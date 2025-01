Chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice fiscal 2025

Un début d’année solide, en ligne avec les objectifs stratégiques et financiers du Groupe

Faits marquants

La dynamique commerciale est restée favorable au premier trimestre , alimentée par un taux de rétention nette solide et un pipeline de développement bien positionné pour atteindre les objectifs annuels

, alimentée par un taux de rétention nette solide et un pipeline de développement bien positionné pour atteindre les objectifs annuels Le Chiffre d’affaires total a connu une croissance organique de +13,2% et s’établit à 289 millions au premier trimestre de l’exercice 2025 , constituant une base solide pour délivrer une croissance à deux chiffres sur l’année fiscale

, constituant une base solide pour délivrer une croissance à deux chiffres sur l’année fiscale Le Chiffre d’affaires opérationnel, en croissance organique de +12,1%, s’élève à 249 millions d’euros , porté par l’activité Avantages aux salariés, qui a maintenu sa trajectoire de croissance, en hausse organique de +14,9%

, porté par l’activité Avantages aux salariés, qui a maintenu sa trajectoire de croissance, en hausse organique de Le Chiffre d’affaires relatif au Float s’élève à 40 millions d’euros, en croissance par rapport au premier trimestre de l’exercice 2024, conformément aux attentes

en croissance par rapport au premier trimestre de l’exercice 2024, conformément aux attentes Poursuite de l’exécution de la stratégie de M&A, avec l’acquisition de Benefício Fácil et la poursuite du déploiement du partenariat avec Santander au Brésil ainsi que l’ intégration de Cobee en Espagne

avec l’acquisition de et la poursuite du déploiement du au Brésil ainsi que l’ en Espagne Le Groupe réitère ses objectifs stratégiques et financiers pour les exercices 2025 et 2026

Chiffres clés du 1er trimestre de l’exercice 2025

(en millions d’euros) 1er trimestre de l’exercice 2025 1er trimestre de l’exercice 2024 Croissance

organique

(%) Croissance

totale

(%) Chiffre d’affaires opérationnel 249 231 12,1% 7,7% Chiffre d’affaires relatif au Float 40 35 20,9% 15,1% Chiffre d’affaires total 289 266 13,2% 8,7% dont: Europe continentale 120 108 9,1% 10,4% Amérique latine 112 110 10,7% 2,0% Reste du monde 58 48 28,8% 20,1% dont: Avantages aux salariés 249 224 16,3% 11,1% Autres produits et services 40 42 -3,5% -4,3%

Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee, a déclaré :

« Au cours du premier trimestre de l’exercice 2025, Pluxee a continué d’afficher une dynamique commerciale favorable, établissant ainsi une base solide pour délivrer nos ambitions de croissance annuelle.

La performance de l’activité Avantages aux salariés, soutenue par un taux de rétention net robuste et la poursuite de l’acquisition de nouveaux clients, a permis de générer une croissance organique des revenus à deux chiffres.

En termes de M&A, le déploiement de notre ambitieux partenariat avec Santander et l’intégration de Cobee se poursuivent activement, ces deux opérations contribuant progressivement à notre trajectoire de croissance organique. Le Groupe a également annoncé la signature d’un accord en vue de l’acquisition de Benefício Fácil, un leader technologique dans le domaine des avantages liés à la mobilité des salariés au Brésil.

Forts de ce bon début d’année, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre avec succès nos objectifs stratégiques et financiers. »

Dynamique commerciale favorable

Le volume total d’affaires émis a atteint 6,5 milliards d’euros au premier trimestre de l’exercice 2025, contre 6,1 milliards d’euros l’année précédente.

Le volume d’affaires de l’activité Avantages aux salariés s’élève à 4,8 milliards d’euros, soit une croissance organique de +10,4%. Cela reflète la dynamique commerciale positive affichée par le Groupe dans les différentes régions, soutenue par un taux de rétention nette solide alimenté par l’amélioration continue de l’offre client, et de nouvelles augmentations de valeurs faciales. Le pipeline de développement est également bien positionné pour atteindre l’objectif annuel de 1,3 milliard d’euros, notamment grâce à la contribution des petites et moyennes entreprises (PMEs).

Le volume d’affaires de l’activité Autres produits et services a renoué avec la croissance, en progressant de +5,9% organiquement sur le trimestre. Bien que les effets de base liés aux programmes d'aide publique en Europe continentale se soient estompés, la ligne de service a continué d’être affectée par l’arrêt d’un contrat au Chili.

