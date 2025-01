Future Food Asia Awards 2025, 스타트업 성장 기회 확대 나선다

SINGAPORE, SINGAPORE, January 8, 2025 / EINPresswire.com / -- 아시아-태평양 지역의 대표 AgriFoodTech 스타트업 대회인 Future Food Asia Awards (FFAA)가 올해로 9회째를 맞는다. 오는 2025년 5월 21~22일에 열리는 Future Food Asia Conference에서는 결선에 진출한 10개 팀이 직접 무대에 올라 글로벌 주요 기업 및 투자자에게 자신들의 혁신 솔루션을 선보인다. 최종 우승팀에게는 미화 10만 달러 (한화 약 1억 3천만 원)의 상금이 수여된다.이번 Future Food Asia Awards의 주제는 ‘Where Innovation Meets Growth (혁신과 성장의 만남)’으로, 최근 글로벌 경제 불확실성이 커지면서 빠르게 확장 가능한 솔루션에 대한 시장의 관심이 높아지는 만큼, 올해는 더 많은 스타트업에게 성장 기회를 제공하기 위해 대회 범위를 확장한다.눈에 띄는 변화는 크게 두 가지다.첫째, 아시아 태평양 외 지역의 스타트업도 지원 가능하다. 단, AgriFoodTech 분야에서의 실질적 가치 제안이 입증됐거나, 단기 내 아시아 지역 진출 계획이 명확해야 한다.둘째, 탄소 감축 (Carbon Solutions)에 초점을 맞춘 신규 카테고리가 신설된다. 지속가능성을 중요한 화두로 삼고 있는 AgriFood 산업 트렌드를 반영한 변화다.지원 접수는 현재 진행 중이며, 2025년 4월 1일에 마감된다. 지원 방법 및 자세한 내용은 Future Food Asia 2025 | Start-up Award Application for APAC Startups 에서 확인할 수 있다.Future Food Asia Awards (FFAA) 주최사인 ID Capital은 대회 홍보를 위해 아시아 주요 도시를 도는 프로모션 투어도 준비 중이다. 투어에는 기업 및 전략적 파트너들도 함께 참여할 예정이다.ID Capital 소개ID Capital은 싱가포르에 본사를 둔 AgriFoodTech 투자 및 자문 회사로, 아시아 태평양 지역의 AgriFoodTech 생태계에 초점을 맞추고 있습니다. 2016년터Future Food Asia 플랫폼을 통해 해당 분야의 초기 생태계 구축에 앞장서 왔으며, 싱가포르 정부 산하의 투자기관인 Enterprise Singapore의 SEEDS Capital펀드에서 AgriFoodTech 부문 공식 파트너로 활동하고 있습니다.문의사항이 있는 경우 ffaa@idcapital.com.sg로 연락 바랍니다.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.