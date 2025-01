EBC Financial Group analisa o caminho do ouro em um 2025 volátil

David Barrett compartilha insights sobre o caminho do ouro em meio à volatilidade do mercado e às mudanças econômicas globais em 2025

NY, UNITED STATES, January 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- À medida que 2024 transita para a história, os preços do ouro têm demonstrado uma resiliência notável, impulsionados por uma confluência de factores geopolíticos e económicos. Numa entrevista recente à Investing News Network (INN) — posteriormente apresentada na Nasdaq — a análise especializada do EBC Financial Group destacou as forças que sustentam a dinâmica do ouro e o que está por vir para 2025.

Como uma corretora líder global que oferece CFDs de ouro, os insights da empresa, liderados por David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd., investigam os principais desenvolvimentos económicos e geopolíticos que continuam a reforçar o apelo de porto seguro do ouro, preparando o terreno para um 2025 potencialmente volátil.



Por que o ouro continua sendo um ativo seguro para 2025

A fiabilidade do ouro durante períodos de incerteza continua a ser um factor-chave para o seu apelo. Barrett destacou as tensões geopolíticas em curso e as compras sustentadas do banco central como impulsionadores críticos do desempenho do ouro em 2024.



“Os conflitos em curso na Europa e no Médio Oriente não têm uma resolução rápida, apesar dos esforços de cessar-fogo”, explicou Barrett. “Além disso, a crescente influência da China na região APAC, os desafios políticos da Europa e as políticas de Trump durante o seu segundo mandato continuarão a apoiar o apelo de porto seguro do ouro em 2025.”

Barrett também abordou a potencial volatilidade do mercado sob a administração Trump. “A história de imprevisibilidade de Trump levanta questões sobre a estabilidade global. É prudente que os investidores permaneçam cautelosos até que haja maior clareza sobre os EUA. políticas e a implementação de promessas pré-eleitorais”, observou ele.

Barrett também observou o impacto das compras do banco central na dinâmica do mercado. “O principal impulsionador da recuperação do ouro, para mim, tem sido a constante atividade de compra do banco central – especialmente nos últimos 15 anos”, disse ele. “As estimativas sugerem que os bancos centrais têm sido compradores líquidos de mais de 7.000 toneladas de ouro desde 2010. Esta procura consistente, juntamente com os riscos geopolíticos e geoeconómicos, tornou o ouro muito atraente para um público mais vasto.”

De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, os bancos centrais adicionaram 1.037 toneladas de ouro às suas reservas em 2023 – a segunda maior compra anual da história – dando continuidade a uma tendência de diversificação longe dos EUA. dólar. O Banco Popular da China (PBOC) registou 17 meses consecutivos de aumentos de reservas, enquanto o Banco Central da Índia (RBI) aumentou as suas participações em 13,3 toneladas no início de 2024, reflectindo o seu interesse estratégico no ouro como uma cobertura contra a volatilidade cambial. (World Gold Council).

Essa tendência destaca um esforço global dos bancos centrais para mitigar riscos cambiais em meio à inflação e às mudanças contínuas em alianças geopolíticas. O impulso contínuo de compra também limitou a queda dos preços do ouro, criando condições de oferta mais apertadas.

Principais fatores que influenciam a trajetória do ouro

Barrett identificou vários fatores inter-relacionados que podem impulsionar a volatilidade do preço do ouro em 2025, com a política monetária dos EUA sendo uma consideração primária. As decisões do Federal Reserve sobre as taxas de juros definirão o tom do sentimento do mercado, principalmente se a inflação permanecer resiliente. "Se a inflação se mostrar teimosa e os cortes nas taxas forem adiados, poderemos ver oscilações substanciais nos preços do ouro", explicou Barrett. Intimamente ligada a isso está a força do dólar americano, que tradicionalmente se move inversamente aos preços do ouro. Um dólar mais forte, impulsionado por gastos fiscais ou pela implementação de tarifas, pode limitar os ganhos de curto prazo do ouro.