Performance du Chiffre d’affaires au 1er trimestre de l’exercice 2025

Le Chiffre d’affaires total a atteint 289 millions d'euros au premier trimestre fiscal 2025, en croissance organique de +13,2% par rapport à l'année précédente, grâce au maintien de la dynamique commerciale de l’activité Avantages aux salariés et à la contribution du chiffre d'affaires relatif au Float. La croissance totale a atteint +8,7% par rapport au premier trimestre de l’exercice 2024. Cela comprend un effet de change de -7,6% principalement dû au Brésil, au Mexique et à la Turquie, compensé partiellement par un effet de périmètre positif de +3,0%, lié à l'acquisition de l'activité Avantages aux salariés de Santander au Brésil et de Cobee en Espagne.

Chiffre d’affaires total par nature

(in million euros) 1er trimestre de l’exercice 2025 1er trimestre de l’exercice 2024 Croissance

organique

(%) Croissance

totale

(%) Chiffre d’affaires opérationnel 249 231 12,1% 7,7% Chiffre d’affaires relatif au Float 40 35 20,9% 15,1% Chiffre d’affaires total 289 266 13,2% 8,7%

Le Chiffre d’affaires opérationnel a atteint 249 millions d’euros, représentant une croissance organique de +12,1% au premier trimestre de l’exercice 2025 et une croissance totale de +7,7% incluant un effet de périmètre de +2,8% et un effet de change de -7,1%. Pluxee a maintenu sa trajectoire de croissance à deux chiffres des revenus opérationnels, soutenue par l’activité Avantages aux salariés.

Le Chiffre d'affaires relatif au Float s’est élevé à 40 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2025, en croissance organique de +20,9% par rapport à l’année précédente, soit une croissance totale de +15,1% incluant +4,9% d’effet de périmètre et -10,8% d’effet de change. Cette progression a été soutenue par la croissance du Float alimentée par l’augmentation continue du volume d’affaires et l’amélioration du rendement moyen des investissements par rapport à l’année précédente. Comme prévu, le taux de croissance organique du Chiffre d'affaires relatif au Float a ralenti par rapport aux trimestres précédents. Cela s’explique par le pic atteint par les taux d’intérêt l’année dernière, notamment en Europe Continentale, alors que les taux restent élevés en Amérique Latine.

Chiffre d’affaires opérationnel par activité

(en millions d’euros) 1er trimestre de l’exercice 2025 1er trimestre de l’exercice 2024 Croissance

organique

(%) Croissance

totale

(%) Avantages aux salariés 212 193 14,9% 9,9% Autres produits et services 37 38 -2,6% -3,3% Chiffre d’affaires opérationnel 249 231 12,1% 7,7%

L’activité Avantages aux salariés a généré un Chiffre d’affaires opérationnel de 212 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2025, en croissance organique de +14,9%, représentant une croissance totale de +9,9% incluant un effet de change de -8,4% et un effet de périmètre de +3,4%. Cette performance a été portée par la dynamique commerciale favorable affichée par le Groupe, qui s’est traduite par une croissance à deux chiffres du volume d’affaires et une amélioration du take-up rate par rapport au premier trimestre 2024.

Les Autres produits et services ont généré un chiffre d’affaires opérationnel de 37 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2025, contre 38 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2024. La dynamique positive de l’activité Engagement, Récompense et Reconnaissance des salariés a été contrebalancée par les effets temporaires de l’arrêt d’un contrat d’aide publique au Chili. Un retour progressif à la croissance de la ligne de service est attendu au cours de l’exercice 2025.

Chiffre d’affaires opérationnel par région

(en millions d’euros) 1er trimestre de l’exercice 2025 1er trimestre de l’exercice 2024 Croissance

organique

(%) Croissance

totale

(%) Europe continentale 105 94 9,7% 11,1% Amérique latine 98 97 11,1% 1,9% Reste du monde 46 40 20,0% 14,0% Chiffre d’affaires opérationnel 249 231 12,1% 7,7%

En Europe Continentale, le Chiffre d’affaires opérationnel a atteint 105 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2025, soit une croissance organique de +9,7% et une croissance totale de +11,1% en ligne avec les attentes du Groupe. Alors que la région a délivré une croissance solide sur le trimestre, des disparités se matérialisent progressivement du fait de l'environnement économique dans certains pays.

