Erpminer et le gouvernement du Congo-Brazzaville concluent un partenariat stratégique pour insuffler une nouvelle dynamique à l'économie de la blockchain

LONDON, FRANCE, December 30, 2024 /EINPresswire.com/ -- La société mondiale de minage de blockchain Erpminer a réussi à tenir le 26 décembre une deuxième série de négociations avec le gouvernement du Congo-Brazzaville. Au cours de cette rencontre, Erpminer et les autorités congolaises ont approfondi leurs discussions sur les futures orientations de leur coopération et ont abouti à un accord important. Cette rencontre marque une étape significative dans le renforcement de la présence d'Erpminer sur le marché du Congo-Brazzaville, tout en offrant une nouvelle impulsion à l’économie locale.

Conformément à l’accord conclu, Erpminer s’engage à créer plus de 2 millions d’emplois pour le Congo-Brazzaville dans les neuf prochaines années. Ce plan ambitieux permettra d’introduire des technologies avancées de minage de blockchain et des services innovants, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités d’emploi et d’investissement pour la population locale. Cela contribuera non seulement à la croissance des entreprises et à l'augmentation du taux d'emploi, mais améliorera également de manière significative la qualité de vie des citoyens congolais, stimulant ainsi l'économie régionale.

Depuis son entrée sur le marché du Congo-Brazzaville en 2024, Erpminer a reçu un large soutien de la part de la population locale. À ce jour, Erpminer compte plus de 50 000 utilisateurs dans le pays, illustrant son attrait et son influence croissants. L’entreprise a achevé une évaluation complète du projet et une étude de faisabilité et prévoit de démarrer immédiatement les projets de développement dès la conclusion des négociations, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la croissance économique du Congo-Brazzaville.



En plus du recrutement massif de Miners, Erpminer va également établir une équipe locale de gestion et d’exploitation pour soutenir l’économie mondiale de la blockchain. Les postes à pourvoir incluent des responsables commerciaux, des stratèges de marque, des directeurs financiers, des responsables des partenariats commerciaux et des responsables du service client, entre autres. En recrutant des talents locaux, Erpminer renforcera son leadership régional et pourra proposer des services plus adaptés aux spécificités du marché congolais.

Les représentants du gouvernement du Congo-Brazzaville ont salué les compétences techniques et l’influence mondiale d’Erpminer lors des discussions : « Erpminer a su établir un modèle dans l’industrie mondiale de la blockchain grâce à ses infrastructures de minage puissantes et à ses services technologiques innovants. Non seulement ils ont permis à leurs partenaires d’atteindre une croissance exceptionnelle, mais ils ont également généré une valeur économique immense pour le marché du Congo-Brazzaville. Nous sommes convaincus que l’expansion d’Erpminer offrira au Congo-Brazzaville de vastes opportunités d’emploi et, par l'optimisation des chaînes d'approvisionnement et la promotion de l'innovation technologique, insufflera une énergie durable dans l’économie locale.

Un porte-parole d'Erpminer a exprimé de fortes attentes pour cette collaboration : « Le partenariat avec le gouvernement du Congo-Brazzaville est un élément clé de notre stratégie de développement mondial. La revitalisation du marché du Congo-Brazzaville pour les activités de minage nous permettra non seulement d’accroître la production de nos équipements de minage, mais également d’étendre notre champ d’action. Nous continuerons à exploiter nos avantages technologiques, à optimiser notre efficacité opérationnelle et à renforcer notre compétitivité pour soutenir un développement durable de l’industrie de la blockchain.

Aujourd'hui, Erpminer a établi 19 sites de minage de blockchain à travers le monde, dans des pays comme le Venezuela, la Mongolie, les États-Unis, la Norvège et l’Inde, avec près de 800 000 machines de minage en fonctionnement. Ces stratégies d’implantation, combinées à la croissance rapide du nombre d'utilisateurs au Congo-Brazzaville, créent des synergies bénéfiques, permettant à Erpminer d’explorer et de développer davantage de partenariats clés.

Ce partenariat illustre l'engagement à long terme d'Erpminer dans l'industrie de la blockchain et son fort sens de la responsabilité sociale. Grâce à l'intégration étroite de l'innovation technologique et de la coopération économique, Erpminer créera de la valeur à l'échelle mondiale tout en contribuant positivement au développement économique et social du Congo-Brazzaville.

Erpminer est une plateforme de minage de blockchain de premier plan, axée sur la création de valeur pour ses utilisateurs par le biais de technologies innovantes et de services efficaces. Grâce à sa forte expertise technologique et à son réseau mondial, Erpminer est déterminé à promouvoir le développement durable de l'industrie de la blockchain et à insuffler une nouvelle dynamique à l’économie mondiale.



À propos d'Erpminer

Erpminer est une plateforme mondiale de minage blockchain de premier plan, spécialisée dans l'innovation technologique et les services efficaces. Grâce à une infrastructure robuste et une expertise avancée, Erpminer facilite l'accès à l'économie numérique, favorise le développement durable et génère de la valeur pour ses partenaires et utilisateurs à travers le monde.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.