises clientes et a remplacé les anciennes plateformes par une automatisation de la nouvelle ère pour la ville de Boston, PeoplesBank, Minnwest Bank, Nelnet Business Services, Respect Energy, Everwise Credit Union, ProSource Wholesale, Purplebricks, Banco Internacional, Bay Federal Credit Union, Credins Bank et bien d'autres encore. Creatio a intensifié sa présence dans le secteur des services financiers avec une croissance de 59 % de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre dans les banques, les coopératives de crédit et les institutions d'assurance.Creatio a continué à développer ses activités grâce à une solide exécution de sa stratégie axée sur les partenaires. L'entreprise a noué des relations avec plus de 250 nouveaux partenaires, y compris des alliances stratégiques avec Deloitte Digital, Accenture et Coforge. Dans le cadre de ce partenariat, Deloitte Digital établira un centre d'excellence Creatio et embauchera et formera 1 000 experts pour soutenir les projets Creatio mondiaux.Creatio a poursuivi l'engagement de sa communauté par le biais de la série d'événements No-Code Days dans 13 grandes villes du monde. S'appuyant sur son leadership no-code avec le No-code Playbook, Creatio a lancé le No-Code Toolkit, une nouvelle ressource en ligne qui aide les clients et les partenaires à accélérer la livraison d'applications no-code.En 2024, l'entreprise a renforcé sa position dans des rapports d'analystes clés. Creatio a été reconnu comme le seul leader dans le domaine des plateformes Low-Code pour les développeurs citoyens (Forrester Wave 2024). Creatio a été nommée Leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour les plateformes d'automatisation du marketing B2B 2024, et Visionnaire dans le Magic Quadrant pour les plateformes d'automatisation de la force de vente 2024.L'entreprise a également été reconnue comme un Top Place to Work par le Boston Globe, grâce à son engagement à cultiver une culture où chacun peut s'épanouir et réaliser son plein potentiel.« 2024 a été une année inspirante pour Creatio. Avec notre incroyable équipe et nos partenaires, nous façonnons l'avenir de l'automatisation de l'IA. La croissance de Creatio cette année reflète la reconnaissance par les clients du pouvoir de transformation de l'IA et du no-code, ainsi que l'impact profond qu'ils ont sur leurs organisations. En combinant l'innovation en matière d'IA avec une attention sincère envers notre communauté, Creatio continue d'avoir un impact sur le marché », a déclaré Katherine Kostereva, PDG de Creatio.Faits marquants de 2024 :Innovation du produit :- A présenté Creatio AI , une évolution de sa capacité IA-Native unifiée intégrée de manière transparente dans l'ensemble de la plateforme no-code et des applications CRM.- A lancé sa version la plus innovante à ce jour - Creatio Energy 8.2. Cette version prend en charge tous les principaux modèles d'IA au sein d'une architecture unifiée. Les utilisateurs peuvent créer et modifier sans effort des compétences d’IA en temps réel grâce au Centre de commande de l'IA. La version comprend plus de 20 compétences d’IA prêtes à l'emploi pour le CRM et l'automatisation des flux de travail, ainsi que plus de 180 nouvelles capacités CRM et no-code.- A ajouté plus de 50 connecteurs, modèles et solutions verticales au Creatio Marketplace.Développement du marché No-code :- La série d'événements No-Code Days s'est déroulée dans 13 grands pays du monde, dont Miami, Boston, New York, Chicago, Londres, Paris, Sydney, Dubaï, Varsovie, Riyad, Jakarta, Mexico et Almaty.- Lancement du No-Code Toolkit, une nouvelle ressource en ligne qui aide les clients et les partenaires à accélérer la livraison d'applications no-code et à étendre en toute confiance l'utilisation du no-code.- Avec son réseau de partenaires, l'entreprise a participé à 100 événements industriels pour promouvoir la nouvelle ère de l'automatisation des entreprises à l'aide d'une plateforme IA-Native no-code.Reconnaissance et récompenses :- Nommé comme le seul leader dans l'évaluation 2024 Low-Code Platforms for Citizen Developers (Plateformes Low-Code pour les développeurs citoyens) par Forrester Research.- Reconnu comme Leader dans le Magic Quadrant for B2B Marketing Automation Platforms, 2024 (Magic Quadrant pour les plateformes d'automatisation du marketing B2B, 2024).- Reconnu comme Visionnaire dans le Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms, 2024 (Magic Quadrant pour les plateformes d'automatisation de la force de vente, 2024).- Reconnu comme Strong Performer dans The Forrester Wave™: Customer Service Solutions, Q1 2024 (Le Forrester Wave™ : Solutions de service client, T1 2024).- Reconnu comme Leader dans le LCAP Technology Value Matric 2024 par Nucleus Research.- Pour la septième année consécutive, a reçu une note de 5 étoiles dans le Guide du programme des partenaires CRN.- A remporté le Gold Stevie Awarddans le cadre des International Business Awards2024.- Nommé Entreprise de l'année, lauréate du prix Steviedans le cadre des American Business Awards2024.- Remporte le MarTech Breakthrough Award 2024 pour la meilleure solution de gestion des performances marketing.- Classé parmi les 100 premiers éditeurs de logiciels de 2024, avec la première place dans la catégorie CRM.- Le Boston Globe a nommé Creatio Top Place to Work en 2024.Développement organisationnel :- Rajeev Dham a rejoint le conseil d'administration de Creatio en provenance de Sapphire Ventures.- Extension de l'équipe Go-To-Market avec la nomination de Burley Kawasaki (Product Marketing and Strategy), Phil Russell (GTM, Amérique du Nord), Yos Dappu (GTM, Asie), Zach Hotchkiss (GTM, Australie), David Szen (Sales Excellence), Gereint Collier (Customer Success, Europe) et Sunniya Saleem (Digital Marketing) à des postes de direction de niveau VP.À propos de CreatioCreatio est un fournisseur mondial d'une plateforme IA-native pour automatiser le CRM et les flux de travail no-code. Des millions de flux de travail sont lancés quotidiennement sur notre plateforme dans 100 pays par des milliers de clients. L'attention portée à nos clients et partenaires fait partie intégrante de l'ADN de Creatio.Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.creatio.com

