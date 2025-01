Mengimplementasikan transisi berkeadilan: poin-poin penting dari pengalaman Afrika Selatan

Transisi dari batu bara sangat penting untuk membatasi pemanasan global hingga jauh di bawah 2°C derajat di atas tingkat pra-industri, sebagaimana yang diuraikan dalam Perjanjian Paris. Transisi ini menandakan tantangan yang cukup besar bagi wilayah dan negara penghasil batu bara seperti Afrika Selatan, karena ketergantungan mereka pada industri batu bara untuk lapangan kerja regional, aktivitas ekonomi lokal, dan anggaran publik, dan dalam beberapa kasus, juga untuk pembangkitan listrik. Sejak tahun 2010-an, konsep transisi yang adil dari batu bara telah menjadi pusat kebijakan dan politik energi serta pembangunan yang lebih luas di Afrika Selatan. Ringkasan ini mengidentifikasi para pelaku dan dinamika dalam transisi yang adil di Afrika Selatan, dan merekomendasikan pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif saat negara tersebut menerapkan reformasi serius yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya ini. Ringkasan ini diambil dari makalah kerja, “Taking stock of the just transition from coal in South Africa”.

