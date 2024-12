Transisi energi berkeadilan dan batu bara di Indonesia: rekomendasi kebijakan untuk masa mendatang

Rekomendasi tersebut, selain bertujuan untuk memberikan masukan bagi kebijakan dan praktik transisi yang adil di Indonesia, juga dapat berguna bagi negara-negara lain di kawasan ini dan negara-negara lain yang sedang menghadapi transisi yang adil dalam perekonomian penting berbasis bahan bakar fosil. Laporan singkat ini mengambil wawasan dari lokakarya multi-pemangku kepentingan dan dua laporan yang dihasilkan sebagai bagian dari proyek lintas negara mengenai transisi yang adil dari batubara di Kolombia, Indonesia dan Afrika Selatan. Pesan-pesan utama Indonesia perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun visi bersama menuju transisi energi berkeadilan, untuk bergerak melampaui ketergantungan pada rantai nilai batu bara, serta mewujudkan distribusi biaya dan manfaat berkeadilan bagi ekonomi daerah dan nasional, lingkungan hidup, masyarakat, dan para pekerja.

Perencanaan transisi berkeadilan yang efisien dan efektif membutuhkan penguatan mekanisme tata kelola pada berbagai tingkatan serta peningkatan komunikasi antar unit pemerintahan agar memungkinkan dukungan yang lebih besar untuk diversifikasi ekonomi, remediasi lahan, dan dukungan sosial bagi kelompok-kelompok terdampak.

Kesadaran dan upaya pengembangan kapasitas teknis perlu ditingkatkan di antara para pemangku kepentingan kebijakan, termasuk terkait keuangan, ketenagakerjaan, keterampilan, perencanaan lahan dan diversifikasi ekonomi, di antara topik-topik lain tentang cara memfasilitasi transisi energi.

Reformasi pasar kelistrikan yang mendorong peningkatan bentuk energi terbarukan perlu diadopsi.

