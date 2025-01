Marina Ribke übernimmt Geschäftsführung bei CARUSO und setzt auf Innovation und Wachstum

Marina wird CARUSO an der Seite von Peter van der Galiën leiten

Ein neues Kapitel für CARUSO. Marina Ribke folgt auf Norbert Dohmen als Geschäftsführerin.

ISMANING, BW, GERMANY, January 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Caruso GmbH, einer der führenden Marktplätze für standardisierte Daten aus vernetzten Fahrzeugen, gibt bekannt, dass Geschäftsführer Norbert Dohmen CARUSO zum 17. Februar 2025 verlassen wird. Er übernimmt eine neue Position als Global Managing Director bei der Innovation Group.

Marina Ribke, die kürzlich zur Chief Data and Technology Officer (CDTO) bei TecAlliance ernannt wurde, übernahm ab dem 1. Januar 2025 die Geschäftsführung bei CARUSO. Gemeinsam mit Peter van der Galiën, dem derzeitigen Geschäftsführer, wird sie CARUSO leiten.

Marina zeichnet sich durch umfassende Expertise in der digitalen Transformation und in automobilen Datenökosystemen aus. Ihr breites Fachwissen und ihre Führungskompetenz machen sie zur idealen Wahl, um CARUSO in die nächste Innovationsphase zu führen. In ihrer Doppelrolle bei TecAlliance und CARUSO wird sie die Zusammenarbeit beider Organisationen intensivieren. Dies wird maßgeblich zur Entwicklung datengetriebener Lösungen für die Mobilitätsbranche beitragen.

Peter van der Galiën, Geschäftsführer von CARUSO, sagte:

„Mit Marina heißen wir eine beeindruckende Verstärkung in unserem CARUSO-Führungsteam willkommen. Ihre umfangreiche Erfahrung in der Informationstechnologie und im Bereich automobiler Daten bietet einen neuen Ansatz und großen Innovationsdrang. Marinas Leidenschaft für Technologie wird eine zentrale Rolle spielen, während wir unsere Datenplattform weiterentwickeln und die digitale Transformation unterstützen."

Marina Ribke sprach voller Enthusiasmus über ihre neue Position:

"Ich freue mich sehr, in einer solch aufregenden Zeit ein Teil von CARUSO zu werden", sagte Marina Ribke. "Mit CARUSO's starkem Ökosystem und meiner Leidenschaft für Technologie und Innovation werden wir die Mobilität neu definieren und unseren Partnern und Kunden Mehrwert bieten."

Norbert Dohmen hat seit September 2020 als Geschäftsführer maßgeblich zum Wachstum von CARUSO beigetragen. Unter seiner Leitung erweiterte CARUSO das Angebot an Daten und Dienstleistungen aus vernetzten Fahrzeugen. Das Unternehmen stärkte seine Marktpräsenz in Europa und baute bedeutende Partnerschaften mit Automobilherstellern und Akteuren der Mobilitätsbranche auf.

Marinas Ernennung ist ein strategischer Schritt. Sie wird den Datenmarktplatz von CARUSO stärken, Innovationen voranbringen und moderne Dienstleistungen rund um die Automobilindustrie anbieten.

Über CARUSO

Von Connected Cars zu Connected Business. CARUSO ist einer der führenden, neutralen und sicheren Marktplätze für standardisierte Daten aus vernetzten Fahrzeugen. Er deckt über 85 % der vernetzten Fahrzeuge in Europa ab. Die Plattform bietet Zugang zu Daten von über 30 führenden Fahrzeugherstellern und unterstützt Anwendungsfälle von Flotten, Versicherungen, Werkstätten und dem unabhängigen Automotive Aftermarket (IAM). Die Ausleitung der Daten erfolgt 100 % DSGVO-konform und ausschließlich mit Einverständnis des Fahrzeugnutzers. All das macht das in Deutschland ansässige Unternehmen zu einer der führenden Plattformen für Fahrzeugdaten in Europa.

Mehr über CARUSO unter www.caruso-dataplace.com.

Über TecAlliance

Seit 30 Jahren ist TecAlliance der weltweit führende Datenspezialist für die vernetzte Zusammenarbeit im digitalen Automotive Aftermarket. Das Portfolio von TecAlliance beinhaltet neben aktuellen Fahrzeug- und Ersatzteildaten auf Grundlage des TecDoc-Standards auch umfassende Reparatur- und Wartungsinformationen sowie integrierte Lösungen und Beratungsleistungen für die digitale Auftragsabwicklung, das Fuhrparkmanagement und die Markt- und Datenanalyse im Automotive Aftermarket. Der TecDoc Catalogue ist einer der umfassendsten und führenden Kfz-Ersatzteilkataloge weltweit. Bei TecAlliance arbeiten heute weltweit rund 1.000 qualifizierte Mitarbeiter aus 26 Nationen mit tiefer Branchen- und Fachkenntnis im Automotive Aftermarket zielgerichtet daran, Daten und Prozesse noch effizienter zu gestalten. TecAlliance – die international treibende Kraft für standardisierte Daten, digitale Prozesse und integrierte Lösungen im Automotive Aftermarket.

Mehr über TecAlliance unter https://www.tecalliance.net