En Amérique Latine, le Chiffre d’affaires opérationnel a atteint 98 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2025, en croissance organique de +11,1%, soit une croissance totale de +1,9% incluant un effet de change de -14,5%, principalement lié au Brésil et au Mexique, et un effet de périmètre de +5,2%. Le retour à une croissance organique à deux chiffres dans cette région a été porté par un fort développement et de nouvelles augmentations de valeur faciale, ainsi que par l’atténuation des effets de base liés à un changement réglementaire au Brésil.

Dans le Reste du monde, le Chiffre d’affaires opérationnel s’est élevé à 46 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2025, en croissance organique de +20,0%, hors effet de change de -6,0% principalement lié à l’évolution de la livre turque. La croissance organique a été stimulée dans cette région par l’adoption et l’utilisation croissantes des solutions Pluxee, en particulier en Turquie et en Inde.

Comme attendu, compte tenu de l'environnement économique actuel en Europe Continentale, ainsi que de la base de comparaison élevée au deuxième trimestre dans la région, la croissance organique du Chiffre d'affaires sera davantage portée par les régions Amérique Latine et Reste du monde, au cours des prochains trimestres.

Poursuite de l’exécution de la stratégie M&A

Le Groupe est resté actif sur le front des fusions et acquisitions, en signant une nouvelle acquisition bolt-on dans le segment de la mobilité et en poursuivant le déploiement du partenariat avec Santander au Brésil, ainsi que l’intégration de Cobee en Espagne.

Pluxee a annoncé le 29 novembre 2024 un accord en vue de l'acquisition de 100% de Benefício Fácil, un acteur brésilien des avantages liés à la mobilité des salariés. Le segment de la mobilité est en pleine croissance et reste sous-pénétré au Brésil, où il est obligatoire pour les entreprises de fournir à leurs salariés un accompagnement pour leurs déplacements domicile-travail. Cette acquisition fait suite à un partenariat de longue date entre les deux sociétés. Ensemble, Pluxee et Benefício Fácil continueront de s’appuyer sur le réseau existant des opérateurs de transport afin de déployer une offre d’avantages liés à la mobilité au Brésil, en particulier auprès des PMEs. Cette opération, qui devrait être finalisée au cours du deuxième semestre de l’exercice fiscal 2025 sous réserve de l’approbation de la Banque centrale du Brésil (BACEN), devrait contribuer positivement à la marge d’EBITDA récurrent du Groupe dès la première année.

Le déploiement du partenariat1 avec Santander au Brésil progresse activement. Près de 90% des volumes d’affaires ont désormais été migrés et l’ensemble des programmes de travail relatifs à l’offre, à la stratégie de vente et marketing, y compris les canaux de distribution, et à la gouvernance sont désormais quasiment finalisés. Pluxee a par ailleurs poursuivi l’exploitation du réseau de distribution de Santander pour acquérir de nouveaux clients et renouveler des contrats existants pour un montant total annualisé de 130 millions d'euros de volumes d'affaires2.

Le Groupe a également démarré le processus d’intégration de Cobee depuis la finalisation de l'acquisition le 26 septembre 2024, en mettant l’accent entre autres sur le plan de migration des clients, le positionnement de la marque et la feuille de route produit. Les progrès réalisés en Espagne constituent une base solide pour poursuivre l’intégration au Mexique et au Portugal.

Ces trois opérations, qui soulignent l'engagement de Pluxee à générer des synergies de croissance, contribuent progressivement à la croissance organique du chiffre d'affaires du Groupe, trimestre après trimestre.

1 Dans le cadre du partenariat, Santander détient désormais 20% de l'activité combinée tandis que le Groupe garde une participation majoritaire de 80%.

2 Volume d’affaires annualisé, incluant la signature de nouveaux clients et les renouvellements de contrats.

Perspectives confirmées pour les exercices 2025 et 2026

Sur la base des performances solides délivrées au cours du premier trimestre de l’exercice 2025, Pluxee réaffirme ses objectifs financiers pour les exercices 2025 et 2026 :

Croissance organique à deux chiffres du Chiffre d’affaires pour les exercices 2025 et 2026 , incluant une légère croissance organique d’une année sur l’autre du Chiffre d'affaires relatif au Float 1

, incluant une légère croissance organique d’une année sur l’autre du Chiffre d'affaires relatif au Float Progression de la marge d’EBITDA récurrent de +75 points de base sur les exercices 2025 et 2026 2

Taux récurrent de conversion de trésorerie supérieur à 75% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026.

