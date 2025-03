大河證券 Dahe Asset 推出 AI 智能投顧交易機制,大河智贏平台功能升級

HONG KONG, SHEUNG WAN, HONG KONG, March 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- 大河國際資產管理有限公司旗下智能交易平台 大河智贏 Dahe Smart Trading 近日完成平台升級,正式推出人工智能(AI)技術應用於交易輔助功能,並新增多項與用戶操作體驗相關的功能模組。此舉標誌著平台在數位化與智能化建設方面邁出新一步。

本次升級包括AI輔助的個人化設定模組與交易資料視覺化介面,系統可依據用戶的設定參數,提供資訊提示與風險分類建議。平台也新增市場即時數據介面及操作參考模塊,讓使用者可依自身需求調整資訊來源與展示方式。此外,用戶現可選擇開啟或關閉操作參考模組,進一步提升靈活度與使用選擇。

所有新增功能僅提供資訊展示與操作輔助參考,最終交易指令及投資決策由用戶自行控制。平台不提供任何投資建議或收益保證,亦不干預用戶操作。

大河證券表示,平台持續遵循所在地及相關業務管轄區的法律法規,並致力於加強用戶資料與交易資金的安全防護。相關系統升級亦已依據合規規範進行測試與調整,確保平台操作環境穩定且符合金融行業標準。

隨著金融科技應用持續發展,大河證券未來將持續在平台功能上進行優化與技術更新,並規劃拓展產品與服務覆蓋範圍,支援多區域用戶的交易需求。大河智贏平台預計未來可進一步拓展至東南亞、中東及歐洲市場,以提供更靈活的跨境金融服務體系。

大河國際資產管理有限公司行政總裁表示:「此次平台升級主要是針對使用體驗與操作效率的優化,未來我們也將持續觀察用戶需求,穩步推進技術層面的開發工作。」

關於大河證券 Dahe Asset

大河證券 Dahe Asset 隸屬於 大河國際資產管理有限公司,成立於2014年,總部設於香港,主要提供資產管理與證券交易平台服務。旗下平台 大河智贏 Dahe Smart Trading 結合金融科技與用戶體驗設計,支援多市場交易操作,並符合香港證監會及美國證監會相關規範。

更多資訊請參閱:www.daheasset.com

