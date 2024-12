SELVATICA ANUNCIA NUEVO Y EMOCIONANTE TOUR AÉREO: SKY TRAIL

Selvatica, de la familia The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, anunció un nuevo tour para los más intrépidos: Sky Trail.

En Selvática hemos llevado la aventura a otro nivel, Sky Trail es una experiencia inolvidable, ideal para todos aquellos que buscan una dosis de aventura y emoción en contacto con la naturaleza.” — comentó Carlos Hernández, Gerente General de Selvática.

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, December 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Selvatica, el parque de aventura de Quintana Roo, ubicado en el ombligo de la selva y la ruta de los cenotes en Puerto Morelos, miembro de la familia The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, anunció un nuevo tour para los más intrépidos: ¡ Sky Trail ! Esta nueva aventura llevará a los visitantes a enfrentarse a un circuito lleno de adrenalina, donde podrán pedalear sobre bicicletas en el aire suspendidas, desafiando la gravedad entre las copas de los árboles.En este emocionante tour aéreo, los visitantes recorrerán un circuito de 6 tirolesas en Cancún , subirán a Tarzania, la única montaña rusa humana en Quintana Roo y pondrán a prueba su valentía lanzándose del Bungee Swing, donde experimentarán una caída libre desde una plataforma elevada en medio de un impresionante paisaje selvático. Además, disfrutarán de la nueva e increíble actividad llamada ZipCycle, una emocionante fusión entre el ciclismo y la tirolesa, en la que los participantes se deslizan a toda velocidad sobre bicicletas suspendidas, sintiendo la libertad de avanzar por los cielos impulsados por su propia energía.“En Selvatica hemos llevado la aventura a otro nivel, Sky Trail es una experiencia inolvidable, ideal para todos aquellos que buscan una dosis de aventura y emoción en contacto con la naturaleza. Estamos seguros de que nuestros visitantes se divertirán al máximo mientras disfrutan de las alturas de una manera completamente diferente. Nos aseguraremos de hacerles sentir parte de esta tribu de la selva y de que vivan la mejor experiencia”, comentó Carlos Hernández, Gerente General de Selvatica.Sky Trail estará disponible en Selvatica a partir del día Sábado 28 de diciembre de 2024 con promoción de lanzamiento para locales quintanarroenses. Los visitantes podrán disfrutar del tour y circuito completo con una duración aproximada de 4 a 5 horas e incluye lunch ligero y agua fresca.Además, Sky Trail cuenta con rigurosos estándares de seguridad, siguiendo los lineamientos de la ACCT (Association for Challenge Course Technology), una autoridad mundialmente reconocida en la industria de recorridos de desafío y aventuras aéreas. Esto garantiza que cada aspecto de la experiencia cumple con los protocolos más avanzados y actualizados en seguridad, desde la instalación del equipo hasta la capacitación exhaustiva de su personal.¡Ven y desafía la gravedad con Sky Trail, solo en Selvatica!Acerca de Selvatica:Selvatica, ubicada en Puerto Morelos, ofrece desde 2005 auténticas experiencias de aventura en un entorno natural. Es un parque que brinda a los visitantes recorridos fuera de la zona de confort, con una alta dosis de adrenalina, educación y entretenimiento dentro de un ambiente 100% tematizado, seguro y altamente personalizado. Ofrece tirolesas, bungee swing, paseos en ATV’s, visita a cenotes y actividades inmersas en la jungla quintanarroense. Orgullosamente, forma parte de la familia The Dolphin Company, operador de parques con presencia mundial. Para más información visite www.selvatica.com.mx/ Acerca de The Dolphin Company:Por más de 29 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado ‘La experiencia de su vida’ a más de 21 millones de visitantes en sus más de 30 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos de América, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal y la preservación y cuidado del medio ambiente. Para más información visite www.thedolphinco.com

ZipCycle en Selvatica - Sky Trail Nuevo Tour

