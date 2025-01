THY精密工業：台湾発、精密プラスチック製造のトータルソリューションパートナー

台湾を拠点とするTHY精密工業は、医療、光学、電子分野での精密プラスチック製造に特化した企業です。ISO 13485認証とクリーンルーム設備を備え、設計から量産、包装、滅菌までの一貫したソリューションを提供。環境配慮も重視し、持続可能な製造を実現しています。

CHANGHUA, TAIWAN, January 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- 台湾に拠点を置くTHY精密工業は、精密プラスチック製造における総合的なソリューションを提供する企業です。40年以上のものづくり経験を基盤に、医療、光学、電子関連部品の製造に特化し、それぞれの業界が直面する多様な課題に対応する柔軟かつ革新的なアプローチを採用しております。

精密さと技術力

当社は、業界トップレベルの超精密プラスチック射出成形の製造能力を持ち、公差±1μmを実現する技術を備えています。この高精度な技術力は、特に医療機器や光学部品など、厳しい品質基準が求められる製品の製造で活かされています。また、80台以上の電動射出成形機を保有し、少量生産から大規模量産まで柔軟に対応可能です。ロボットアームなどの自動化生産設備も導入しており、24時間体制での生産も可能です。

一貫したワンストップ製造サービス

THY精密工業は、製品設計から金型製作、試作品開発、量産、組立、検品、包装、さらに滅菌に至るまで、ワンストップで対応可能です。この包括的なサービスにより、開発プロセスを効率化し、顧客のコスト削減や市場投入までの期間短縮を実現しています。

医療分野での卓越した実績

医療関連製品の受託製造(OEM製造)において、当社はISO 13485認証を取得し、業界が求める厳格な品質基準を満たしています。さらに、当社の生産施設にはクリーンルームが完備されており、ISO 8クラスの射出成形室、ISO 7クラスの組立・包装室など、クリーン環境での製造を行っています。これにより、衛生基準が厳しい医療機器の製造にも最適です。

光学・電子分野への応用

医療分野に限らず、光学や電子分野でも高い評価を得ています。当社の最先端設備と熟練した技術者により、極めて精密な形状や複雑な構造の部品製造が可能です。カメラの光学レンズやスマートデバイス用、ゲーム機器などの電子部品など、高精度が求められる製品に対応します。

環境への配慮

当社は環境保護と持続可能な開発にも取り組んでいます。低エネルギー消費型の製造プロセスや廃棄物削減を実現し、持続可能な社会の実現に貢献しています。また、生物分解可能なプラスチック素材の取り扱いなどもございます。

お客様への約束

THY精密工業は単なる製造業者ではありません。私たちはお客様のパートナーとして、製品のアイデア段階から市場投入までの全プロセスをサポートします。最先端の技術と信頼性の高いサービスを提供し、お客様の成功を支えることが当社の使命です。

お問い合わせ

THY精密工業に関する詳しい情報や、精密プラスチック製造に関するご相談がございましたら、ぜひお問い合わせください。

THY精密工業 (​Hong Yang Precision Industry Co., Ltd.)

公式サイト:https://www.thy-precision.com/ja/

お問い合わせフォーム:https://www.thy-precision.com/ja/contact/

