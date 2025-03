散戶新手市場持續增長,大河證券 Dahe Asset 持續優化大河智贏平台 助力投資者起步

HONG KONG, March 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- 近年來,散戶及首次進入股市的投資新手成為市場關注焦點。大河國際資產管理有限公司 旗下品牌 大河證券 Dahe Asset 公布內部統計數據,截至2024年底,新註冊用戶中超過六成五為首次接觸證券市場的新手投資者。為更好服務這一用戶群體,大河證券 Dahe Asset 持續針對交易平台進行優化,致力於為新手與散戶投資者提供安全、透明且易於上手的交易環境。

針對散戶需求,持續優化交易體驗

大河證券 Dahe Asset 所屬的智能交易平台 大河智贏 Dahe Smart Trading,結合自主研發的大數據分析與AI技術,專為新手投資者設計簡單直觀的操作介面,讓缺乏金融背景的用戶也能輕鬆掌握交易流程。

平台優勢亮點包括:

一)低門檻設計:取消繁瑣流程,簡化開戶與交易步驟,降低入門難度。

二)透明費用結構:實行低佣金與公開無隱藏費用政策,幫助用戶明確掌控交易成本。

三)智能輔助功能:內建即時市場數據與AI智能決策輔助,讓用戶在交易過程中獲得適時提示與風控建議。

四)社群互動生態:用戶可與其他投資者分享經驗與策略,促進良性交流。



數據反映散戶市場活躍度

根據平台2024年用戶數據:

一)新註冊用戶中,超過65%為首次接觸證券市場的新手

二)散戶交易佔比達到78%

三)用戶滿意度調查中,93%用戶表示操作流程簡單易懂

這些數據顯示出,越來越多新手及散戶選擇大河證券 Dahe Asset 作為投資起點。

行政總裁發言

大河國際資產管理有限公司行政總裁表示:“隨著市場結構變化,散戶及新手投資者的需求越來越受到關注。我們堅持以用戶為核心,尤其注重初學者的體驗與風險控制。未來,大河證券 Dahe Asset 將持續優化平台功能,推出更多適合新手的教育資源與投資產品,陪伴用戶穩步成長。”

關於大河證券 Dahe Asset

大河證券 Dahe Asset 隸屬於 大河國際資產管理有限公司 (Dahe International Asset Management Limited),總部位於香港,成立於2014年,主要提供證券交易及資產管理服務,涵蓋台股、港股、美股市場。旗下智能交易平台 大河智贏 Dahe Smart Trading 結合大數據與AI技術,致力於為全球投資者打造透明、安全、高效的交易體驗,並受香港證監會及美國證監會合規監管。