Além dos fatores econômicos, os eventos geopolíticos continuam significativos. Pontos críticos como o conflito Rússia-Ucrânia, tensões no Mar da China Meridional e a agitação contínua no Oriente Médio podem aumentar, gerando maior demanda por ouro como um ativo de refúgio seguro. O sentimento do mercado em relação às ações é outra variável crucial; maior volatilidade ou desempenho inferior nos mercados de ações pode aumentar ainda mais o apelo do ouro como uma proteção defensiva contra a incerteza.

Barrett também enfatizou a importância de divulgações de dados econômicos importantes, como folhas de pagamento não agrícolas, relatórios de crescimento do PIB e números de inflação, pois desempenham um papel crítico na formação de expectativas para decisões de política do Federal Reserve. "Esses relatórios podem ter um impacto direto na demanda por ouro, influenciando movimentos de preços de curto prazo, à medida que os participantes do mercado ajustam suas estratégias com base na perspectiva de crescimento econômico e taxas de juros", acrescentou.

Desafios e oportunidades no setor de mineração de ouro



Embora os preços do ouro permaneçam robustos, o setor de mineração de ouro enfrenta desafios distintos. O aumento dos custos de produção, juntamente com as taxas de juros elevadas, têm pressionado as margens dos mineradores. O aumento dos custos de mão de obra, energia e capital está corroendo a lucratividade, mesmo com o aumento dos preços do ouro. Barrett observou: "O aumento dos custos de produção e as taxas de juros mais altas têm pesado nas margens dos mineradores, limitando os retornos, apesar dos preços mais altos do ouro".

Nesse ambiente, a consolidação da indústria apresenta uma oportunidade. Barrett apontou o potencial para fusões e aquisições (M&A) entre empresas de mineração bem capitalizadas como uma forma de agilizar as operações e aumentar a eficiência. "Suspeito que veremos mais consolidação no setor", disse ele. "Empresas com balanços sólidos podem buscar fusões e aquisições como uma forma de otimizar custos e expandir reservas". Investidores que buscam oportunidades de longo prazo podem encontrar valor estratégico na identificação de participantes resilientes dentro do setor.

Análises recentes indicam que, apesar de um declínio notável nas transações de private equity e venture capital no setor de metais e mineração durante 2024, há uma expectativa de atividade sustentada de fusões e aquisições até 2025, impulsionada por consolidações estratégicas e pela transição energética global em andamento. (Mining.com).

Navegando em 2025 com perspectiva estratégica

À medida que a economia global navega pela incerteza, o EBC Financial Group ressalta a importância da adaptabilidade e da tomada de decisões informadas. Barrett enfatizou: “2025 exigirá paciência e adaptabilidade. Os investidores devem monitorar os desenvolvimentos iniciais, particularmente na política dos EUA e nos conflitos globais

em andamento, mantendo a exposição a ativos de refúgio seguro, como o ouro.”

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no estimado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido por seus serviços em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios estrategicamente localizados em importantes centros financeiros como Londres, Sydney, Hong Kong, Tóquio, Cingapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e muito mais, o EBC permite que investidores de varejo, profissionais e institucionais acessem uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de negociação, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido por vários prêmios, o EBC mantém níveis líderes de padrões éticos e adere à regulamentação internacional. As subsidiárias do EBC Financial Group são regulamentadas e licenciadas em suas jurisdições locais. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No centro do EBC Group estão profissionais experientes com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos do Plaza Accord até a crise do franco suíço de 2015. O EBC defende uma cultura onde integridade, respeito e segurança dos ativos do cliente são primordiais, garantindo que cada envolvimento do investidor seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC é o Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, oferecendo serviços especializados em regiões como Ásia, América Latina, Oriente Médio, África e Oceania. O EBC também é parceiro do United to Beat Malaria, uma campanha da Fundação das Nações Unidas, com o objetivo de melhorar os resultados globais de saúde. A partir de fevereiro de 2024, o EBC apoia a série de engajamento público "What Economists Really Do" do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, desmistificando a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para melhorar a compreensão e o diálogo do público. https://www.ebc.com/

