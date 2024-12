Dušan Mandić named world’s best water polo player

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Чачку ухапшен је Д. Б. (1968), који је један од власника предузећа „ФАД“, као и одговорна лица у овом предузећу Д. Р. (1963) и Г. М. (1969), који су и чланови Управног одбора у овом привредном друштву. Такође, ухапшен је и члан Управног одбора „ФАД-а“ М. К. (1974), одговорно лице „Житопродукта“ и члан Управног одбора „ФАД-а“ П. П. (1968) и одговорно лице предузећа „Наутика“ и „Тоза Марковић“ С. Ј. (1970). Постоје основи сумње да су осумњичени од 2006. до 2012.године, у договору са Д. Б., задуживали „ФАД“ код пословних банака, уговарајући комерцијалне кредите под тржишним условима. Сумња се да су новац обезбеђен из кредита банака, одмах по приспећу на текуће рачуне „ФАД-а“, трансферисали фирмама у којима је Д. Б. има већинско власништво и непосредну или посредну контролу над управљањем и доношењем одлука, по основу позајмица које никада нису враћене. Након тога, предузеће „ФАД“ је сносило трошкове кредита и камата по кредитима, које реално није искористило за сопствено пословање и финансијску ликвидност. На тај начин осумњичени су овом привредном друштву нанели штету од 1.842.771.794,14 динара, а повезаним правним лицима под директном или индиректном контролом осумњиченог Д. Б. прибављена је противправна имовинска корист у том износу. Намерним нетачним евидентирањем пословних промена и подношењем пореских пријава са нетачним садржајем, у којима су свесно умањивали приходе правног лица, неевидентирањем корекције прихода по основу камата на дате позајмице-кредите повезаним правним лицима под контролом Д. Б., осумњичени су избегли плаћање пореза на добит правних лица у „ФАД-у“ и тиме оштетили буџет Србије за 54.416.174 динара. Против осумњичених Д. Б., С. Ј., П. П. и М. К. води се предистражни поступак пред Вишим судом у Зрењанину због постојања основа сумње да су починили кривична дела злоупотреба овлашћења у привреди и пореска утаја. Постоји основана сумња да су, у периоду од 2006. до 2013. године, задуживањем код пословних банака и позајмицама које нису враћене, Привредном друштву „Тоза Марковић“ АД Кикинда нанели штету у укупном износу од 2.852.010.777 динара. На овај начин су, такође, повезаним правним лицима под директном или индиректном контролом Д. Б. прибавили противправну имовинску корист у износу од 1.375.000.000 динара. Полиција интензивно трага за још једном особом, додаје се у саопштењу.