1 Sur la base des dernières courbes forward.

2 À taux constants de l’exercice 2024.

La diffusion en direct sera accessible sur www.pluxeegroup.com

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.pluxeegroup.com dans la section « Investisseurs – Résultats financiers et publications ».

Calendrier financier

Calendrier financier de l’exercice 2025

Résultats du 1er semestre 17 avril 2025 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 3 juillet 2025 Résultats annuels de l’exercice 30 octobre 2025 Assemblée annuelle des actionnaires pour l’exercice 2025 17 décembre 2025

Ces dates sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur le site Internet : www.pluxeegroup.com

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 29 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et à retenir les talents grâce à une large gamme de solutions d’engagement. S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 400 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analystes et investisseurs

Pauline Bireaud

+33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Annexes

Chiffre d’affaires total

Répartition du chiffre d’affaires total par nature

(en millions d’euros) 1er trimestre de l’exercice 2025 1er trimestre de l’exercice 2024 Croissance

organique

(%) Effet de périmètre

(%) Effet de

change

(%) Croissance

totale

(%) Chiffre d’affaires opérationnel 249 231 12,1% 2,8% -7,1% 7,7% Chiffre d’affaires relatif au Float 40 35 20,9% 4,9% -10,8% 15,1% Chiffre d’affaires total 289 266 13,2% 3,0% -7,6% 8,7%

Répartition du chiffre d’affaires total par activité

(en millions d’euros) 1er trimestre de l’exercice 2025 1er trimestre de l’exercice 2024 Croissance

organique

(%) Effet de périmètre

(%) Effet de

change

(%) Croissance

totale

(%) Avantages aux salariés 249 224 16,3% 3,7% -8,9% 11,1% Autres produits et services 40 42 -3,5% –% -0,8% -4,3% Chiffre d’affaires total 289 266 13,2% 3,0% -7,6% 8,7%

Répartition du chiffre d’affaires total par région

(en millions d’euros) 1er trimestre de l’exercice 2025 1er trimestre de l’exercice 2024 Croissance

organique

(%) Effet de périmètre

(%) Effet de

change

(%) Croissance

totale

(%) Europe continentale 120 108 9,1% 1,3% -0,1% 10,4% Amérique latine 112 110 10,7% 5,9% -14,5% 2,0% Reste du monde 58 48 28,8% –% -8,7% 20,1% Chiffre d’affaires total 289 266 13,2% 3,0% -7,6% 8,7%

Chiffre d’affaires opérationnel

Répartition du chiffre d’affaires opérationnel par activité

(en millions d’euros) 1er trimestre de l’exercice 2025 1er trimestre de l’exercice 2024 Croissance

organique

(%) Effet de périmètre

(%) Effet de

change

(%) Croissance

totale

(%) Avantages aux salariés 212 193 14,9% 3,4% -8,4% 9,9% Autres produits et services 37 38 -2,6% –% -0,7% -3,3% Chiffre d’affaires opérationnel 249 231 12,1% 2,8% -7,1% 7,7%

Répartition du chiffre d’affaires opérationnel par région

(en millions d’euros) 1er trimestre de l’exercice 2025 1er trimestre de l’exercice 2024 Croissance

organique

(%) Effet de périmètre

(%) Effet de

change

(%) Croissance

totale

(%) Europe continentale 105 94 9,7% 1,4% -0,1% 11,1% Amérique latine 98 97 11,1% 5,2% -14,5% 1,9% Reste du monde 46 40 20,0% –% -6,0% 14,0% Chiffre d’affaires opérationnel 249 231 12,1% 2,8% -7,1% 7,7%

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reflètent les intentions, les convictions actuelles, les attentes et les hypothèses du groupe, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales futures du Groupe et l’environnement dans lequel le groupe opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants échappant au contrôle du Groupe, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels du Groupe soient significativement différents de ceux que ces déclarations prospectives expriment ou impliquent. Ces risques et incertitudes comprennent ceux discutés dans le Rapport Annuel Exercice 2024 de Pluxee, déposé le 31 octobre 2024 auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten, « AFM ») et de l’Autorité des Marchés Financiers, et disponible dans la section « Investisseurs – Résultats Financiers et Publications » du site Internet du Groupe : www.pluxeegroup.com. En conséquence, les lecteurs de ce communiqué de presse sont invités à utiliser ces déclarations prospectives avec la plus grande précaution. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et le Groupe Pluxee décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation à investir dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction

